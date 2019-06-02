В Самаре сотрудник ПАО заплатит миллион рублей штрафа за коммерческий подкуп … Перед судом Промышленного района Самары предстал местный житель, сотрудник ПАО «Балаковорезинотехника». Его подозревали в коммерческом подкупе. Во время расследования и суда выяснилось, что в декабре прошлого года мужчина получил от представителя общества с ограниченной ответственностью 255 тысяч рублей за согласование