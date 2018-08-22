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20 новых спортплощадок появятся в Самарской области
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22 августа 2018, 05:34
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Стало известно, что делал на территории детсада в Самаре мигрант-педофил
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22 августа 2018, 04:27
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С Александра Реймера взыскали 2,2 миллиарда рублей
Замоскворецкий суд Москвы удовлетворил иск ФСИН к ее бывшему руководителю Александру Реймеру. Служители Фемиды постановили, что он вместе со своими сообщниками должен возместить ущерб в 2,2 миллиарда рублей. Помимо Реймера, ответчиками в процессе выступали экс-замдиректора ФСИН Николай Криволапов и экс-директор …
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22 августа 2018, 04:01
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В середине рабочей недели Самарскую область снова захватят дожди и грозы
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20 августа 2018, 08:32
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Из-за сильного ливня улицы Киева превратились в реки
18 августа на Киев обрушился хоть и кратковременный, но очень сильный ливень. Буквально за 30-40 минут улицы города превратились в бурлящие реки.
По информации СМИ, произошедшее стало результатом постоянного нарушением градостроительных норм при работах в украинской столице. Из-за этого все капризы …
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19 августа 2018, 07:21
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Самарцев предупредили об усилении ветра
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16 августа 2018, 04:21
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В пятницу прогнозируют дожди и грозы в Самарской области
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14 августа 2018, 02:33
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Голосование: выбери свою "Мисс Бикини"
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13 августа 2018, 11:37