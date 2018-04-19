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«Бункер S» Эфир передачи от 17 апреля 2018г 
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Материалы по теме:

Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

Девочка 11 лет умерла после посещения фитнес-клуба в Тольятти

14 апреля в одну из городских больниц доставили 11-летнюю девочку в бессознательном состоянии. Ее привезли из фитнес-клуба в Автозаводском районе, где она потеряла сознание. 
17 апреля 2018, 03:01
Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Кто-то украл деньги на забор для самарского аэропорта Курумоч

Приволжское следственное управление на транспорте  СК России возбудило уголовное дело по факту хищения более 6 миллионов рублей при строительстве ограждения по периметру международного аэропорта «Курумоч». В халатности подозревают руководящих должностных лиц Федерального государственного унитарного предприятия «Администрация гражданских аэропортов». По версии 

16 апреля 2018, 04:32
Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

Водитель «десятки» погиб в Красноармейском районе

В Самарской области в результате ДТП в Красноармейском районе погиб водитель «десятки». В воскресенье, 15 апреля, около 14 часов автомобиль слетел в кювет и перевернулся. ДТП произошло на дороге Кочетковский - Новая Вязовка. Машина «ВАЗ 21102» ехала со стороны деревни 

16 апреля 2018, 03:11
В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В самарском ритуальном магазине торговали смертью

В Самарской области в ритуальном магазине задержаны торговцы смертью. Троих жителей Похвистнево подозревают в сбыте наркотиков. Один из подозреваемых работал в магазине ритуальных услуг, где наркодилеры и продавали свой запрещенный товар. 
13 апреля 2018, 02:50
СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

СК прокомментировал задержание сотрудников ФСБ в Самаре

В Самаре в региональном управлении СК России официально прокомментировали задержание сотрудников областного УФСБ. Два высокопоставленных силовика подозреваются в получении взятки. Как сообщает корреспондент ТРК "ТЕРРА" из зала суда, это начальник отдела «М» Павел Чермашенцев и замруководителя службы экономической безопасности Сергей 
12 апреля 2018, 04:29
Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Два человека из машины скорой помощи погибли в ДТП в Самарской области

Под Самарой в ДТП погибли водитель и пассажир машины скорой помощи. Трагедия произошла утром в понедельник, 2 апреля, в Хворостянском районе Самарской области. В 8:15 в районе 27-го километра автодороги Осинки – Приволжье – Хворостянка столкнулись два автомобиля: «Лада Калина» 

2 апреля 2018, 11:19
Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

Мародёры два дня воруют разбросанный «доширак» с места смертельного ДТП под Сызранью

На месте жуткой аварии под Сызранью, в которой скончался дальнобойщик, предприимчивые граждане начали собирать рассыпанную лапшу быстрого приготовления.

Уже прошло 2 дня после ДТП, однако мародёры все еще активно собирают коробки с продуктами, которые вывались из отцепившегося полуприцепа. Многие 
24 марта 2018, 01:36
Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

Экс-полицейский из Самары наказан за покушение на мошенничество

В Самаре бывший полицейский признан виновным в покушении на мошенничество. Суд вынес приговор по делу экс-сотрудника управления по вопросам миграции регионального ГУ МВД. Мужчина занимал должность старшего инспектора отделения по исполнению административного законодательства отдела иммиграционного контроля. Согласно материалам уголовного дела, 

23 марта 2018, 08:03
Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда

Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда

Вчера, 9 февраля, поздно вечером в Самаре на пульт дежурного ПСС поступил тревожный звонок.
 
Жильцы одного из домов Октябрьского района сообщили, что с подъездного козырька нужно снять женщину. Она выпала с 4-го этажа и, по словам позвонивших, получила множественные 
10 февраля 2018, 02:35
В Тольятти расследует смерть мальчика, упавшего с 6-го этажа (подробности)

В Тольятти расследует смерть мальчика, упавшего с 6-го этажа (подробности)

В Тольятти начали доследственную проверку по факту падения двух детей из окна общежития. По уточненной информации, инцидент случился вчера, 3 февраля, около 9 часов возле одного из зданий по улице Дзержинского.
 
С 6-го этажа выпали 14-летняя девочка и 17-летний 
4 февраля 2018, 06:14
14-летняя девочка и 17-летний парень упали с высоты в Тольятти

14-летняя девочка и 17-летний парень упали с высоты в Тольятти

По предварительной информации, вчера, 3 февраля, около 18:00, предположительно, с четвертого или пятого этажа дома по улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти упали 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.

При падении юноша, предположительно, получил 

4 февраля 2018, 12:28
В Самаре на Ново-Садовой женщина упала с 8-го этажа, а на Александра Матросова – с 12-го

В Самаре на Ново-Садовой женщина упала с 8-го этажа, а на Александра Матросова – с 12-го

В пятницу, 26 января, в Самаре с 8-го этажа одного из домов по улице Ново-Садовой выпала 32-летняя женщина, передает «Волга Ньюс»  со ссылкой на оперативные структуры. Пострадавшая скончалась. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

Вчера, 27 января, около 22:00 с 12-го 
28 января 2018, 12:16
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