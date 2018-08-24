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«Бункер S» Эфир передачи от 21.08.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 21.08.2018 
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Материалы по теме:

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

Пятерых парней из Тольятти ранили из пневматического оружия

В пятницу, 24 августа, в одну из больниц Автограда обратились пятеро молодых людей. У парней, которым от 25 до 28 лет, были ранения. Предположительно, они сделаны из пневматического оружия. Врачи оказали им необходимую помощь, извлекли пули. Но двух мужчин пришлось 
24 августа 2018, 10:46
Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани советуют запастись питьевой водой

Жителям Сызрани нужно пополнить свои запасы питьевой воды: городская администрация советует сделать это незамедлительно. В четверг, 23 августа, произошла коммунальная авария в районе улицы Свердлова около школы «Кристалл». Течь образовалась на водоводе 500 мм по улице Ульяновской. Сейчас коммунальщики продолжают 
24 августа 2018, 10:22
Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

Жители домов на Александра Матросова и Победы жалуются на мусор и аварийные деревья

К главе Советского района областной столицы Вадиму Бородину обратились жители домов № 7 по улице Александра Матросова и № 89 по улице Победы. Люди добиваются решения обычных бытовых проблем, которые сильно влияют на качество их жизни, но пока реакции на 
24 августа 2018, 10:08
Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области

Синоптики рассказали, когда прекратятся дожди в Самарской области

В середине рабочей недели в Самарской области холодный атмосферный фронт из Атлантики с кратковременными дождями вытеснит тепло на восток. Температура воздуха в дневные часы и по ночам заметно снизится, давление будет расти. Осадки прекратятся и до конца недели погоду региона 
22 августа 2018, 05:02
В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы

В первый день новой рабочей недели в Самарской области сохранится прохладная погода без осадков. В понедельник, 20 августа, температура воздуха не поднимется выше + 25 градусов по Цельсию, будет дуть северо-западный ветер со скоростью 6-11 м/с.В последующие дни станет теплее 
20 августа 2018, 08:32
Из-за сильного ливня улицы Киева превратились в реки

Из-за сильного ливня улицы Киева превратились в реки

18 августа на Киев обрушился хоть и кратковременный, но очень сильный ливень. Буквально за 30-40 минут улицы города превратились в бурлящие реки.

По информации СМИ, произошедшее стало результатом постоянного нарушением градостроительных норм при работах в украинской столице. Из-за этого все капризы 

19 августа 2018, 07:21
Самарцев предупредили об усилении ветра

Самарцев предупредили об усилении ветра

Жителей Самарской области предупреждают о возможном усилении ветра с 19:00 четверга 16 августа до вечера пятницы, 17 августа. В эти два дня обещают переменную облачность, местами кратковременный дождь, грозу. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, местами 
16 августа 2018, 04:21
В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

В Сызрани выяснили, куда пропал «Гномик» из парка

Жители Сызрани  узнали, куда исчезла скульптура «Гномика»  из  парка. Обошлось без криминала -  его сняли с постамента сотрудники парка и отправили на реставрацию. Хотя при монтаже скульптуру забетонировали,  посетители места отдыха смогли  весёлого старичка расшатать, и, чтобы конструкция не упала 
15 августа 2018, 02:36
Голосование: выбери свою

Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"

ТРК «ТЕРРА» и радиостанция DFM в Самаре запускают финальный этап конкурса "Мисс Бикини". Почти три десятка девушек прислали нам свои фотографии. Имя победительницы зависит от вас! Отдайте свой голос за ту участницу, которая вам нравится больше всего. 

Голосование будет 
13 августа 2018, 11:37
В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

В начале недели в Самарской области обещают жару до +32 градусов, дожди и грозы

Новая рабочая неделя в Самарской области начнется с жары под +32 градуса, также возможны дожди и грозы. Об этом  сообщили в Приволжском УГМС. 
 
В понедельник, 13 августа, переменная облачность, местами кратковременный дождь, возможна гроза. Будет дуть западный ветер со скоростью 
13 августа 2018, 09:09
Где отдыхают самарцы этим летом

Где отдыхают самарцы этим летом

В июне-июле этого года жители Самарской области чаще, чем в прошлом году, летали из аэропорта «Курумоч» на зарубежные курорты. Число отдыхающих за границей выросло на 23%, если сравнивать с показателями за этот же период 2017 года. Услугами воздушной гавани воспользовались 
3 августа 2018, 12:35
В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

В «Курумоче» рассказали, куда самарцы летали этим летом

Более 61 тысячи пассажиров самарского аэропорта «Курумоч» этим летом слетали прямыми рейсами на отечественные курорты. Отпускники путешествовали в Сочи, Симферополь, Анапу. В июне-июле на российский Юг 217 раз вылетали самолеты из самарской воздушной гавани. Самым популярным направлением стало Самара - 

1 августа 2018, 04:47
В выходные самарцев ждет жара до +33

В выходные самарцев ждет жара до +33

Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года.
 
В ночь на 
26 июля 2018, 04:40
Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Агентства, работающие под вывеской «Натали Турс», уходят к другим операторам

Туристические агентства, работающие под брендом «Натали Турс», в срочном порядке переходят под франшизы других операторов. Делают они это для того, чтобы не отпугивать имеющихся клиентов, сообщает Интерфакс. Происходит все по одной и той же схеме. Турагентство закрывается, а через 
9 июля 2018, 10:24
Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Морозное лето 2018-го: рекорд холода 55-летней давности побит в Самарской области

Лето в Самарской области отмечается температурными антирекордами. В ночь на 10 июня синоптики зафиксировали абсолютный температурный минимум для лета на метеостанции Авангард в Алексеевсуом районе. Столбик термометра там показывал всего 0,2 градуса. Предыдущий рекорд холода в Авангарде отмечался в 1963 
11 июня 2018, 09:12
Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Эксперты: большинство россиян этим летом решили отдыхать внутри страны

Специалисты билетного сервиса OZON.travel проанализировали предпочтения россиян по летнему отдыху. Оказалось, что большинство наших соотечественников решили не покидать пределов страны. 36% внутрироссийских туристов отправятся в Симферополь. По этому показателю крымское направление обходит другие места отдыха. Также, среди наиболее популярных мест 
21 мая 2018, 10:51
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