В Самаре в четверг, 19 апреля, на улице Ново-Садовой в районе пересечения c проспектом Масленникова произошла трагедия. По предварительным данным, из окна квартиры на 12-м этаже многоквартирного дома упал 46-летний мужчина. Он рухнул на припаркованный у здания автомобиль и погиб. В квартире обнаружена записка, в которой упоминается, что у самарца были проблемы с деньгами и долги. Сотрудники регионального управления СК проводят доследственную проверку и устанавливают обстоятельства случившегося.
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Самарчанка упала с 4-го этажа на козырек подъезда
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4 февраля 2018, 06:14
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По предварительной информации, вчера, 3 февраля, около 18:00, предположительно, с четвертого или пятого этажа дома по улице Дзержинского в Автозаводском районе Тольятти упали 17-летний мальчик и 14-летняя девочка, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на источники в оперативных структурах.
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4 февраля 2018, 12:28
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В Самаре на Ново-Садовой женщина упала с 8-го этажа, а на Александра Матросова – с 12-го
В пятницу, 26 января, в Самаре с 8-го этажа одного из домов по улице Ново-Садовой выпала 32-летняя женщина, передает «Волга Ньюс» со ссылкой на оперативные структуры. Пострадавшая скончалась. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Вчера, 27 января, около 22:00 с 12-го …
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28 января 2018, 12:16