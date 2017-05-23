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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 23 мая 2017г 
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Самару опять заморозит

Самару опять заморозит

В ближайшие три дня в столице губернии ожидается неустойчивая погода. По сообщению Приволжского УГМС, 11 мая возможны дожди. А в ночь с четверга на пятницу, 12 мая, на поверхности почвы возможны заморозки до -2 градусов. Впрочем, днем воздух прогреется уже до 

10 мая 2017, 01:56
Шашлыки под угрозой: в выходные погода преподнесет самарцам неприятный сюрприз

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Погода на вторые праздничные майские выходные преподнесет самарцам неприятный сюрприз. К субботе в городе похолодает до пяти градусов - это ночью. Днем воздух будет прогреваться до 11-14. При этом все четыре дня, когда вся страна официально отдыхает, в областной столице 

3 мая 2017, 02:29
Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

Угроза лесных пожаров: в Самарской области объявлено штормовое предупреждение!

На сайте Приволжского УГМС опубликовано штормовое предупреждение.

«2 мая местами, 3-4 мая в большинстве районов Самарской области ожидается высокая пожарная опасность лесов (4-й класс)», - сообщают метеорологи.

Как уже сообщала «ТЕРРА», во вторник на территории региона температура воздуха 
2 мая 2017, 07:17
В Самарскую область придут аномальные морозы до -17 градусов

В Самарскую область придут аномальные морозы до -17 градусов

Самарские синоптики прогнозируют аномальные морозы. В предстоящие 5 дней среднесуточная температура воздуха в регионе опустится ниже климатической нормы на 7 и более градусов, сообщают региональные синоптики. Такую погоду в губернии формирует отрог мощного Сибирского антициклона.

На Среднюю Волгу с северным ветром 

17 ноября 2016, 02:29
В Самаре похолодает и пойдет снег

В Самаре похолодает и пойдет снег

До понедельника у метеочувствительных самарцев может быть плохое самочувствие: из-за скачка атмосферного давления – до 785 миллиметров ртутного столба, сообщили синоптики. Причина - обширный скандинавский антициклон, который накрыл Самарскую область.

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28 октября 2016, 10:54
Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки

Аномальную жару в Самаре сменили рекордные заморозки

В ночь на 30 августа в Самарской области была зарегистрирована рекордно низкая температура – 0,5 градуса со знаком минус, сообщает Приволжское УГМС.

Абсолютный температурный минимум зарегистрировали в поселке Авангард Алексеевского района. Это восток Самарской области. Побит рекорд 1989 года. 
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10 августа 2016, 05:24
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