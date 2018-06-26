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«Бункер S» Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 26 июня 2018г 
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Материалы по теме:

Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Гроза со шквалистым ветром движется к Тольятти

Из Сызрани и Тольятти проходят сообщения о возможном изменении погоды. Влияние фронтальных разделов вызовет в отдельных районах кратковременные грозовые дожди.  Посреди летней жары на Самарскую область может пролиться сильнейший дождь. «В ближайшие 1-3 часа в Тольятти и по Ставропольскому району 
26 июня 2018, 02:03
Сколько продержится жара в Самарской области

Сколько продержится жара в Самарской области

Такая жара, как сегодня днем, когда даже в тени столбика термометра выше +30 градусов по Цельсию, сохранится в Самаре некоторое время. Дождей пока не обещают. В связи с этим МЧС просит всех жителей региона быть предельно осторожными на солнце. Желательно 
25 июня 2018, 05:01
Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары

В Самарской области региональное ГУ МЧС предупредило о низкой температуре воды в местных реках и озерах. Переохлаждение может привести в трагическим последствиям. При этом в регионе наступила жара. С 26 по 28 июня синоптики прогнозируют до +35 градусов.

«Главное управление МЧС 

25 июня 2018, 02:42
Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

Сильный ветер в ближайшие часы налетит на Самарскую область

В Самаре местным жителям пришло предупреждение от МЧС: в ближайшее время на территории региона ожидается усиление ветра. Спасатели призывают самарцев соблюдать осторожность. И напоминают телефоны службы спасения: 01, 101.

«Внимание! Ожидается ухудшение погодных условий. По информации ФГБУ «Приволжское УГМС», в ближайшие 

22 июня 2018, 11:11
Жара до +33 придет в выходные в Самару

Жара до +33 придет в выходные в Самару

В Самаре в выходные прогнозируют жару до +33 градусов. Температура воздуха в третьей декаде июня ожидается на два градуса выше, чем в среднем. Прогноз погоды на ближайшие дни опубликовало «Приволжское УГМС»:

Пятница, 22 июня: малооблачно, без осадков, самая низкая температура ночью 

21 июня 2018, 01:15
Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре

В Самаре МЧС передало об ухудшении погодных условий. В ближайшие 2-4 часа местами по Самарской области ожидается гроза, усиление западного ветра с порывами до 20 метров в секунду, с сохранением до конца дня и в первой половине ночи 21 июня, 

20 июня 2018, 12:46
МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области

В Самарской области 20 июня ожидаются неблагоприятные погодные явления, предупредило ГУ МЧС России по Самарской области. По данным ведомства, синоптики прогнозируют сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. При таких условиях не исключено возникновение ЧП: из-за сильного ветра 

19 июня 2018, 03:43
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, 

25 апреля 2018, 04:24
Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

Мороз до минус 17 градусов ожидается в Самарской области

В Самарской области в ночь на пятницу, 30 марта, ожидается до минус 17 градусов мороза. Такой прогноз опубликован на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Напомним, в Самарской области объявлено штормовое предупреждение, в связи с чем ГУ МЧС России по Самарской области напоминает 
28 марта 2018, 09:52
Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

Сильный снег с дождем и ветер ожидаются в Самарской области

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Новые сюрпризы погода может преподнести уже сегодня, 27 марта. С 19 часов ожидается ухудшение погодных условий – местами сильный снегопад и дождь, слабая метель и усиление ветра до 18 метров в секунду. Такая погода 

27 марта 2018, 02:25
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
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