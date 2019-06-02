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Владимир Путин наградил Дмитрия Азарова орденом Дружбы
Президент России Владимир Путин накануне наградил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова орденом «Дружбы». Об этом стало известно сегодня, 25 мая, во время торжественной церемонии открытия 26-го Фестиваля прессы в самарском Струковском саду на площадке телерадиокомпании ТЕРРА. С получением высокой награды …
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25 мая 2019, 03:41
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В ночь на субботу в Самарской области обещают заморозки
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24 мая 2019, 05:10
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В Самаре сотрудник ПАО заплатит миллион рублей штрафа за коммерческий подкуп
Перед судом Промышленного района Самары предстал местный житель, сотрудник ПАО «Балаковорезинотехника». Его подозревали в коммерческом подкупе. Во время расследования и суда выяснилось, что в декабре прошлого года мужчина получил от представителя общества с ограниченной ответственностью 255 тысяч рублей за согласование …
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20 мая 2019, 11:33
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«Как в кино»: Московское шоссе в Самаре встало из-за силовой операции
В пятницу, 17 мая, жителей столицы 63-го региона «порадовала» пробка на Московском шоссе в районе ТЦ «Караван». Движение на одной из главных транспортных артерий Самары было затруднено не из-за ДТП - самарцы стали свидетелями силовой операции. Как рассказали в …
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17 мая 2019, 01:45
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