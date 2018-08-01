В выходные самарцев ждет жара до +33 Грядущие выходные в Самарской области будут по-настоящему жаркими: синоптики прогнозируют до +33 градусов и никаких дождей. По сведению Гидрометцентра России, в третьей декаде июля средняя температура воздуха будет на 2 градуса выше средних показателей для этого времени года. … В ночь на