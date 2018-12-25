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Сменился директор самарского аэропорта
Во вторник, 25 декабря, на должность исполнительного директора Международного аэропорта Курумоч был назначен Михаил Берман. Генеральный директор УК «Аэропорты Регионов» Евгений Чудновский представил его трудовому коллективу предприятия. Как сообщили представители самарской воздушной гавани, Константин Былинин, ранее возглавлявший Курумоч, покинул компанию …
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25 декабря 2018, 03:14
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В Самаре автобус врезался в КАМАЗ и сбил дорожного рабочего
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25 декабря 2018, 02:49
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Спикер самарского парламента анонсировал сокращение думского аппарата
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25 декабря 2018, 02:41
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«Крылья Советов» пополнят 8 новичков
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25 декабря 2018, 02:11
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У жителя Самарской области нашли 1,7 кг наркотиков
Жителя Самарской области подозревают в причастности к обороту наркотиков в крупном размере. Мужчину задержали у него дома сотрудники наркополиции и бойцы спецподразделения «Гром». В помещении, расположенном в Железнодорожном районе, нашли наркотики массой более 1700 грамм.
По словам задержанного, он …
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25 декабря 2018, 11:06
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В Самаре под суд пойдут несовершеннолетние драгдилерши
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19 декабря 2018, 09:56
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В Самарской области спецслужбы изъяли у участника ОПГ 10 кг наркотиков
В Самарской области сотрудники УФСБ России задержали неоднократно судимого мужчину. По оперативным данным, он является членом организованной преступной группировки. Во время обыска у него дома удалось изъять более 10 кг героина. Сейчас рассматривается версия, по которой местная ОПГ организовала канал …
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29 ноября 2018, 11:27
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Самарец возил под сиденьем своего авто марихуану
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27 ноября 2018, 01:19