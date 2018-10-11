|
В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой
В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".
"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на …
|
11 октября 2018, 05:53
|
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт
|
11 октября 2018, 04:38
|
В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111
|
11 октября 2018, 03:29
|
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками
В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате …
|
11 октября 2018, 03:02
|
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4
|
10 октября 2018, 02:44
|
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской
В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц …
|
9 октября 2018, 11:51
|
Начало новой недели обойдется без сильного похолодания
Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.
В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со …
|
8 октября 2018, 11:06
|
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка
В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного …
|
8 октября 2018, 09:18
|
Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики
|
7 октября 2018, 10:17
|
В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные
|
4 октября 2018, 05:46
|
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена
Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн …
|
3 октября 2018, 10:12
|
Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова
|
5 сентября 2018, 09:45