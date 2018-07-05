Предупреждение от МЧС: в четверг погода испортится в Самарской области Региональное управление МЧС предупредило самарцев об ухудшении погоды в губернии. По данным Приволжского УГМС, 5 июля в с 7:00 до 19:00 местами прогнозируются дожди и грозы. Они будут сопровождаться сильным ветром. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. В связи …