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«Бункер S» Эфир передачи от 09.10.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 09.10.2018 
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Материалы по теме:

В блогах: в Тольятти с диагнозом

В блогах: в Тольятти с диагнозом "воспаление лёгких" отправляют домой

В паблике "Происшествия Тольятти (ЧП, ДТП)" пожаловались на "медицинский бардак, хаос и разруху в нашем славном местном медгородке".

"Отец пошёл в поликлинику по месту жительства с плохим самочувствием, - пишет автор. - Там сказали, что есть подозрение на 
11 октября 2018, 05:53
На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На «Союз МС-10» мог лететь самарский космонавт

На корабле Союз МС-10, на котором произошла авария, мог лететь самарский космонавт Олег Кононенко — он является дублером командира экипажа. Напомним, что в четверг, 11 октября, ракета-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-10 стартовала с космодрома Байконур на Международную космическую станцию. 
11 октября 2018, 04:38
В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В Тольятти автоледи при развороте протаранила ВАЗ-2111

В среду, 10 октября, произошла авария в Тольятти. В 13:10 35-летняя женщина ехала на иномарке «Тойота Камри» по улице Свердлова со стороны Автостроителей. Когда автоледи разворачивалась вне перекрестка, она не уступила дорогу встречному транспортному средству, и ее машина столкнулась с 
11 октября 2018, 03:29
Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

Игроки и главный тренер «Крыльев Советов» пообщаются с болельщиками

В пятницу, 12 октября, болельщики «Крыльев Советов» смогут пообщаться с новым главным тренером команды Миодрагом Божовичем и игроками. Встреча пройдет в 16:30 в Центральном атриуме торгово-развлекательного центра «Космопорт». Вход свободный. В программе: общение с игроками и их наставником в формате 
11 октября 2018, 03:02
В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В Самарской области в ночь на пятницу похолодает до - 4

В ближайшие дни в Самарской области заметно похолодает. В течение рабочей недели, в основном по ночам, в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Погода кардинально не изменится, но уже к концу рабочей недели воздушная масса начнет поступать с северных широт 
10 октября 2018, 02:44
Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

Ночной пожар: в Тольятти 32 человека тушили домашние вещи на Комсомольской

В ночь на вторник, 9 октября, произошел пожар на улице Комсомольской в Центральном районе Тольятти. Сигнал о возгорании поступил оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях в 00:53. По указанному адресу выехали 32 сотрудника оперативного ведомства, которые использовали 11 единиц 
9 октября 2018, 11:51
Начало новой недели обойдется без сильного похолодания

Начало новой недели обойдется без сильного похолодания

Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.

В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со 
8 октября 2018, 11:06
«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

«Сухой Суперджет 100» эвакуировал из Самары тяжелобольного ребенка

В воскресенье, 7 октября, из Самары в Москву эвакуировали тяжелобольного ребенка на самолете «Сухой Суперджет 100». Как сообщили в региональном ГУ МЧС, пациенту требовалась высококвалифицированная и высокотехнологичная медицинская помощь. Спецборт МЧС оснащен современным оборудованием и специальными медицинскими моделями, аппаратами искусственного 
8 октября 2018, 09:18
Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики

Бабье лето 2.0: Самару «накроет» теплый воздух из Атлантики

Сухая и солнечная погода установится в Самарском регионе больше недели. Воздух начнет прогреваться в воскресенье, а с понедельника прекратятся дожди. Завтра же, 8 октября, ожидается температурный максимум — до 19 градусов тепла. В следующие дни синоптики обещают от 10 до 
7 октября 2018, 10:17
В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

В Самарской области обещают до +18 градусов в выходные

Погода в предстоящий уик-энд в Самарской области будет переменчивой. Если в пятницу и субботу синоптики обещают максимум + 14 градусов, то уже в воскресенье столбик термометра поднимется до 18 градусов тепла.

В ночные часы в пятницу, 5 октября, местами 
4 октября 2018, 05:46
В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

В Самарской области 48 человек тушили 700 тонн сена

Во вторник вечером, 2 октября, в 19:10 оперативному дежурному Центра управления в кризисных ситуациях сообщили, что в Хворостянском районе возник серьезный пожар. По словам собеседника сотрудника оперативного ведомства, возгорание произошло на улице Советской в поселке Студенцы. Там горело 700 тонн 
3 октября 2018, 10:12
Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова

Ночью в Самаре сгорели торговые павильоны на Георгия Димитрова

В среду ночью, 5 сентября в Кировском районе Самары вспыхнули торговые павильоны на улице Георгия Димитрова. Сигнал о пожаре поступил на пульт дежурного в 03:30. На место событий  отправились 10 сотрудников оперативного ведомства, которые использовали две единицы техники. Оказалось, что 
5 сентября 2018, 09:45
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