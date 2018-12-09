7
48
08
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 04.12.2018  
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 07.12.2018  
Все видео

Материалы по теме:

В Самаре с пятницы пойдет снег

В Самаре с пятницы пойдет снег

До конца рабочей недели на погоду в Самарской области будет влиять западная периферия гребня антициклона. Как сообщили в Приволжском УГМС, существенные осадки не ожидаются, температурный фон приблизится к климатической норме.

В ночь на четверг, 6 декабря, переменная облачность 
5 декабря 2018, 05:44
В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли

В следующем году ученые проведут эксперимент по искусственному охлаждению Земли

В следующем году ученые из Гарварда намерены запустить климатический эксперимент. Они намерены проверить возможность искусственного охлаждения Земли. Для этого в стратосферу будет отправлен баллон с карбонатом кальция.  Целью исследования является возможность увидеть частицы, отражающие солнечные лучи, и получение ответа на 
5 декабря 2018, 01:49
Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе

Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев на новой рабочей неделе

В начале новой рабочей недели к волжским берегам приблизятся фронтальные разделы атлантического циклона. С юго-западными и южными потоками в регион будет поступать более теплый влажный воздух, сообщили в Приволжском УГМС.

В понедельник днем, 3 декабря, местами пройдет небольшой 
3 декабря 2018, 08:45
В Самарскую область придут морозы до -23

В Самарскую область придут морозы до -23

К середине недели циклонический вихрь с Черного моря принес в Самарскую область умеренный и сильный снег, слабую метель. По прогнозам синоптиков, на отдельных участках дорог возможны снежные заносы. В четверг на Среднюю Волгу распространится область высокого атмосферного давления с низкими 
29 ноября 2018, 11:51
Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

Метель и сильный ветер: до выходных в Самарской области будет идти снег

В ближайшие дни синоптики прогнозируют в Самарской области выпадение снега различной интенсивности от небольшого до умеренного, а также порывистый ветер. Как сообщили в Приволжском УГМС, температура воздуха будет постепенно понижаться, но останется близкой к климатической норме. 
 
В ночь на четверг, 
21 ноября 2018, 03:01
В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

В Самаре на нескольких улицах введут запрет на парковку из-за уборки снега

Стало известно, что грядущей зимой основная очистка автомобильных дорог будет производиться по ночам, а дворов — в дневное время. Кроме того, на нескольких улицах введут запрет на ночную парковку, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары. Также зимой планируются временные 
13 ноября 2018, 05:08
Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

Почти 13 миллионов рублей потратят на уборку площади Славы от снега

В Самаре потратят почти 13 млн рублей на уборку снега на площади Славы. Подрядчика, который будет следить за территорией в границах Волжского проспекта, улиц Маяковского и Молодогвардейской, ищет областное казенное учреждение «Служба эксплуатации зданий и сооружений».

Как говорится в техзадании, исполнитель 

29 октября 2018, 03:43
Начало новой недели обойдется без сильного похолодания

Начало новой недели обойдется без сильного похолодания

Начало новой рабочей недели в Самарской области обойдется без серьезного похолодания. Во всяком случае, об этом свидетельствуют данные Приволжского УГМС.

В понедельник будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 15-20 градусов выше нуля. Ветер будет дуть с юго-запада со 
8 октября 2018, 11:06
В Самаре октябрь стартует с похолодания

В Самаре октябрь стартует с похолодания

К началу новой рабочей недели в Самарской области установится антициклональный тип погоды: ночные температуры приблизятся к 0, в отдельных районах будут заморозки, а температура воздуха днем редко будет превышать 15-градусную отметку.

В понедельник, 1 октября, будет переменная облачность без 
1 октября 2018, 08:54
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода будет в Самаре на этой неделе

С середины недели погода в Самарской области резко изменится. Холодный фронт из центральных районов России переместится на Среднюю Волгу и на смену жаре принесет прохладный воздух и грозовые дожди. К концу недели новый антициклон вытеснит фронтальные облачные поля, осадки прекратятся, 
8 августа 2018, 02:43
Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

Появилось видео с первым летним снегом в Тольятти

В Самарской области 1 
1 июня 2018, 01:28
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх