Госдума рассмотрит законопроект, ужесточающий наказание для россиян за содействие нелегальным мигрантам. Согласно документу, гражданам, которые предоставят жилплощадь или транспорт нелегалам, будет грозить штраф до 5000 рублей, должностным лицам - до 50 000, а компаниям - до 500 000 рублей. Причиной рассмотрения поправок стало выявление большого числа нарушений в данной сфере. По данным МВД, только в 2015 году было составлено более 40 тысяч протоколов. В России сейчас находятся 10 000 000 законно проживающих иностранцев, количество же нелегалов почти вдвое больше. Отметим, в РФ уже действует так называемый закон о «резиновых квартирах». За фиктивную регистрацию могут оштрафовать до полумиллиона рублей либо лишить свободы на срок до трех лет.
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СМИ: МВД закроет нелегальным мигрантам доступ к жилью
Комитет Госдумы РФ по строительству и законодательству собирается обсудить проект закона, ужесточающий санкции за содействие нелегальным мигрантам. В числе прочего россиянам, которые предоставят жилплощадь либо транспортные средства нелегалам, в случае утверждения поправок грозит штраф до 5 тысяч рублей, должностным лицам …
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24 октября 2017, 03:21
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В Госдуму внесут законопроект о дифференциации штрафов управляющих при банкротстве граждан
Глава кабмина распорядился внести в Государственную Думу проект закона, который, в частности, устанавливает дифференцированную административную ответственность и одновременно снижает штрафы за неправомерные действия финансовых управляющих при банкротстве граждан. Об этом информирует официальный правительственный портал.
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24 октября 2017, 11:07
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Штраф за неуплату «Платону» предлагают увеличить в 4 раза
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20 октября 2017, 08:06
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Кабмин предложил увеличить размер штрафов в системе «Платон»
Кабмин выступил с предложением поднять размер штрафов для большегрузных автомобилей за неоплату проезда по дорогам федерального значения до 20 000 рублей. Это вытекает из законопроекта, внесенного в базу данных Государственной думы.
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20 октября 2017, 10:15
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Депутаты предлагают лишать свободы телефонных террористов на 5–10 лет
Группа депутатов готовится внести на рассмотрение Госдумы поправки в Уголовный Кодекс, ужесточающие санкции для телефонных террористов. Наказание за такие деяния для группы злоумышленников может составить от пяти до десяти лет лишения свободы, сообщают российские информагентства со ссылкой на источники в …
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19 октября 2017, 02:16
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Дымовая завеса: В России хотят расширить список мест, где запрещено курение
Российский Минздрав выступил с инициативой сократить список мест, где разрешено курение. В частности, предлагается запретить курение в присутствии несовершеннолетних в собственных автомобилях и везде, где находится хотя бы один человек, который возражает против курения.
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19 октября 2017, 12:20
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В Самаре хотят увеличить штрафы за испачканные стены
В Самаре предлагают значительно увеличить штрафы за рисунки на стенах зданий, отремонтированных к ЧМ-2018. Соответствующий законопроект поступил на рассмотрение в Самарскую губернскую думу. Документ предусматривает административную ответственность за самовольное нанесение надписей и изображений на стены домов и в подъездах, а …
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18 октября 2017, 08:02
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Ушли под землю: В Сан-Диего мигранты прорыли тоннель из Мексики в США
Американская полиция нашла в Сан-Диего тоннель, через который мигранты намеревались незаконно перебраться из Мексики в Соединенные Штаты. В ходе операции правоохранители задержали самих злоумышленников, рассказывает The San Diego Union-Tribune.
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28 августа 2017, 05:17
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В Сокском карьероуправлении трудились нелегалы
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28 июня 2017, 10:17
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В России ужесточат наказание за содействие незаконной миграции
В России увеличатся административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранцев и лиц без гражданства. Соответствующий законопроект размещен на правительственном портале.
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23 мая 2017, 12:04