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Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия
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24 августа 2018, 10:46
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Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой
Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают …
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24 августа 2018, 10:22
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Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья
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24 августа 2018, 10:08
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Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области
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22 августа 2018, 05:02
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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Из-за сильного ливня улицы Киева превратились в реки
18 августа на Киев обрушился хоть и кратковременный, но очень сильный ливень. Буквально за 30-40 минут улицы города превратились в бурлящие реки.
По информации СМИ, произошедшее стало результатом постоянного нарушением градостроительных норм при работах в украинской столице. Из-за этого все капризы …
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19 августа 2018, 07:21
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка
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15 августа 2018, 02:36
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37
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В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы
Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
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13 августа 2018, 09:09
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Где отдыхают самарцы этим летом
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3 августа 2018, 12:35
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В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом
Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - …
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1 августа 2018, 04:47
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам
Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через …
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9 июля 2018, 10:24
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Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области
Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 …
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11 июня 2018, 09:12
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Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны
Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест …
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21 мая 2018, 10:51