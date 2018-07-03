В Самарской области мост через реку Сок и тоннели по автодороге Волжский - Курумоч оснастят системами транспортной безопасности. Работы должны быть завершены к 15 октября 2018 года. Об итогах аукциона на проведение этих работ сообщило министерство транспорта Самарской области. 61,8 миллиона рублей заплатят победителю конкурса - ООО «Протект 35». Но мосту и путепроводах появятся технические средства контроля, пожарно-охранная сигнализация, системы охранного освещения и видеонаблюдения.
«Инженерно-технические средства обеспечения транспортной безопасности создаются с целью обеспечения повышения защищенности от актов незаконного вмешательства», - указано в технической документации на сайте госзакупок.
|
Индексацию тарифов «Платона» отложили
|
2 июля 2018, 08:03
|
Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре
Министерство транспорта Самарской области ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.
Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории. Подрядчик возьмет …
|
2 июля 2018, 12:47
|
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта …
|
29 июня 2018, 04:36
|
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре
|
29 июня 2018, 03:45
|
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре
В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются …
|
28 июня 2018, 01:47
|
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре
В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.
До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на …
|
27 июня 2018, 03:48
|
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре
|
14 июня 2018, 11:45
|
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура
|
21 мая 2018, 05:36
|
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей
|
16 мая 2018, 05:41
|
В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти
Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.
По словам чиновника, проект …
|
11 мая 2018, 02:46
|
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»
6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все …
|
7 мая 2018, 01:44
|
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5
|
23 ноября 2017, 08:04
|
Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно
|
22 ноября 2017, 03:02
|
Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах
|
18 октября 2017, 10:25