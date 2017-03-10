В Самаре проституцией в основном занимаются женщины из Киргизии, Казахстана, Нигерии и Украины в возрасте от 18 до 45 лет, заявили в городском Управлении МВД. Больше всего жалоб в полицию на жриц любви поступает от жителей домов на улицах Победы и Гагарина. По итогам 2016 года бюджет города был пополнен на 160 тысяч рублей за счет штрафов за занятие проституцией. Согласно административному кодексу, взыскание составляет полторы-две тысячи рублей. Тогда как организация бизнеса - это уголовно наказуемое деяние. Санкция - до 10 лет лишения свободы. По данным МВД России, в стране насчитывается почти полтора миллиона представительниц древней профессии. Из них более 20 тысяч - в Самарской области.
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68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»
Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.
В Исалинском районе задержали двух …
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10 марта 2017, 02:47
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Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке
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9 марта 2017, 05:14
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Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку
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9 марта 2017, 04:38
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В Самару не пустили 128 саратовских овец
Саратовские полицейские недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили. По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.
«Реализация и …
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6 марта 2017, 04:39
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Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования
По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат:
"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на …
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2 февраля 2017, 09:56
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Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе
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23 января 2017, 04:58
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Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте
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19 января 2017, 12:14
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Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции
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27 декабря 2016, 04:25
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В Самаре судят супругов-сутенёров
Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.
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11 октября 2016, 04:50
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В Самаре задержаны супруги-сутенеры: они искали девушек через соцсети
Сотрудники правоохранительных органов выявили семью сутенеров, которые набирали девушек через социальные сети. Они предлагали им работу в интим-салоне, обещая высокую зарплату. Установлено, что под руководством подозреваемого три девушки занимались проституцией в банном комплексе, сообщила прокуратура Самары.
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5 октября 2016, 05:23
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Жрица любви из Тольятти оказалась серийной столичной воровкой
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10 сентября 2016, 11:03
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Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре
В Интернете обнаружено 48 сайтов о проституции в Самаре. Мониторинг провела прокуратура Советского района. Вход на эти ресурсы свободный, никакой предварительной регистрации не требуется. Это фактически является «распространением информации, связанной с организацией и занятием проституцией», указано в сообщении надзорного ведомства. …
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23 августа 2016, 03:19