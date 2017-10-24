10
21
29
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 24 октября 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 23 октября 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
 888       888       8888888b.          d8888  888b    888                     
 888       888       888   Y88b        d88888  8888b   888                     
 888       888       888    888       d88P888  88888b  888                     
 888  888  888  888  888   d88P      d88P 888  888Y88b 888  88888b.   .d8888b  
 888 .88P  888 .88P  8888888P"      d88P  888  888 Y88b888  888 "88b  88K      
 888888K   888888K   888 T88b      d88P   888  888  Y88888  888  888  "Y8888b. 
 888 "88b  888 "88b  888  T88b    d8888888888  888   Y8888  888  888       X88 
 888  888  888  888  888   T88b  d88P     888  888    Y888  888  888   88888P'
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

СМИ: МВД закроет нелегальным мигрантам доступ к жилью

СМИ: МВД закроет нелегальным мигрантам доступ к жилью

Комитет Госдумы РФ по строительству и законодательству собирается обсудить проект закона, ужесточающий санкции за содействие нелегальным мигрантам. В числе прочего россиянам, которые предоставят жилплощадь либо транспортные средства нелегалам, в случае утверждения поправок грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам 

24 октября 2017, 03:21
В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан

Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
Как поясняют эксперты, новый документ призван 

24 октября 2017, 11:07
Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза

Правительство России внесло в Госдуму законопроект об увеличении с 5 до 20 тысяч рублей размера штрафа за неуплату водителями большегрузов обязательных взносов в системе «Платон». В пояснительной записке к документу отмечается, что такая мера предлагается не в качестве фискальной функции, 

20 октября 2017, 08:06
Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»

Кабмин выступил с предложением поднять размер штрафов для большегрузных автомобилей за неоплату проезда по дорогам федерального значения до 20 000 рублей. Это вытекает из законопроекта, внесенного в базу данных Государственной думы.
Как отмечается в пояснительной записке, документ подразумевает увеличение административного 

20 октября 2017, 10:15
Депутаты предлагают лишать свободы телефонных террористов на 5–10 лет

Депутаты предлагают лишать свободы телефонных террористов на 5–10 лет

Группа депутатов готовится внести на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный Кодекс, ужесточающие санкции для телефонных террористов. Наказание за такие деяния для группы злоумышленников может составить от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в 

19 октября 2017, 02:16
Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение

Российский Минздрав выступил с инициативой сократить список мест, где разрешено курение. В частности, предлагается запретить курение в присутствии несовершеннолетних в собственных автомобилях и везде, где находится хотя бы один человек, который возражает против курения.
В Концепции государственной политики по противодействию 

19 октября 2017, 12:20
В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены

В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены

В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а 

18 октября 2017, 08:02
Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США

Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
Тоннель был сооружен со знанием дела, на глубину вела прочная лестница. 

28 августа 2017, 05:17
В Сокском карьероуправлении трудились нелегалы

В Сокском карьероуправлении трудились нелегалы

В Самарской области вступил в силу приговор в отношении граждан России, которые организовали нелегальный трафик на территорию региона рабочей силы из-за рубежа.
Как установили оперативники ФСБ осенью прошлого года, Насрулло Аминов и Элиорбек Абдурахимов незаконно доставили для работы в Сокском 

28 июня 2017, 10:17
В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции

В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции

В России увеличатся административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект размещен на правительственном портале.
В настоящее время существует административная ответственность за предоставление жилого помещения, транспорта или оказание иных услуг 

23 мая 2017, 12:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.