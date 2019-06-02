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Бункер S

Илья Табуев (Ilya Tabuev), Александр Гутин и Денис Коршиков продолжают зажигать в эфире телеканала ТЕРРА (а затем и онлайн) в программе «Бункер S», выясняя тайный смысл нелепых новостей.
Сегодня в программе: космонавты пожаловались на запах спирта на борту МКС в то 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 27.05.2019 
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Владимир Путин наградил Дмитрия Азарова орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин накануне наградил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова орденом «Дружбы». Об этом стало известно сегодня, 25 мая, во время торжественной  церемонии открытия 26-го Фестиваля прессы в самарском Струковском саду на площадке телерадиокомпании ТЕРРА. С получением высокой награды 
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В ночь на субботу в Самарской области обещают заморозки

В ночь на субботу в Самарской области обещают заморозки

В ночь на субботу, 25 мая, в регионе прогнозируют заморозки местами в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. Прохладную погоду обусловит холодный антициклон, сформировавшийся над Скандинавским полустровом. Днем в субботу будет малооблачно без осадков, температура 
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В Самаре сотрудник ПАО заплатит миллион рублей штрафа за коммерческий подкуп

В Самаре сотрудник ПАО заплатит миллион рублей штрафа за коммерческий подкуп

Перед судом Промышленного района Самары предстал местный житель, сотрудник ПАО «Балаковорезинотехника». Его подозревали в коммерческом подкупе. Во время расследования и суда выяснилось, что в декабре прошлого года мужчина получил от представителя общества с ограниченной ответственностью 255 тысяч рублей за согласование 
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«Как в кино»: Московское шоссе в Самаре встало из-за силовой операции

«Как в кино»: Московское шоссе в Самаре встало из-за силовой операции

В пятницу, 17 мая, жителей столицы 63-го региона «порадовала» пробка на Московском шоссе в районе ТЦ «Караван». Движение на одной из главных транспортных артерий Самары было затруднено не из-за ДТП - самарцы стали свидетелями силовой операции. Как рассказали в 
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