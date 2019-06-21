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Бункер S

Весело и со смыслом: программа #БункерS на телеканале ТЕРРА! Илья Табуев, Денис Коршиков и Александр Гутин мечтают о пивном фестивале, вспоминают Леню Голубкова, обсуждая новую финансовую пирамиду в Тольятти, и сочувствуют самарцу, который спрятался в сумасшедшем доме после уничтожения зеленых 
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Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.06.2019 
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В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской

В пятницу, 21 июня, в столице 63-го региона на пересечении улиц Владимирской и Чернореченской начали устанавливать светофор. Как отметили в городском департаменте транспорта, он будет обычным без кнопки для пешеходов - их не ставят на перекрестках. Кстати, пользователи соцсетей обратили 
21 июня 2019, 03:14
В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое

Накануне, 20 июня, в Сергиевском районе произошла авария, травмы в которой получили три человека. В 01:24 35-летняя женщина ехала на Lada Priora по улице Сквозной в поселке Сургут в направлении села Сергиевск. По предварительным данным, автоледи не справилась с управлением 
21 июня 2019, 02:44
В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге

Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы  ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
21 июня 2019, 02:10
К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»

Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники 
21 июня 2019, 01:39
К концу недели в Самарской области разогреет до + 30

К концу недели в Самарской области разогреет до + 30

Во второй половине рабочей недели в нашем регионе установится жаркая погода без дождей. По прогнозу специалистов Приволжского УГМС, в среду днем, 19 июня, будет переменная облачность, местами могут пройти кратковременный дождь и гроза. Во время нее в отдельных районах 
19 июня 2019, 10:47
Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода

Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода

Жителей Самарской области предупреждают о возможном ухудшении погоды. По прогнозу Приволжского УГМС, с 19:00 вторника, 18 июня, до вечера среды в регионе будет облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь, гроза, северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с, при грозе его 
18 июня 2019, 02:54
К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы

Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в 
17 июня 2019, 05:57
В Самару снова вернулась летняя жара

В Самару снова вернулась летняя жара

К началу новой рабочей недели в Самарской области снова потеплело - осадки прекратились, температура воздуха заметно повысилась. В понедельник, 17 июня, переменная облачность без существенных осадков, западный ветер 7-12 м/с. Температура воздуха составит +21, +26 градусов по Цельсию. В ночи 
17 июня 2019, 09:33
В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки

В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных 
13 июня 2019, 05:38
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