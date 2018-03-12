Появилась официальная информация о ЧП на нефтепроводе под Самарой. Следственный комитет начал проверку по факту отравления парами сероводорода троих человек. Люди пострадали 10 марта «при ликвидации порыва нефтепровода», расположенного в Красноярском районе Самарской области. По данным следователей, трое рабочих потеряли сознание. По уточненным данным, один – мужчина 1991 года рождения умер. Двоих пострадавших госпитализировали, один из них находится в реанимации.
«По предварительным данным мужчины отравились парами сероводорода. Начата доследственная проверка. Назначена судебно – медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
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