В Самарской области похолодает В Самарской области похолодает, но московские морозы, ударившие по центральной части России на Рождество, к нам не придут. Напомним, там в конце прошлой недели столбик термометра опускался до -32. Медицинская помощь в результате обморожения и переохлаждения потребовалась около 190 москвичам. …