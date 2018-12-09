Начало новой недели обойдется без сильного похолодания



В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со … Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со