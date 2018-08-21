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Материалы по теме:

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Горячей воды до сих пор нет в 138 домах Самары

Сейчас в областной столице без горячей воды сидят жители 138 домов. Причины у отключения горячего водоснабжения разные.

В 85 домах в границах улиц Ново-Вокзальной, Стара-Загоры, проспекта Кирова это вызвано перекладкой труб. Ориентировочно, горячая вода вернется в дома местных жителей 
21 августа 2018, 02:21
Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

Автобус сбил девушку, стоявшую на тротуаре в Самаре

20 августа в Самаре произошло ДТП с участием общественного транспорта. Как сообщает ГУ МВД России по Самарской области, автобус МАЗ ехал по улице Галактионовской со стороны Ленинградской в направлении Высоцкого. На одном из участков пассажирская машина задела 19-летнюю девушку, стоявшую 

21 августа 2018, 01:07
Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

Стала известна программа фестиваля «Пластилиновый дождь» в Самаре

25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части 

21 августа 2018, 12:57
В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В лесах Самарской области усилены меры пожарной безопасности

В 12 муниципалитетах Самарской области введен чрезвычайный, 5-й класс пожароопасности лесов. Речь идет о Сызрани и Октябрьске, а также о Безенчукском, Волжском, Елховском, Исаклинском, Красноармейском, Приволжском, Сергиевском, Сызранском, Хворостянском и Шигонском районах. Так как количество территорий, в которых устанавливается чрезвычайная 

16 августа 2018, 09:54
Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Видео: квартира выгорела в доме на улице 40 лет Победы в Тольятти

Вечером 15 августа пожарные выезжали на тушение пожара в Тольятти. В доме на улице 40 лет Победы пламя охватило квартиру, расположенную на первом этаже.

По данным ГУ МЧС России по Самарской области, площадь пожара составила 6 квадратных метров. На 
16 августа 2018, 01:43
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

Ночью в Сызрани сгорел автомобиль

В ночь на пятницу в Сызрани произошел пожар. В 04:36 на пульт дежурного МЧС поступил сигнал о том, что на улице Овражной загорелся автомобиль. На его тушение выехали четыре человека на одной машине. В 04:43 пожар удалось локализовать, а еще 

3 августа 2018, 10:20
В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

В Тольятти поймали на взятке инспектора пожарного надзора

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело против пожарного инспектора МЧС в городе Тольятти. Он подозревается в получении взятки.

По версии правоохранителей, 30 июля работник МЧС взял 15 тысяч рублей у завхоза одной из тольяттинских школ за то, чтобы заведение получило 

1 августа 2018, 10:32
В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

В Самаре тушили крупный пожар на улице Металлистов

29 июля в Кировском районе произошел пожар. На лестничной клетке одного из домов по улице Металлистов загорелись вещи. Пламя охватило 20 квадратных метров площади.

На место происшествия оперативно прибыли 22 человека и 5 автоцистерн. На тушение возгорания у специалистов ушло 11 

30 июля 2018, 11:09
Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

Высший класс пожароопасности лесов сохраняется в Самарской области

В Самарской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность лесов. Пятый класс опасности введён на территории нескольких районов губернии: Алексеевского, Богатовского, Борского, Красноармейского, Нефтегорского и Ставропольского. В связи с этим, региональное управление МЧС призывает быть предельно осторожными.

Напомним, что в период действия высшего класса 

16 июля 2018, 04:31
Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

Еще четыре торговых центра могут закрыть в Тольятти

В Тольятти по результатам проверок могут закрыть еще четыре торговых центра. Все они, как оказалось, не соответствуют требованиям соблюдения техники противопожарной безопасности. Под угрозу попали торговые центры «Водолей», «Заря», «Мадагаскар» и «Юность», сообщает «Площадь Свободы».

Cреди нарушений называются 
19 апреля 2018, 02:01
МЧС будет реже проверять бизнес

МЧС будет реже проверять бизнес

С начала года в Самарской области произошло более 1200 пожаров, в них погибли 68 человек, в том числе трое детей. Среди самых распространенных причин возгораний: нарушения в эксплуатации и работе электрооборудования, неосторожное обращение с огнем и поджоги. Вместе с этим 

16 августа 2017, 11:48
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