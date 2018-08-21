25 августа в Самаре пройдет фестиваль уличных театров «Пластилиновый дождь». Местом его проведения станет Струковский сад, недавно открытый после реконструкции. В этом году мероприятие пройдет в новом формате.

Впервые в рамках «Пластилинового дождя» состоится карнавальное шествие. Его устроят на пешеходной части …