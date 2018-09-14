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Трамваи снова будут доезжать до Хлебной площади только в 2020 году
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14 сентября 2018, 04:50
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Ушел из жизни почетный генеральный консул Словении в Самарской области
14 сентября стало известно о смерти почетного генерального консула республики Словения в Самарской области Николая Ульянова. Николай Юрьевич возглавлял консульство с 2007 года. Республика Словения стала первым иностранным государством, пришедшим в Самарскую область с консульской миссией. Кроме того, Николай Ульянов …
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14 сентября 2018, 03:51
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В Самаре матери, бросившей новорожденного на морозе, дали условный срок
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14 сентября 2018, 02:30
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В Самаре будут судить администратора кафе, который пытался избежать проверки
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14 сентября 2018, 02:11
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К концу недели Самару накроют дожди и грозы
Осень на подходе: к концу недели в Самарской области прогнозируют дожди и грозы. По данным Приволжского УГМС, в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. В Среднем Поволжье станет облачно, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, …
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12 сентября 2018, 12:56
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Заморозки до - 2 прогнозируют в ночь на среду в Самарской области
В первой половине рабочей недели в Самарской области антициклон смог удержать летнюю погоду, но в середине недели с Норвежского моря вглубь Европейского материка переместится циклонический вихрь. Небо накроют облака, в отдельных районах пройдут дожди, усилится ветер, температура воздуха начнет понижаться …
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11 сентября 2018, 02:45
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В Самаре до среды будет тепло и сухо
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10 сентября 2018, 08:00
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В выходные в Самарской области будет теплая и солнечная погода
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7 сентября 2018, 04:23
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В блогах: тольяттинцы устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам
Тему потопа продолжил в "ВК" и тольяттинец Владислав Баев. Он показал, как два местных жителя устроили заплыв на матрасе по затопленным дорогам в районе пересечения улиц Ленина и Льва Толстого. Трешевый перформанс, естественно, вызвал у окружающих смех и одобрение. …
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24 июля 2018, 09:21
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Грозы, ливни и град ожидаются в Самарской области
В начале новой рабочей недели в Самарской области установится жаркая погода, местами с грозовыми дождями днем и вечером, сообщили в Приволжском УГМС.
В ночь на вторник, 17 июля, в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть восточный …
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16 июля 2018, 01:36
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Синоптики предупредили о новых сюрпризах погоды в Самаре
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29 мая 2018, 11:45