Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.

Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже …