В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской … В пятницу, 21 июня, в столице 63-го региона на пересечении улиц Владимирской и Чернореченской начали устанавливать светофор. Как отметили в городском департаменте транспорта, он будет обычным без кнопки для пешеходов - их не ставят на перекрестках. Кстати, пользователи соцсетей обратили