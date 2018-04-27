В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.
«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха по области +13, +18°С, по юго-востоку до +23°С, в Самаре +16, +18°С», - передает ГУ МЧС России по Самарской области.
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