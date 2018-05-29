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Материалы по теме:

Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

Рекорд по морозу зафиксировали в мае в Самарской области

В Самарской области 27 мая был перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха. В поселке Авангард синоптики зафиксировали -3,5 градуса по Цельсию. Предыдущий температурный рекорд дня там фиксировали 46 лет назад – в 1971-м температура понижалась до минус 2,9 градуса, следует из 
28 мая 2018, 12:59
Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

Синоптики назвали дату ожидаемого потепления в Самарской области

В Самарской области синоптики прогнозируют потепление к среде. В ночь на вторник ожидаются заморозки до -2 градусов по Цельсию. Днем 13-18 градусов тепла. В среду температура может повыситься до + 25, возможны кратковременные дожди, гроза. В период до 30 мая 
28 мая 2018, 09:48
Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

Как воздух полярных широт повлияет на погоду в Самаре

В Самаре синоптики опубликовали прогноз погоды на выходные и начало следующей недели. Похолодание продолжится. Как уже сообщалось, в ночь на субботу ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почты до -3 градусов. Днем 12–17 градусов тепла. В ночь на воскресенье опять 
25 мая 2018, 01:18
Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

Из-за ожидаемых заморозков самарцам рекомендовали одеваться теплее

В Самарской области МЧС предупредило об ожидаемых заморозках на территории региона. Как уже сообщала «ТЕРРА», синоптики прогнозируют в выходные заморозки в воздухе и на почве до -3 градусов. Минусовая температура ожидается в ночь на субботу, 26 мая, и в ночь 
24 мая 2018, 04:14
Как изменится погода в Самарской области

Как изменится погода в Самарской области

В Самарской области к концу недели ожидаются резкие изменения температуры воздуха. В ближайшие дни столбик термометра будет идти вверх и к четвергу, 24 мая, может достичь отметки +32 градуса, следует из прогноза, опубликованного на сайте ФГБУ «Приволжское УГМС». Но 
22 мая 2018, 04:07
Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

Ударила молния: в Сызрани из-за грозы отключились светофоры

19 мая вечером в Сызрани гроза отключила светофоры, передает «Комсомольская правда». Природное явление началось там вечером около 20:00 (к слову, до Самары «остатки» грозы «дошли» уже после 23:00). После очередного удара молнии в центре города перестали работать светофоры. «Как 
20 мая 2018, 03:22
Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

Сильный ветер и дождь ожидаются в Самарской области

В Самарской области в ближайшие часы ожидается сильный ветер и дождь. МЧС распространило штормовое предупреждение. «По данным Приволжского УГМС с 19 часов 11 мая до семи часов утра 12 мая местами по Самарской области прогнозируется дождь, порывы ветра 15–18 метров 
11 мая 2018, 05:19
Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

Заморозки и гроза с усилением ветра ожидаются в Самарской области

В Самарской области возможно ухудшение погодных условий. На пятницу, 11 мая, синоптики прогнозируют похолодание и грозу с усилением ветра – до 18 метров в секунду. Ночью возможны заморозки – до минус двух градусов по Цельсию в северных районах региона. Температура 

10 мая 2018, 04:23
Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы

Ураган, новые беды: В Тимашево снесло крышу у школы

Продолжаем сообщать об итогах прохождения шквалистого ветра по Самарской области. Стихия «поураганила» в регионе вчера, 29 апреля.
 
В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов, где жители рассказывают о последствиях шквала.
 
Очередное фото пришло из Тимашево.
30 апреля 2018, 09:50
Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Ураган сорвал крышу с ТЦ в Самарской области

Вчера, 29 апреля, стал известен еще один итог прохождения шквалистого ветра по Самарской области. В соцсетях появляются новые фотографии из разных населенных пунктов губернии, где жители рассказывают о последствиях урагана, пишет TLTgorod
 
Очередные фото пришли из Похвистнево.
Как 
30 апреля 2018, 08:06
Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

Шквалистый ветер опрокинул на тольяттинца уличный холодильник с напитками

31-летний мужчина получил политравму и на «скорой» был доставлен в больницу.
 
29 апреля 2018, 07:07
Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

Сильный ветер и гроза ожидаются 28 апреля в Самарской области

В Самарской области в субботу, 28 апреля, ожидаются гроза и сильный ветер, сообщили в МЧС.

«По сведениям ФГБУ «Приволжское УГМС» с 7 часов до 19 часов 28 апреля облачно с прояснениями, дождь, местами сильный, гроза. Ветер юго-восточный с переходом на западный 

27 апреля 2018, 04:26
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

Снова гроза: прогноз самарских синоптиков на выходные

В Самарской области ожидаются осадки. Синоптики прогнозируют местами по региону кратковременные дожди, грозы, уже в пятницу, 25 августа. Дождь, по данным Гисметео, ожидается и в воскресенье. При этом температура воздуха начнет понижаться. В ночное время столбик термометра может опуститься до +11, 

24 августа 2017, 07:02
Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Дожди, грозы, град: Завтра в Самарской области ожидается ухудшение погоды

Завтра, 24 июля, по Самарской области пройдет грозовой фронт, информирует региональный ГУ МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

По данным синоптиков, ночью ожидается небольшой, умеренный, местами сильный дождь, гроза, возможен град.

Днем 24 июля местами пройдет кратковременный дождь, 
23 июля 2017, 04:44
Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Погода в Самаре в июле: бесконечные дожди или +33?

Самарские синоптики опубликовали прогноз погоды на территории региона в ближайшие дни. «Циклонический вихрь, нашумевший на Средней Волге своими ветрами и сильными дождями, уходит, заполняясь, на Верхнюю Волгу», - констатируют специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС». «В размытом поле старого циклона, преимущественно в 
10 июля 2017, 01:58
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