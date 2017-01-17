Ежедневно в травмпункт больницы имени Пирогова поступает около 80 пациентов. 70% из них повреждения получают на улице, в том числе поскользнувшись на льду.
Специалисты травмпункта говорят, каждый день на гипсовые повязки уходит больше 15 килограммов гипса. Переломы диагностируются у каждого третьего пациента травмпункта. Причем чаще всего страдают руки.
Тротуары, как и автомобильные дороги, в зимний период должны обрабатываться противогололедными реагентами или хотя бы смесью песка и соли. Но как показывает практика, происходит это далеко не везде. В ближайшие дни самарцам рекомендуется быть особенно бдительными на улице. Ведь аномально морозная погода с гололедицей, по прогнозам синоптиков, будет сохраняться в городе вплоть до пятницы.
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