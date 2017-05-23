В регионе ночью, 24 мая, местами ожидаются заморозки. Температура воздуха и почвы понизится до минусовой температуры и составит 2 градуса Цельсия.
По данным синоптиков, в ночь на среду в области ожидается переменная облачность, без осадков, ветер будет дуть северо-западный со скоростью от 3 до 8 метров в секунду. Температура воздуха составит от 1 до 6 градусов тепла.
Днем также осадков не ожидается, ветер северный, от 6 до 11 метров в секунду, воздух прогреется от 17 до 22 градусов тепла, сообщают в Приволжском УГМС.
В ночь на четверг, 25 мая, синоптики прогнозируют переменную облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможно гроза. Ветер переменится на юго-западный, и будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов выше нуля. Днем потеплеет от +20 до +25 градусов Цельсия
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