|
Молодой человек ограбил свою подругу в Сызрани
|
13 марта 2018, 01:36
|
Подросток помог спасти застрявшего в дереве голубя в Сызрани
|
13 марта 2018, 10:23
|
Двое братьев погибли на пожаре в Сызрани
|
13 марта 2018, 09:01
|
Беглеца из Новосибирской области задержали в Сызрани
Экипаж вневедомственной охраны задержал в Сызрани молодого человека, который находился в федеральном розыске. Стражи порядка заметили 26-летнего мужчину на улице Московской. При виде патрульной машины он попытался убежать, и именно такое поведение заставило сотрудников Росгвардии проверить его личность.
Оказалось, что мужчина …
|
12 марта 2018, 05:07
|
69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области
|
12 марта 2018, 03:30
|
Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары
В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ …
|
12 марта 2018, 12:05
|
36 человек тушили ночью горящий дом в Сызрани
|
12 марта 2018, 10:38
|
СК сообщил подробности ЧП с пострадавшими на нефтепроводе под Самарой
Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли …
|
12 марта 2018, 10:11
|
Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом
|
9 марта 2018, 03:40
|
ДТП с тремя машинами в Самарской области: один человек погиб, еще двое в больнице
|
5 марта 2018, 04:45
|
Страшное ДТП в Самарской области: три человека погибли в аварии в Сергиевском районе
|
5 марта 2018, 08:56
|
СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
|
1 марта 2018, 03:46
|
Три человека погибли на пожаре в частном доме в Самаре
|
1 марта 2018, 11:51
|
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
|
21 февраля 2018, 05:15