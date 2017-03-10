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Бункер S

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Материалы по теме:

68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.

В Исалинском районе задержали двух 

10 марта 2017, 02:47
Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Начальник главка полиции Самарской области Сергей Солодовников сам написал рапорт об отставке

Сегодня президент России Владимир Путин, как и прогнозировала "ТЕРРА", отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Причина ухода 

9 марта 2017, 05:14
Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Главный самарский полицейский Сергей Солодовников отправлен в отставку

Сегодня, 9 марта, президент России Владимир Путин отправил в отставку начальника областного главка полиции Сергея Солодовникова. Генерал-лейтенант продержался на посту немногим более двух лет. Напомним, что он был назначен в 63-й регион 14 февраля 2015 года. Подробности – в выпуске 

9 марта 2017, 04:38
В Самару не пустили 128 саратовских овец

В Самару не пустили 128 саратовских овец

Саратовские полицейские  недалеко от границы с Самарской областью задержали грузовик, в котором перевозили 128 овец. На машине были самарские номера. Ветеринарных документов стражам порядка не предоставили.  По данным местного управления ветеринарии, скот купили в селах Саратовской области.

«Реализация и 
6 марта 2017, 04:39
Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

Штрафы самарских больниц стали источником финансирования покупки медоборудования

По словам директора регионального фонда ОМС Виктора Мокшина, штрафы за некачественное оказание услуг в больницах стали дополнительным источником финансирования других затрат: 

"Мы можем теперь для лечебных учреждений покупать серьезное медицинское оборудование. Раньше покупали на 

2 февраля 2017, 09:56
Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать областное правительство в случае срыва сроков строительства автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе

Росавтодор может оштрафовать правительство Самарской области в случае срыва сроков строительства двух объектов: автодороги к аэропорту Курумоч и отрезка магистрали на Московском шоссе.
По данным ведомства, сейчас график работ нарушается. На начало января освоено лишь 80% денег, выделенных на эти 

23 января 2017, 04:58
Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

Самарцев стали чаще штрафовать за нарушение правил перевозки детей в автотранспорте

По статистике, за минувший год только в Самаре было выписано 3 тысячи 288 протоколов за нарушения правил перевозки детей. В 2015-м таких фактов зафиксировано 2 тысячи 800. Сейчас во всех муниципалитетах региона проходят профилактические рейды, которые продлятся до 22 января.

19 января 2017, 12:14
Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин хочет увеличить штрафы за незаконные валютные операции

Минфин предложил увеличить штрафы для бизнесменов за незаконные валютные операции. В ведомстве Антона Силуанова считают, что это поможет сделать борьбу с оттоком капитала еще более эффективной и не позволит валютным спекулянтам сознательно или ненамеренно влиять на курс рубля. За первую 

27 декабря 2016, 04:25
В Самаре судят супругов-сутенёров

В Самаре судят супругов-сутенёров

Семейная пара более года вовлекала жительниц города в занятие проституцией.
На первом заседании Железнодорожного суда Самары присутствовала только прекрасная половина преступного дуэта. Согласно материалам дела, в 2015 году женщина вместе с супругом разместила в соцсетях объявление о поиске девушек на 

11 октября 2016, 04:50
В Самаре задержаны супруги-сутенеры: они искали девушек через соцсети

В Самаре задержаны супруги-сутенеры: они искали девушек через соцсети

Сотрудники правоохранительных органов выявили семью сутенеров, которые набирали девушек через социальные сети. Они предлагали им работу в интим-салоне, обещая высокую зарплату. Установлено, что под руководством подозреваемого три девушки занимались проституцией в банном комплексе, сообщила прокуратура Самары.
 
К этому преступлению 

5 октября 2016, 05:23
Жрица любви из Тольятти оказалась серийной столичной воровкой

Жрица любви из Тольятти оказалась серийной столичной воровкой

Уроженка Тольятти задержана в Москве за совершенную кражу. Женщина оказалась не только жрицей любви, но и серийной воровкой. Её последняя встреча с клиентом обошлась 60-летнему жителю столицы почти в 1 миллион рублей.
Мужчина заказал проститутку себе домой на два часа, но 

10 сентября 2016, 11:03
Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре

Прокуратура требует закрыть 48 сайтов о проституции в Самаре

В Интернете обнаружено 48 сайтов о проституции в Самаре. Мониторинг провела прокуратура Советского района. Вход на эти ресурсы свободный, никакой предварительной регистрации не требуется. Это фактически является «распространением информации, связанной с организацией и занятием проституцией», указано в сообщении надзорного ведомства. 
23 августа 2016, 03:19
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