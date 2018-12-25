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Материалы по теме:

Сменился директор самарского аэропорта

Сменился директор самарского аэропорта

Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию 
25 декабря 2018, 03:14
В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего

Накануне, 24 декабря, в областной столице случилась авария, в которой пострадал дорожный рабочий. В 06:50 58-летний водитель ехал за рулем автобуса ПАЗ-32054 по улице Ново-Садовой в направлении Советской Армии. По данным регионального Главка полиции, шофер двигался не по маршруту и 
25 декабря 2018, 02:49
Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников заявил о грядущей реструктуризации думского аппарата. Сегодня в областном парламенте всего 49 депутатов, а в Думе работает при этом 400 человек. У председателя возникает резонный вопрос: чем они все занимаются? «Только в своем окружении 
25 декабря 2018, 02:41
«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

«Крылья Советов» пополнят 8 новичков

Врио министра спорта Самарской области и председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин в эксклюзивном интервью «ТЕРРЕ» рассказал о роли самарского клуба в проведении ЧМ- 2018 и о том, каким будет межсезонье «Крыльев». В составе команды появится 8 новичков, это 
25 декабря 2018, 02:11
У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков

Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.

По словам задержанного, он 
25 декабря 2018, 11:06
В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши

Следователи из Кировского района Самары завершили расследование уголовного дела в отношении двух девушек 16 и 17 лет, которых подозревают в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. По версии следствия, 23 октября этого года 16-летняя обвиняемая купила наркотик массой более 
19 декабря 2018, 09:56
В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков

В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ  организовала канал 
29 ноября 2018, 11:27
Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану

В Безенчукском районе инспектора ДПС остановили ВАЗ-2111 — его шофер нарушил правила дорожного движения. Во время составления протокола полицейские увидели, что нарушитель сильно нервничает. Они спросили его, не перевозит ли он запрещенные предметы или вещества, и автомобилист сознался, что под 
27 ноября 2018, 01:19
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