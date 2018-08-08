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90% страхового возмещения получили вкладчики самарского "Газбанка"
Вкладчики лишенного лицензии самарского "Газбанка" уже получили назад свои свыше 16 млрд рублей. Это 90 процентов от общего объема страховой ответственности организации, информирует Агентство по страхованию вкладов. Выплаты производятся через «Сбербанк», действующий от имени АСВ в качестве банка-агента.
Напомню, …
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8 августа 2018, 04:22
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В Самаре предложили создать «Цифровую деревню»
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8 августа 2018, 03:34
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«КамАЗ» разнес на куски фургон со сладостями под Сызранью
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8 августа 2018, 02:05
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«Спасти не удалось»: под Самарой грузовик Mercedes врезался в КАМАЗ
Полицейские выясняют подробности смертельной аварии, в которой погиб 52-летний мужчина. ДТП случилось во вторник, 7 августа, в 12:25 на трассе М-5 «Урал». По информации регионального ГУ МВД, большегруз иностранного производства Mercedes-Benz Actros 184 под управлением 52-летнего шофера ехал в составе …
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8 августа 2018, 01:58
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Самарцев ждут жаркие выходные
На погоду в Самарской области влияет обширный антициклон. К выходным облачные поля постепенно рассеются, воздушная масса будет прогреваться и температура воздуха повысится.
«Кратковременные дожди в отдельных районах ожидаются лишь в конце рабочей недели», - говорится в сообщении Приволжского УГМС.
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3 августа 2018, 10:24
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В августе в Самаре может выпасть крупный град
Последний месяц лета может «порадовать» жителей Самарской области нестандартной погодой: в регионе возможно выпадение крупного града. Помимо Самарской области он может пройти в Оренбуржье, Краснодарском крае и Республике Крым, Ставропольском крае, в Кабардино-Балкарии и Северной Осетии. Крупный град - одно …
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2 августа 2018, 11:07
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Синоптики рассказали, какая погода ждет самарцев в августе
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1 августа 2018, 12:18
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До среды Самарская область отдохнет от жары
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30 июля 2018, 09:45
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Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре
До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
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25 июля 2018, 10:14
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Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
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5 июля 2018, 03:08