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Появился прогноз о потеплении в Самарской области

Появился прогноз о потеплении в Самарской области

В Самарской области в выходные ожидается потепление. Столбик термометра снова начнет двигаться к отметке +30 градусов. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 12 мая, днем ожидается до +23 градусов; в воскресенье, 13 мая – до 
11 мая 2018, 02:04
Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура 

10 мая 2018, 04:23
Самарцы ощутят влияние нового антициклона

Самарцы ощутят влияние нового антициклона

В Самарской области изменится погода - ожидается похолодание. Большую часть предстоящего периода на территорию Самарской области будут оказывать влияние фронтальные разделы, и самарцы ощутят влияние нового антициклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики. В ночь на четверг, 10 
8 мая 2018, 10:57
Очень опасно стало в лесах Самарской области

Очень опасно стало в лесах Самарской области

В Самарской области в ближайшие дни ожидается высокая пожароопасность лесов, сообщает региональное ГУ МЧС России. Спасатели напоминают самарцам  о необходимости быть предельно осторожными с огнем: соблюдайте запрет на посещение лесов; не разводите костер в лесу или на торфянике, даже вблизи 

8 мая 2018, 10:12
Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха

В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура 
7 мая 2018, 02:20
К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре

В главном управлении МЧС России по Самарской области прошло совещание, посвященное паводковой обстановке в регионе. По словам начальника управления Олега Бойко, пик сезонного явления уже миновал. Сбросы через гидроузлы Жигулевской ГЭС значительно уменьшились. К 12 мая они должны составить 12 
4 мая 2018, 09:20
Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре

Утром 3 мая сигнал тревоги сработал в самарском торговом центре «МегаСити». Сразу после этого на улицу были выведены все посетители и персонал молла.

Как выяснилось, реальных поводов для паники не было. Сотрудники регионального управления МЧС провели учения, в рамках 
3 мая 2018, 11:59
Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы

Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы

Продолжаем сообщать об итогах прохождения шквалистого ветра по Самарской области. Стихия «поураганила» в регионе вчера, 29 апреля.
 
В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов, где жители рассказывают о последствиях шквала.
 
Очередное фото пришло из Тимашево.
30 апреля 2018, 09:50
Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
 
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как 
30 апреля 2018, 08:06
Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

31-летний мужчина получил политравму и на «скорой» был доставлен в больницу.
 
29 апреля 2018, 07:07
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
Погода снова меняется в Самаре

Погода снова меняется в Самаре

В Самарской области снова меняется погода. Во второй половине рабочей недели ожидаются осадки и похолодание. На среду, 18 апреля, синоптики прогнозируют дождь. Почти приблизившись к отметке +20 градусов, столбик термометра снова начнет опускаться. В четверг и пятницу, 19 и 20 
17 апреля 2018, 04:25
ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области

В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.

«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной 

15 ноября 2017, 01:59
В Самарской области ожидается потепление почти до +10

В Самарской области ожидается потепление почти до +10

Синоптики прогнозируют потепление в выходные и в начале следующей недели на территории Самарской области. Столбик термометра снова приблизится к отметке +10. Согласно данным различных сервисов погоды, в воскресенье, 29 октября, ожидается до 7-8 градусов тепла. А в понедельник до +9. 

27 октября 2017, 11:32
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