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Ураган разбушевался: У здания аэропорта Курумоч снесло часть крыши
Сегодня, 30 мая, около 20:00 на Самарскую область обрушился ураган. Начался дождь, поднялся сильный ветер. Его порывы местами достигали 30 метров в секунду, передает портал 63.ru. Жителям мегаполиса удалось снять стихию на видео. О предстоящем природном катаклизме жителей региона …
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30 мая 2018, 11:14
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Пришло новое сообщение МЧС о плохой погоде в Самарской области
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30 мая 2018, 04:00
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Заморозки к выходным вернутся в Самарскую область
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30 мая 2018, 02:46
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О плохой погоде предупредило МЧС жителей Самарской области
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29 мая 2018, 02:55
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45
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Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области
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11 мая 2018, 05:19
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Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы
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30 апреля 2018, 09:50
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Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области
Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как …
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30 апреля 2018, 08:06
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Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии …
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16 апреля 2018, 04:32
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Самару и Новосибирск свяжут прямые авиарейсы
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13 апреля 2018, 12:00
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Самолет Москва-Самара совершил вынужденную посадку в Казани
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12 апреля 2018, 08:36