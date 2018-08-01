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«Бункер S» Эфир передачи от 31 июля 2018г  
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Цифры. Эфир передачи от 31 июля 2018г 
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До среды Самарская область отдохнет от жары

До среды Самарская область отдохнет от жары

К началу новой рабочей недели в регионе немного похолодает. В понедельник, 30 июля, обещают переменную облачность без осадков, северо-восточный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21-26 градусов по Цельсию. До 30 июля через Самарскую область пройдет холодный атмосферный 
30 июля 2018, 09:45
В выходные самарцев ждет жара до +33

В выходные самарцев ждет жара до +33

Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года.
 
В ночь на 
26 июля 2018, 04:40
Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре

Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре

До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
 
В ночь на четверг, 
25 июля 2018, 10:14
Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани

Новый асфальт, уложенный на одной из дорог Сызрани, не продержался и двух недель. Речь идет об участке на улице Свердлова в районе МУП «ЖЭС». Специалисты ремонтировали там водопровод. Работы должны были быть выполнены за 45 дней, однако подрядчик управился за 
23 июля 2018, 03:48
Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре

В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца 
5 июля 2018, 03:08
Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области

Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы. 
29 июня 2018, 11:00
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