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В Самаре с пятницы пойдет снег
До конца рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять западная периферия гребня антициклона. Как сообщили в Приволжском УГМС, существенные осадки не ожидаются, температурный фон приблизится к климатической норме.
В ночь на четверг, 6 декабря, переменная облачность …
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5 декабря 2018, 05:44
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В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли
В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция. Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на …
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5 декабря 2018, 01:49
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе
В начале новой рабочей недели к волжским берегам приблизятся фронтальные разделы атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками в регион будет поступать более теплый влажный воздух, сообщили в Приволжском УГМС.
В понедельник днем, 3 декабря, местами пройдет небольшой …
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3 декабря 2018, 08:45
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В Самарскую область придут морозы до -23
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29 ноября 2018, 11:51
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Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег
В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме.
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21 ноября 2018, 03:01
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В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега
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13 ноября 2018, 05:08
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Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега
В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».
Как говорится в техзадании, исполнитель …
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29 октября 2018, 03:43
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Начало новой недели обойдется без сильного похолодания
Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.
В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со …
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8 октября 2018, 11:06
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В Самаре октябрь стартует с похолодания
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1 октября 2018, 08:54
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе
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8 августа 2018, 02:43
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Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти
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1 июня 2018, 01:28