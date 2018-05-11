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Появился прогноз о потеплении в Самарской области
В Самарской области в выходные ожидается потепление. Столбик термометра снова начнет двигаться к отметке +30 градусов. Согласно прогнозу, опубликованному на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС», в субботу, 12 мая, днем ожидается до +23 градусов; в воскресенье, 13 мая – до …
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11 мая 2018, 02:04
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Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области
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10 мая 2018, 04:23
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Самарцы ощутят влияние нового антициклона
В Самарской области изменится погода - ожидается похолодание. Большую часть предстоящего периода на территорию Самарской области будут оказывать влияние фронтальные разделы, и самарцы ощутят влияние нового антициклона. Местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы, прогнозируют синоптики. В ночь на четверг, 10 …
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8 мая 2018, 10:57
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Очень опасно стало в лесах Самарской области
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8 мая 2018, 10:12
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Что придется пережить самарцам за порцию теплого воздуха
В Самарской области пройдут дожди и грозы, но за ними придет потепление. Прогноз на ближайшие дни опубликовало Приволжское УГМС. Ожидается, что в первой половине текущей рабочей недели в регионе будет сыро. На севере области в дневные часы, возможно, температура …
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7 мая 2018, 02:20
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К середине июня может начаться купальный сезон в Самаре
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4 мая 2018, 09:20
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Снова тревога: людей эвакуировали из торгового центра «МегаСити» в Самаре
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3 мая 2018, 11:59
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Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы
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30 апреля 2018, 09:50
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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками
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29 апреля 2018, 07:07
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Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области
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27 апреля 2018, 04:26
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В Самарской области потеплеет до +23
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25 апреля 2018, 03:09
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Погода снова меняется в Самаре
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17 апреля 2018, 04:25
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ГИБДД предупреждает водителей о дожде в Самарской области
В среду, 15 ноября, ГИБДД опубликовала предупреждение о дождливой погоде на территории Самарской области.
«Областная Госавтоинспекция предупреждает, что в начальной фазе дождя резко снижается коэффициент сцепления колес с дорогой. Увеличивается опасность заносов и потери управляемости автомобилем. В несколько раз возрастает тормозной …
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15 ноября 2017, 01:59
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В Самарской области ожидается потепление почти до +10
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27 октября 2017, 11:32