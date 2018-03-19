В Самарской области состоится проверка системы. Сирены зазвучат в среду, 21 марта, в рамках подготовки к предстоящему паводку, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
«21 марта 2018 года в 10:00 местного времени будет проведена комплексная проверка состояния готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением электросирен и уличных громкоговорителей», - указано в сообщении ведомства.
Услышав сирену, следует включить радио или телевизор и прослушать речевое сообщение.
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