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Материалы по теме:

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Индексацию тарифов «Платона» отложили

Российское правительство отложило на год индексацию тарифов в системе «Платон». Повышение платы для фур перенесено на 1 июля следующего года. Стоимость одного километра пути по федеральным дорогам останется прежней: 1 рубль 90 копеек. Однако с 8 июля этого года вступает 

2 июля 2018, 08:03
Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Почти 7 миллионов рублей дополнительно вложат в реконструкцию Красноглинского шоссе в Самаре

Министерство транспорта Самарской области  ищет подрядчика, который займется корректировкой проекта реконструкции одного из участков  Красноглинского шоссе. Речь идет об отрезке от моста через реку Сок до Волжского шоссе.

Победитель аукциона должен провести инженерные изыскания и подготовить проект планировки территории.  Подрядчик возьмет 

2 июля 2018, 12:47
Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

Новая дорога соединит Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре

В Самаре министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области ищет подрядчика, который распланирует территорию для строительства дороги по улице Авроры – ее решили продлить от Московского шоссе до улицы Ново-Садовой. Работа должна быть выполнена до ноября 2018 года. Начальная максимальная цена контракта 

29 июня 2018, 04:36
Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

Концерт академического хора устроят на дороге в Самаре

В Самаре в воскресенье, 1 июля, прямо у дороги состоится концерт. В 14 часов на улице Молодогвардейской у входа в фанзону на пл. Куйбышева выступит академический хор Самарского университета VIVAT. Артисты исполнят русскую народную песню «Ах ты, степь широкая», песни 

29 июня 2018, 03:45
Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

Маршрутки №221 заменили большими автобусами в Самаре

В Самаре произошли очередные изменения в транспортной сети. С улиц города решили убрать маршрутные автобусы №221. Они курсировали между Красной Глинкой и станцией метро «Кировская». Вместо них теперь курсируют 13 автобусов №51. Как отмечает Департамент транспорта, на них пассажирам предоставляются 

28 июня 2018, 01:47
Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

Ремонт Новокуйбышевского шоссе начался в Самаре

В Самаре стартовал ремонт Новокуйбышевского шоссе. Работы идут на участке между улицей Уральской и Пугачевским трактом. Эта дорога является важным связующим звеном в транспортной сети Куйбышевского района.

До начала ремонта асфальтового покрытия его состояние оценивалось как совершенно неудовлетворительное. Автомобилисты жаловались на 

27 июня 2018, 03:48
Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

Использование квадрокоптеров запретили во время чемпионата мира по футболу в Самаре

В Самаре вступил в силу еще один запрет, направленный на обеспечение безопасности во время чемпионата мира по футболу. С 13 июня по 16 июля в областном центре не допускается использование квадрокоптеров и других беспилотных летательных аппаратов подобного типа.

Напомним, ЧМ стартует 

14 июня 2018, 11:45
Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

Закрыть самарские ТЦ «Московский», «Космопорт» и «МегаСити» требует прокуратура

В Самаре из-за нарушений норм пожарной безопасности могут закрыть три крупных торговых центра. Прокуратура обратилась в суды с исками о полной приостановке деятельности объектов. Речь идет о торговых центрах холдинга «Виктор и Ко» - «Московский», «Космопорт» и «МегаСити», пишет газета 
21 мая 2018, 05:36
За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

За охрану стадиона ЧМ-2018 «Самара Арена» заплатят 38 млн рублей

Охранять новый стадион «Самара Арена», на котором пройдут шесть матчей ЧМ-2018, в этом году будет фирма из Санкт-Петербурга, которой заплатят за это 38 миллионов рублей, говорится в сообщении на портале госзакупок. Торги прошли в форме закупки у единственного поставщика. Победителем 

16 мая 2018, 05:41
В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

В 127 миллиардов рублей оценили строительство нового моста через Волгу под Тольятти

Стала известна стоимость будущего моста через Волгу, который планируют построить около Тольятти. Объект обойдется в 127 миллиардов рублей. Об этом сообщил врио министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Александр Кобенко, пишет 63.ru.

По словам чиновника, проект 
11 мая 2018, 02:46
Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

Болельщики пожаловались на невыносимую жару в скоростных трамваях, которые ездили до «Самара Арены»

6 мая на стадионе «Самара Арена» прошел тестовый матч, на котором «Крылья Советов» играли против краснодарской «Кубани». На стадион зрители могли попасть на специальных автобусах-шаттлах и скоростных трамваях. Пассажиры последних пожаловались чиновникам на неудобства. Несмотря на очень теплую погоду, все 

7 мая 2018, 01:44
В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

В Самарской области с 23 ноября изменилось движение по М-5

С 23 ноября изменилось движение по участку дороги М-5 в Самарской области. Это связано с открытием после ремонта моста через Волгу по плотине Жигулевской ГЭС.  Речь идет об участке от 943 километра до 972 километра трассы М-5 «Урал». Там с 
23 ноября 2017, 08:04
Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

Мост через Волгу на М-5 в Самарской области откроют досрочно

23 ноября после ремонта откроют мост через Волгу на 970-м километре автомобильной дороги М-5 «Урал», соединяющей Жигулевск и Тольятти.
22 ноября 2017, 03:02
Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Первый в мире напечатанный на 3D-принтере мост открыли в Нидерландах

Велосипедный мост, который был введен в строй на днях в Голландии, напечатали на 3D-принтере. Как информируют зарубежные агентства со ссылкой на представителей компании BAM Infra Маринус Шиммель, первый на планете мост, построенный на основе трехмерных технологий, начал эксплуатироваться в городе 

18 октября 2017, 10:25
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