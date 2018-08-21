С 21 по 24 августа в некоторых районах Самарской области будет сохраняться чрезвычайный, пятый класс пожароопасности лесов. В это время крайне высока вероятность возгорания деревьев, травы и мусора.
Главное управление МЧС России по Самарской области в очередной раз напоминает жителям региона о необходимости быть предельно осторожными с огнем.
Посетителей лесов просят не разводить костры, не бросать окурки. Кроме того, не рекомендуется заезжать в лесные зоны на мотоциклах и автомобилях. Специалисты обращают особое внимание на то, что ни в коем случае нельзя пытаться тушить горящую траву. Огонь по ней может распространяться за считанные секунды и существует риск получить ожоги.
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