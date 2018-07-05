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«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области

Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи 

5 июля 2018, 09:08
Как пережить жару

Как пережить жару

Последние несколько недель в Самаре установилась аномальная жара. 3 июля Приволжский гидрометцентр зафиксировал температурный рекорд: в Самаре максимум составил +36,5, ранее столбик термометра поднимался до 33,4 градуса в 1954 году. Если же говорить в целом по области, то самая жаркая 

4 июля 2018, 12:46
Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре

В Самарской области во вторник, 3 июля, зарегистрирован новый рекорд жары. Абсолютный максимум температуры воздуха в этот день был перекрыт в шести «точках». Самая высокая температура была в Безенчуке – 39,5 градуса. Экстремально жарко также было в Самаре, Тольятти, Аглосе, 
4 июля 2018, 11:32
Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС

В Самарской области ожидается очень жаркая погода. Столбик термометра может достигнуть +40. В МЧС рекомендуют ограничить пребывание на улице и снизить физические нагрузки. Отметим, что ранее синоптики сообщили о снижении температуры до «комфортных» значений к концу недели: подробности –
3 июля 2018, 03:33
Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы. 
29 июня 2018, 11:00
Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля

Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории 
15 июня 2018, 03:18
Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение

В центральных районах Англии после проливных дождей наблюдается наводнение. От разгула стихии пострадали Нортгемптоншир и Уэст-Мидлендс. В Бирмингеме затопило многие дороги и возник транспортный коллапс. Уровень воды в центре города поднялся до 1,5 метра. По подсчетам синоптиков, за час в 
28 мая 2018, 07:10
Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре

В Самарской области в ночь на субботу, 21 апреля, ожидается понижение температуры и заморозки - до минус одного градуса. Днем – умеренно теплая погода до + 15 градусов. А в воскресенье, 22 апреля, синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и 
20 апреля 2018, 04:43
Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре

В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано 
20 апреля 2018, 10:25
Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область

В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».

«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без 
3 апреля 2018, 04:48
Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре

В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров. 

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29 марта 2018, 09:36
В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада

В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада

По информации областного ГУ МЧС и Приволжского УГМС, в предстоящую ночь в Самару возвратятся осадки. Прогнозируются снегопад и порывистый ветер, местами метель. В связи с изменившимися погодными условиями муниципальные службы благоустройства планируют нарастить в 2 раза больше ресурсов для более 
7 января 2018, 09:23
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