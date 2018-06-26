Областное управление МЧС распространило штормовое предупреждение. По данным Приволжского УГМС, в ближайшее время ожидается усиление ветра. Порывы могут достигать 15-20 метров в секунду с сохранением до конца вечера 26 июня.
«Неблагоприятные метеоусловия могут послужить причиной возникновения чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций», - говорится в сообщении.
В связи с надвигающейся непогодой самарцев просят проявлять предельную осторожность. На время действия штормового предупреждения лучше оставаться дома и не выходить на улицу. Во время ливня лучше находиться подальше от стен домов, а также не пережидать дождь в павильонах остановок.
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