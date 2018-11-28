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В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

В Самаре прошли заседания конкурсных комиссий по выбору глав администраций Октябрьского и Красноглинского районов

Конкурсными комиссиями были проведены индивидуальные собеседования и рекомендованы для рассмотрения районными советами депутатов по 2 кандидата. В Октябрьском районе ими стали заместитель прокурора Самары Александр Кузнецов и заместитель главы администрации Октябрьского района Сергей Жданов. В Красноглинском - заместитель руководителя городского 
28 ноября 2018, 07:09
В блогах: скоро в России могут начаться

В блогах: скоро в России могут начаться "мусорные бунты"

Самарчанка Ольга Осокина прогнозирует, что скоро в России могут начаться "мусорные бунты".

"Ничего в вывозе мусора не продумано, не отрегулировано, - негодует автор. - Оплата будет взиматься с прописанных людей. Но, когда вывозиться, как это будет, не проработано. 
28 ноября 2018, 05:27
В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В Самарской области эвакуировали людей из Отрадненского суда

В среду, 28 ноября, эвакуировали сотрудников и посетителей Отрадненского городского суда. Здание на улице Советской оцепили полицейские. По предварительным данным, в одном из залов суда обнаружили подозрительную коробку. Когда саперы приехали на место событий и обследовали злополучную коробку, то ничего 
28 ноября 2018, 05:15
В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области фирма заплатила 1,5 млн рублей долга после ареста здания

В Самарской области одна из компаний погасила свой долг в размере 1,5 миллиона рублей после ареста недвижимости. Исполнительное производство о взыскании с организации задолженности по налогам и сборам завели в отделе приставов Шигонского района. В общей сложности, на организации-неплательщике «висела» 
28 ноября 2018, 04:45
В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

В Самаре 8 чиновников солгали о своих доходах

Прокуратура выяснила, что восемь сотрудников администрации Промышленного района Самары предоставили недостоверные сведения о доходах и имуществе. Точнее, чиновники передали неполные или искаженные данные о своих доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год. 
 
- Прокуратурой района в адрес главы 
27 ноября 2018, 10:30
Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района назначен Иван Макогон

Прокурором Кировского района Самары стал Иван Макогон. Как сообщили в облпрокуратуре, он был назначен на эту должность 23 ноября приказом Генерального прокурора России. Напомним, что с июля 2010 он был прокурором Промышленного района областной столицы.

После окончания Самарского государственного 
26 ноября 2018, 04:38
В Тольятти выпекали хлеб с помощью шпателя

В Тольятти выпекали хлеб с помощью шпателя

В Тольятти сотрудники прокуратуры проверили, как соблюдаются правила и санитарные нормы на предприятиях, которые производят хлеб и торгуют бакалейными товарами. Во время проверки в одном из ООО выяснилось, что покупателям не предоставлялась полная и достоверная информация о качестве и безопасности 
22 ноября 2018, 01:49
Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Прокурором Шигонского района назначен Ильдар Вальшин

Стало известно, что приказом Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки от 12 ноября на должность прокурора Шигонского района Самарской области назначен Ильдар Вальшин.

По информации облпрокуратуры, Ильдар Вальшин родился в 1982 году. После окончания в 2003 году Современной гуманитарной 
15 ноября 2018, 04:56
Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

Для Самарской области закупят 15 машин скорой и 26 школьных автобусов

В Самарской области значительно расширится парк школьных автобусов и машин скорой помощи. 
 
- Подписано распоряжение Правительства России о закупке для регионов автомобилей скорой медицинской помощи и школьных автобусов. Согласно документу Самарской области выделят 26 школьных автобусов и 15 машин скорой помощи, 
7 сентября 2018, 01:21
В блогах: у нас сопельки потекли…

В блогах: у нас сопельки потекли…

Татьяна Леонова в паблике Подслушано | Самара соцсети "ВКонтакте" рассказала о своей работе на станции скорой медицинской помощи в Волжском районе.

"С тех пор, как присоединили к диспетчерам "03", работать стало "веселее", - пишет автор. "Скажите кто-нибудь, ЗАЧЕМ 
3 сентября 2018, 05:46
В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

В блогах: ГИБДД Тольятти отказалась отменять штраф на водителя за то, что пропустил скорую

ГИБДД Тольятти отказалась отменять резонансный штраф, наложенный на местного водителя за то, что он пропустил карету скорой помощи. Об этом сообщает паблик "Мэш" соцсети "ВКонтакте". Автомобилист получил от ГАИ письмо, из которого узнал, что оштрафован справедливо и пересекать стоп-линию 
29 августа 2018, 09:57
Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Водителю из Тольятти выписали штраф за то, что он пропустил «скорую помощь»

Соблюдение правил и элементарная вежливость иногда имеют неожиданные последствия: водителя из Тольятти оштрафовали за то, что он пропустил машину «скорой помощи».
 
- Автомобилист остановился на перекрестке перед стоп-линией. Внезапно сзади послышались звуки сирен и все машины начали расступаться, делая «коридор» для 
20 августа 2018, 09:42
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