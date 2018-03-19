22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар …