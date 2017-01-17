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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 10 января 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 16 января 2017г 
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Материалы по теме:

В Самару идут аномальные морозы

В Самару идут аномальные морозы

До конца недели в Самарской области ожидаются аномальные морозы, объявлено штормовое предупреждение.

C 16 по 20 января местами на территории Самарской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 9 градусов и более, сообщает Приволжское УГМС.

Согласно 

16 января 2017, 01:26
В Самарской области похолодает

В Самарской области похолодает

В Самарской области похолодает, но московские морозы, ударившие по центральной части России на Рождество, к нам не придут. Напомним, там в конце прошлой недели столбик термометра опускался до -32. Медицинская помощь в результате обморожения и переохлаждения потребовалась около 190 москвичам. 

11 января 2017, 03:43
За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

За новогодние каникулы к офтальмологам обратились 509 самарцев

В новогодние праздники за помощью к офтальмологам самарской глазной больницы имени Ерошевского обратились 509 человек. У 14 горожан диагностировали «типичные новогодние травмы». Пробкой от шампанского в глаз получили двое пациентов, девять человек пострадали из-за осколков елочных игрушек и петард, в 
11 января 2017, 03:22
В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

В Самаре в новогоднюю ночь будет тепло

На грани оттепели. Самарцы встретят новый год при температуре, близкой к нулю. Возможен небольшой снег. Об этом телерадиокомпании «ТЕРРА» рассказали специалисты Гидрометцентра. Синоптики составили прогноз непосредственно на 31 декабря и первый день наступающего года.

Надежда Пестрикова, синоптик 1 категории отдела метеопрогнозов 

30 декабря 2016, 01:05
Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

Из-за экстремально низкой температуры воздуха в Самарской области объявили штормовое предупреждение

В понедельник, 12 декабря, в губернии перекрыт абсолютный минимум температуры воздуха - таких холодов в регионе не было последние 43 года. Самые низкие температуры синоптики зафиксировали в сельском поселении Кинель-Черкассы - 28 градусов ниже нуля. В областной столице столбик термометра 

12 декабря 2016, 12:34
В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В Самаре полицейский получил травмы в ДТП с иномаркой

В центре Самары в четверг, 8 декабря, произошло ДТП с участием автомобиля полиции. Полицейский на служебной машине ВАЗ-2131 "Нива" столкнулся с иномаркой «Фольксваген» на пересечении Комсомольской и улицы Куйбышева около 20 часов вечера.

Автомобиль полиции следовал по Комсомольской. Предположительно, при повороте 

9 декабря 2016, 12:16
Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

Пьяный самарец свалился вниз с лестницы третьего этажа

2 декабря «скорая» выезжала на вызов к одному из домов в Сиреневом переулке. Здесь помощь медиков потребовалась 48-летнему мужчине. По предварительной информации, самарец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, свалился вниз с лестницы 3 этажа в подъезде.
Медики диагностировали у 48-летнего 

4 декабря 2016, 03:58
В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани «семерка» сбила пенсионерку, которая переходила дорогу вне «зебры»

В Сызрани случился очередной наезд на пешехода. Как пишет «Маленькая Сызрань», 18 июня примерно в 6 часов вечера на улице Рабочей в районе спуска к мосту через реку Крымза 62-летний мужчина на ВАЗ-2107 сбил женщину такого же возраста, которая переходила 

20 ноября 2016, 03:35
В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

В полиции Сызрани задержанный с наркотиками украинец выпрыгнул из окна и сломал ноги

32-летний гражданин Украины, задержанный в Сызрани за хранение наркотиков, получил травму в отделе полиции. Выяснением обстоятельств происшествия занимаются сотрудники Приволжского следственного управления на транспорте СК России.

Инцидент произошел утром в воскресенье, 23 октября. По предварительным данным, задержанный, пытаясь скрыться от полицейских, 

25 октября 2016, 10:33
В конце рабочей недели в Самаре ожидаются осадки и туман

В конце рабочей недели в Самаре ожидаются осадки и туман

В областном центре в ближайшие дни погода ожидается слабо морозной и облачной, с туманом, гололедом и осадками смешанного характера. Днем не исключена оттепель, на дорогах гололедица.
Днем в четверг, 18 декабря, будет облачно, местами небольшие осадки, туман. Температура воздуха составит 

17 декабря 2014, 11:39
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