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Материалы по теме:

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

На выборах президента России более 78% самарцев поддержали Владимира Путина

Стали известны первые данные по результатам выборов президента России в Самарской области. По результатам обработки 15% бюллетеней безоговорочное лидерство удерживает действующий глава государства Владимир Путин. За него проголосовали 78,74% избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин пока 10,64%, лидер ЛДПР Владимир 

18 марта 2018, 11:33
68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

68 пожарных 3 с лишним часа тушили горящий автосервис в Самаре

Крупный пожар произошел в Самаре вечером 15 марта. Примерно в 19:37 по удресу: улица Авроры, 60, загорелся частный автосервис. Пламя охватило огромную площадь в 400 квадратных метров.

На тушение здания выезжали 68 пожарных на 17 машинах. Но даже такими силами с 

16 марта 2018, 08:30
Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Видео: президент Владимир Путин улетел из Самары

Президент России Владимир Путин покинул Самару. Очевидцы засняли видео, как глава государства сел в вертолет, стоявший на поле стадиона «Торпедо». Ролик выложил портал
7 марта 2018, 08:12
Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие сельской медицины

Самарская область получит 25 миллионов рублей на развитие медицинской помощи в сельской местности, говорится в соответствующем постановлении правительства. Документ за подписью премьера Дмитрия Медведева опубликован на официальном сайте кабмина. Из указанной суммы 10 миллионов поступят в населенные пункты с численностью 

7 марта 2018, 09:00
98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

98 единиц техники убирают от снега важные дороги в Самарской области

В Самарской области в уборке снега на важных дорогах задействовали 98 единиц техники, сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор». Очистка идет на трассах М-5 «Урал», Р-228 Сызрань-Волгоград, А-300 Самара - Большая Черниговка - граница с Казахстаном. Наиболее сложные участки дорог – подъемы 
5 марта 2018, 01:25
В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

В Оренбурге наградили школьников, спасавших детей на пожаре

22 февраля в Оренбурге сотрудники МЧС наградили девятиклассников Егора Махуру и Александра Емельянова из школы №85. Они стали настоящими героями после пожара, который произошел в городе 12 февраля.

ЧП произошло на девятом этаже дома на улице Салмышской. Пока взрослы снимали пожар 

22 февраля 2018, 08:50
МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

МЧС: в Самарской области прогнозируют сильный снег и метель с заносами

На сотовые телефоны самарцев приходят сообщения от МЧС, с предупреждениями об ухудшении погодных условий. «Будьте осторожны!» - предупреждает ведомство.

«На территории Самарской области с 19 часов 19 февраля до 7:00 20 февраля прогнозируются: местами сильный снег, слабая метель, на 
19 февраля 2018, 01:46
22 пожарных тушили горящий частный дом в Тольятти

22 пожарных тушили горящий частный дом в Тольятти

Крупный пожар произошел в ночь на 16 февраля в Тольятти. Примерно в 3:27 на улице Некрасова в Центральном районе загорелись частный дом и надворные постройки. Огонь охватил площадь в 60 квадратных метров.

На тушение пожара приезжали 22 огнеборца на 6 машинах. 

16 февраля 2018, 11:21
В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В Самаре из-за технического сбоя включились сирены

В понедельник, 5 июня, в седьмом часу вечера в разных районах Самары зазвучали сирены МЧС. Они сработали из-за технического сбоя. Всего самопроизвольно  заработали двадцать устройств. В социальных сетях самарцы написали, что слышали сигнал тревоги в районе Ботанического сада, Дома молодежи, 

6 июня 2017, 10:41
В Самаре зазвучат электросирены

В Самаре зазвучат электросирены

16 марта в области проверят систему централизованного оповещения
14 марта 2017, 02:08
20 марта в Самаре будут 5 минут звучать электросирены

20 марта в Самаре будут 5 минут звучать электросирены

Завтра, 20 марта, в Самаре зазвучат сирены, напоминает городская администрация. В этот день в столице региона пройдет плановая комплексная проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен и уличных громкоговорителей. Устройства включат ровно в 10:00, они будут работать 

19 марта 2014, 04:43
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