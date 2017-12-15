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Материалы по теме:

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

Выводы ФАС о сговоре между самарскими медфирмами подтвердили в Москве

В Москве Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Федеральной антимонопольной службы, которая ранее уличила самарские фирмы «Фарм СКД» и «Новофарм» в картельном сговоре и затем оштрафовала их на 90 млн рублей. По версии ФАС, два общества создали видимость конкуренции при 

15 декабря 2017, 05:59
В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова

В Самаре Куйбышевский районный суд вынес приговор убийце бизнесмена Вадима Винокурова. Перед служителями Фемиды предстали исполнитель Денис Ковергин и Радик Хайретдинову, который согласно материалам уголовного дела, причастен к незаконному обороту оружия.  Напомним, бизнесмен был найден мертвым на своем катере на 

14 декабря 2017, 04:32
Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

Рыбаков во Флориде судят за то, что привязали акулу к лодке и протащили на скорости

На размещенных в Сети кадрах было видно, как трое американцев издеваются над акулой. В течение короткого времени ролик стал вирусным, с ним познакомились множество пользователей, а рыбаки теперь предстанут перед служителями Фемиды.
Расследование весьма нетипичного дела начато во Флориде. Уже 

13 декабря 2017, 03:02
«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

«Самарский метрополитен» не смог оспорить предписание Ростехнадзора

Цементная пыль, поврежденные стены, течь масла и неработающая автоматика. МП «Самарский метрополитен» не удалось через суд оспорить предписание Средне-Поволжского управления Ростехнадзора, который по итогам проверки 2016 года предъявил муниципальному предприятию сразу 42 претензии. Как говорится в решении арбитражного суда Самарской 

12 декабря 2017, 07:03
Россияне получат возможность платить налоги авансом

Россияне получат возможность платить налоги авансом

Появился проект закона, благодаря которому граждане получат возможность авансом оплачивать имущественные налоги. Речь идет о земельном, транспортном налоге, а также на имущество физических лиц, рассказывают российские агентства.
По данным ФНС, законопроект подразумевает введение института специального авансового платежа. Будет действовать особый 

20 ноября 2017, 12:07
В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

В «СИБУР Тольятти» прокомментировали разбирательства с Росприроднадзором

Пресс-служба ООО «СИБУР Тольятти» прокомментировала разбирательства, которые идут между компанией и Росприроднадзором.

«СИБУР Тольятти» осуществляет производственную деятельность в соответствии с установленными требованиями действующего законодательства в области охраны окружающей среды. Эпизод с размещением отходов будет урегулирован в судебном порядке», - 
15 ноября 2017, 02:18
Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Госдума приняла закон о снижении налогов для ИП, использующих кассы

Закон, дающий возможность снизить налоговые отчисления для индивидуальных предпринимателей, применяющих в работе кассовую технику, принят депутатами Государственной Думы в окончательном чтении.
Как следует из нового нормативного акта, для ИП могут в 2018-2019 гг уменьшить платежи по ЕНВД и по патентной 

15 ноября 2017, 02:07
Самарская область: Химики нахимичили с платежами

Самарская область: Химики нахимичили с платежами

Арбитражный суд Самарской области обязал «СИБУР Тольятти» выплатить почти два миллиона рублей за негативное воздействие на окружающую среду. С иском к химическому заводу обращался Росприроднадзор. Согласно федеральному закону «Об охране окружающей среды», платежи за загрязнение атмосферы для подобных предприятий являются 

14 ноября 2017, 08:03
Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой: Арендаторы жилья смогут оформить налоговый вычет

Минстрой РФ выступил с инициативой узаконить налоговый вычет для арендаторов жилья. Это может быть сделано с целью вывода из тени данного сегмента бизнеса в разных регионах. Положение о налоговых вычетах по найму квартир может появиться в Налоговом кодексе. Проект разработан 

7 ноября 2017, 03:25
Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Покупателей автомобилей по госпрограммам освободят от НДФЛ со льготы

Налог на доходы физических лиц не будет браться со льготы, предлагаемой покупателям транспортных средств по спецпрограммам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом сообщает РИА "Новости".
Как отмечают эксперты, участникам государственных программ дается скидка в размере 10% от цены машины. 

26 октября 2017, 11:09
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