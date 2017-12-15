Компании «Сибур Тольятти» не удалось через суд оспорить недоимку по налогам. По подсчетам региональной инспекции ФНС, химики недоплатили почти 42 млн. рублей налога на прибыль. Это выяснилось в ходе так называемой камеральной проверки уточненной декларации. Специалисты службы обратили внимание на то, что завод неправомерно списал купленный для перепродажи товар на общую сумму в 205 млн рублей.
Сначала «Сибур Тольятти» с этими выводами не согласился и обратился в УФНС жалобой. Но ее оставили без удовлетворения. Последовало судебное разбирательство. Однако и арбитражный суд отказал обществу.
Напомню, в ноябре предприятие уже судилось по поводу взыскания с него крупной суммы денег. Тогда арбитраж обязал его выплатить почти 2 миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду. Ранее с иском к химическому заводу обращался Росприроднадзор.
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