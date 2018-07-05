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Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области
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5 июля 2018, 09:08
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Как пережить жару
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4 июля 2018, 12:46
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Новый рекорд жары поставлен 3 июля в Самаре
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4 июля 2018, 11:32
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Предупреждение об экстремальной жаре сделали синоптики и МЧС
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3 июля 2018, 03:33
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Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
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29 июня 2018, 11:00
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Штормовое предупреждение: столбики термометров в Самарской области опустятся ниже нуля
Прошла уже половина июня, а по-настоящему летней погоды самарцы практически не видели. К сожалению, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшие выходные жары ожидать снова не приходится. Даже наоборот. Как сообщает Приволжское УГМС, в ночь на 16 июня на территории …
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15 июня 2018, 03:18
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Из-за ливней в центре Великобритании началось наводнение
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28 мая 2018, 07:10
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Вторжение холодной воздушной массы в выходные прогнозируют Самаре
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20 апреля 2018, 04:43
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Рекордное количество осадков выпало 19 апреля в Самаре
В Самаре в четверг, 19 апреля, выпало рекордное количество осадков – 15,6 миллиметра. Такой показатель зафиксировали специалисты объединенной гидрометеорологической станции Самара. Это на 2,5 мм больше, чем в 1993 году, когда синоптики регистрировали предыдущий суточный максимум – 13,1 мм, указано …
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20 апреля 2018, 10:25
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Очередной циклон принесет дожди в Самарскую область
В Самарской области ожидаются дожди. Их принесет атлантический циклон. Прогноз на ближайшие дни опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС».
«Погода текущей рабочей недели в Самарской области ожидается без резких колебаний. Во вторник, под влиянием гребня антициклона, будет малооблачно и без …
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3 апреля 2018, 04:48
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Новый рекорд по количеству выпавшего снега установлен в Самаре
В Самаре в среду, 28 марта, выпало рекордное количество снега. Эти данные опубликовало ФГБУ «Приволжское УГМС». Предыдущий максимум был зафиксирован 17 лет назад. Вчера осадков выпало вдвое больше, высота снежного покрова в городе составила 17 - 25 сантиметров.
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29 марта 2018, 09:36
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В Самаре сегодня ночью мобилизуют все силы из-за надвигающегося снегопада
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7 января 2018, 09:23