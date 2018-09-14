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«Бункер S» Эфир передачи от 11.09.2018  
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Цифры. Эфир передачи от 11.09.2018  
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Материалы по теме:

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году

С четверга, 20 сентября, трамваи № 1, 3 и 5 не будут доезжать до Хлебной площади. Это связано со строительством Фрунзенского моста. Представители Минтранса сообщили, что движение там возобновится не раньше 2020 года. На время работ трамвайные пути демонтируют.

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14 сентября 2018, 04:50
Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области

Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области

14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года.  Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов 

14 сентября 2018, 03:51
В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок

Перед судом в Самаре предстала 32-летняя женщина, которую обвиняли в убийстве собственного ребенка. В ночь с 10 на 11 января во дворе дома на улице Ставропольской нашли новорожденного мальчика. Жители дома сразу же вызвали карету скорой помощи, которая отвезла ребенка 
14 сентября 2018, 02:30
В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки

Куйбышевский следственный отдел завел уголовное дело в отношении местного жителя, которого обвиняют в даче взятки. По версии следствия, в  июне этого года мужчина работал администратором  одного из кафе в областной столице. Он передал взятку в 200 тысяч рублей эксперту отдела 
14 сентября 2018, 02:11
К концу недели Самару накроют дожди и грозы

К концу недели Самару накроют дожди и грозы

Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы.  По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, 
12 сентября 2018, 12:56
Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области

В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться 
11 сентября 2018, 02:45
В Самаре до среды будет тепло и сухо

В Самаре до среды будет тепло и сухо

Погода в начале новой рабочей недели продолжит радовать самарцев. На понедельник, 10 сентября, синоптики прогнозируют теплую погоду, воздух прогреется до + 19-24 градусов, будет переменная облачность и местами прольется кратковременный дождь. Зато в последующие два дня осадки не ожидаются,
10 сентября 2018, 08:00
В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода

До понедельника, 10 сентября, в Самарской области установится теплая, солнечная погода без осадков. В ночь на субботу и воскресенье, 8 и 9 сентября, будет дуть неустойчивый слабый ветер, температура воздуха составит + 6-11 градусов. В дневные часы ветер сменится на 
7 сентября 2018, 04:23
В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам

Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. 
24 июля 2018, 09:21
Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области

В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.

В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный 
16 июля 2018, 01:36
Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре

В Самарской области пройдут кратковременные дожди с порывистым ветром, прогнозируют синоптики. Такая погода ожидается в последние дни мая. При этом, как уже сообщалось ранее, в регионе относительно потеплеет – температура воздуха в дневные часы будет повышаться до +26 градусов. При 
29 мая 2018, 11:45
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