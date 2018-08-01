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До среды Самарская область отдохнет от жары
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30 июля 2018, 09:45
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В выходные самарцев ждет жара до +33
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26 июля 2018, 04:40
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Жару до +33 градусов прогнозируют в Самаре
До конца рабочей недели погоду в регионе будет формировать периферия антициклона. Под влиянием области повышенного атмосферного давления начнут растекаться облачные поля, осадки прекратятся, продолжительность солнечного прогрева увеличится. В дневные часы температура воздуха достигнет 30 градусов по Цельсию.
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25 июля 2018, 10:14
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Ливень «смыл» новый асфальт в Сызрани
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23 июля 2018, 03:48
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Синоптики рассказали, какая погода будет на выходных в Самаре
В конце рабочей недели территория Самарской области окажется под влиянием холодного атмосферного фронта. Он принесет с собой кратковременные дожди и грозы, температура воздуха снизится и станет более комфортной. Как сообщили в Приволжском УГМС, неустойчивая погода «оккупирует» область до конца …
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5 июля 2018, 03:08
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Синоптики рассказали, каким будет июль в Самарской области
Специалисты Приволжского УГМС озвучили прогноз погоды на второй летний месяц. Среднесуточная температура в июле ожидается в пределах 20,7…23,6 градусов Цельсия. Это на 1,2-1,5 градуса выше средних многолетних значений. Количество осадков ожидается в пределах нормы.
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29 июня 2018, 11:00