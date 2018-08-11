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Первые 2900 бюллетеней готовы в Самарской области
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11 августа 2018, 09:59
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В блогах: как же достал "Сбербанк" со своей чрезмерной подозрительностью
Катерина Макарова жалуется в Фейсбуке на чрезмерную подозрительность Сбербанка.
"Если ему покажется, что ваш платеж подозрителен - неважно что это, платье на "асосе" или оплата за лагерь ребенка - он просто берет и блокирует карту. Меня это очень …
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11 августа 2018, 12:45
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В блогах: что делать со сгоревшим кафе на Мехзаводе?
Блогер missis_ykcyc просит власти Самары обратить внимание на руины давно сгоревшего кафе в поселке Мехзавод:
"С момента пожара прошло уже очень много лет. Забор растащили предприимчивые граждане - кто на дачу, кто на металлолом. А сам скелет некогда …
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11 августа 2018, 11:08
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В блогах: пятничное-инвалидное
Блогер eirc63 жалуется на чрезмерное увлечение самарских магазинов парковочными местами для инвалидов. "Судя по количеству парковок, складывается ощущение, что у нас вчера по стране прокатилась война, - иронизирует автор. - Причем врачи на этой войне были уровня наполеоновских времен: …
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11 августа 2018, 10:03
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В Самарской области отменили ограничения для грузовиков
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2 августа 2018, 09:22
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28% трудоспособного населения Самарской области занято в теневом секторе экономики
В Самаре два дня подряд работал глава федерального министерства экономического развития Максим Орешкин. В среду он принял участие в обсуждении двух национальных проектов - "По производительности труда" и "По малому и среднему предпринимательству". Оба сейчас разрабатываются по указу президента России …
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2 августа 2018, 08:19
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В блогах: конный завод "Ермак"
Блогер Нина Дюкова побывала на конном заводе "Ермак", расположенном в Красноярском районе недалеко от села Колодинка.
"Он насчитывает около 150 голов, специализируется на разведении скаковых лошадей чистокровной верховой породы, а также спортивных лошадей ганноверской породы. Племенной материал завода, завезенный …
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31 июля 2018, 06:01
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Самарские «Крылья Советов» выпустили собственную линейку мороженого
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31 июля 2018, 09:02
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В Совфеде думают, как ужесточить наказание за рекламу онлайн-казино
В Совете Федерации решили заняться вопросом ужесточения наказания за рекламу нелегальных онлайн-казино. С инициативой выступил сенатор Эдуард Исаков. По его словам, сейчас в сети наблюдается настоящее засилье рекламы игорных сайтов. Причем участвуют в ней известные артисты, имеющие огромное влияние на …
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24 июля 2018, 10:41
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Самарец накопил штрафов на 29 000 рублей, а заплатил почти 70 000
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12 июля 2018, 09:47
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20 000 рублей заплатит за отсутствие пандуса детский сад в Самаре
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11 июля 2018, 10:19
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Самарцы смогут оплачивать долги по штрафам и алиментам с банковских карт
В отделениях управления Федеральной службы судебных приставов по Самарской области заработали терминалы для безналичной оплаты долгов. Устройства поддерживают работу с такими популярными системами как МИР, VISA и MasterCard. При использовании терминалов средства автоматически уходят на счет УФССП, а с него …
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15 мая 2018, 03:31