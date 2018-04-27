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Материалы по теме:

Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики прогнозируют теплый май в России

Синоптики считают, что май в России в целом будет теплым. По словам директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, на территории страны прогнозируется температура около и выше нормы. Речь идет о Центральном федеральном округе, Юге России, большей части Сибири и Дальнего Востока.
27 апреля 2018, 03:45
МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

МЧС провело на стадионе ЧМ-2018 «Самара Арена» масштабную тренировку

В Самаре МЧС провело 
26 апреля 2018, 03:59
МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

МЧС сообщило об ухудшении погодных условий в Самарской области‍

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение. Ожидается ухудшение погодных условий, передает региональное ГУ МЧС. По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью местами небольшой дождь, днем возможна гроза. Ветер южный 7-12 м/с, днем местами порывы до 20 метров в секунду. Спасатели напоминают, 

25 апреля 2018, 04:24
В Самарской области потеплеет до +23

В Самарской области потеплеет до +23

В Самаре синоптики прогнозируют потепление. К субботе, 28 апреля, на территории Самарской области ожидается повышение температуры воздуха до +23 градусов по Цельсию. Вместе с тем в большинстве районов возможен дождь. Отметим, 19 апреля в Самаре был установлен новый суточный рекорд 
25 апреля 2018, 03:09
94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

94 дачных участка и три моста остаются подтопленными в Самарской области

ГУ МЧС России по Самарской области отчиталась о паводковой обстановке в регионе. По состоянию на 24 апреля в зоне подтопления находились 30 приусадебных участков, 38 дачных домов, и 94 дачных участка. . В частности, на полуострове «Копылово» в Тольятти под 

25 апреля 2018, 10:24
Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура хочет закрыть 20 торговых центров в Самарской области

Прокуратура Самарской области отчиталась о результатах проверок мест массового пребывания людей. Работники надзорной службы вместе с сотрудниками МЧС побывали в 193 торгово-развлекательных центрах и 68 объектах социальной инфраструктуры. В результате мероприятий были выявлены 2153 нарушения требований правил пожарной безопасности. Для 

24 апреля 2018, 08:03
Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

Ураганный ветер сорвал крышу Дома культуры в Самарской области, есть видео

В Самарской области ураганным ветром сорвало крышу с действующего Дома культуры в селе Боровка Сергиевского района. Это произошло 22 апреля. По данным оперативных служб, площадь снесенной сильным ветром кровли составила 400 квадратных метров. Видео происшествия появилось в Сети. Сильный ветер 
24 апреля 2018, 06:31
Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

Что принесет новый циклонический вихрь в Самару?

В Самаре синоптики объяснили, что происходит с погодой на территории региона. По сообщению ФГБУ «Приволжское УГМС», температура воздуха на Средней Волге существенно понизилась после того, как «ныряющий» циклон, натворивший немало бед в Московском регионе, втянул на Европейскую часть России 
23 апреля 2018, 05:03
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
20 апреля 2018, 10:25
В Самаре отменили весну

В Самаре отменили весну

В Самарской области объявлено штормовое предупреждение: ухудшение погодных условий, ожидается снег, усиление ветра, передает МЧС. На пятницу, 16 марта, синоптики прогнозируют умеренный снег, местами слабую метель, ветер южный и юго-восточный с усилением порывов до 18 метров в секунду. Ночью 
15 марта 2018, 03:52
МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!

МЧС: в Самаре ожидается ухудшение погодных условий!

В четверг, 14 сентября, с 19 часов в Самаре ожидается ухудшение погодных условий. Штормовое предупреждение распространило МЧС. Синоптики прогнозируют грозу и усиление ветра до 18 метров в секунду. По информации Приволжского УГМС, такие погодные явления могут наблюдаться в течение суток, 

14 сентября 2017, 02:48
Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

В Самарской области ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют местами по региону кратковременные дожди, грозы, уже в пятницу, 25 августа. Дождь, по данным Гисметео, ожидается и в воскресенье. При этом температура воздуха начнет понижаться. В ночное время столбик термометра может опуститься до +11, 

24 августа 2017, 07:02
Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

Внимание, 8 августа ожидаются гроза и ветер!

МЧС передало информацию о неблагоприятных погодных явлениях. Их прогнозируют на вторник, 8 августа. По информации Приволжского УГМС, днем местами ожидаются кратковременные дожди, гроза. Ветер северо-западный, 7–12 метров в секунду, местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха в Самаре ночью 16–18 

7 августа 2017, 03:13
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