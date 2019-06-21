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В Самаре устанавливают светофор на перекрестке Владимирской и Чернореченской
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21 июня 2019, 03:14
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В Самарской области легковушка врезалась в дерево: пострадали трое
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21 июня 2019, 02:44
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В Самаре старший инспектор ГИМС и фельдшер попались на служебном подлоге
Приволжское следственное управление на транспорте СК России возбудило несколько уголовных дел в отношении старшего государственного инспектора группы патрульной службы ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Самарской области» и фельдшера медицинского пункта на станции Самара. Их подозревают в служебных подлогах.
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21 июня 2019, 02:10
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К областной психиатрической больнице присоединили «Самарский психоневрологический диспансер»
Стало известно, что «Самарский психоневрологический диспансер» вошел в состав «Самарской областной клинической психиатрической больницы». Документы о присоединении медицинских учреждений опубликованы на сайте регионального правительства. Как говорится в постановлении, основные цели и задачи «Самарской областной клинической психиатрической больницы» остаются прежними. Сотрудники …
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21 июня 2019, 01:39
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К концу недели в Самарской области разогреет до + 30
Во второй половине рабочей недели в нашем регионе установится жаркая погода без дождей. По прогнозу специалистов Приволжского УГМС, в среду днем, 19 июня, будет переменная облачность, местами могут пройти кратковременный дождь и гроза. Во время нее в отдельных районах …
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19 июня 2019, 10:47
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Гроза и сильный ветер: на Самару надвигается непогода
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18 июня 2019, 02:54
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К экватору рабочей недели в Самару придут дожди и грозы
Синоптики озвучили уточненный прогноз погоды на ближайшие дни. В середине недели с прохождением через Поволжье атмосферного фронта местами прольются кратковременные дожди. Под влиянием Азорского антициклона осадки постепенно прекратятся, станет теплее, в дневные часы температура воздуха будет стремится к отметке в …
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17 июня 2019, 05:57
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В Самару снова вернулась летняя жара
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17 июня 2019, 09:33
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В ночь на пятницу в Самарской области ожидаются заморозки
В ночь на пятницу, 14 июня, местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0, - 2 градуса по Цельсию. По прогнозам специалистов Приволжского УГМС, в ночь на 14 июня будет переменная облачность без существенных …
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13 июня 2019, 05:38
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