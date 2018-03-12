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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 12 марта 2018г 
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69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

69-летний пенсионер заживо сгорел в Самарской области

Несчастный случай произошел 9 марта в селе Приволжье Самарской области. Там заживо сгорел 69-летний пенсионер.

Трагедия произошла из-за грубейшего нарушения техники безопасности самим пострадавшим. Мужчина сливал бензин из мотоблока в канистру, и при этом курил сигарету. В какой-то момент 
12 марта 2018, 03:30
Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Пассажирка маршрутки разбила голову в Сызрани

Очередной инцидент на общественном транспорте произошел в Сызрани 9 марта. 30-летний водитель маршрутки вел свою машину по улице Октябрьской в направлении Смирницкой. В районе дома №48 шофер резко затормозил перед пешеходным переходом. Из-за этого упала пассажирка автобуса.

Женщина сама 
12 марта 2018, 01:21
Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ 
12 марта 2018, 12:05
Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

Девушка пострадала после столкновения трех автомобилей в Самарской области

5 марта в Кинельском районе произошло ДТП с участием трех автомобилей. 41-летняя женщина на «Opel Astra» ехала по трассе «Самара - Бугуруслан». На 37-м километре дороги автоледи нарушила ПДД и столкнулась с грузовиком КамАЗ, который двигался в попутном направлении. После 

6 марта 2018, 02:03
Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

Солдат-контрактник из Мордовии погиб в Тольятти

28 февраля в Тольятти произошла трагедия во время военных учений. У 25-летнего солдата Александра Лоткова не раскрылся парашют, и он погиб. Других подробностей о происшествии пока нет.

Военнослужащий приехал в Автоград из села Чукалы Республики Мордовия. По словам родных, 
2 марта 2018, 02:46
СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту обнаружения погибших на месте пожара в Куйбышевском районе. Как уже сообщала «ТЕРРА»,  в ночь на 1 марта на улице Большой Караванной около четырех часов ночи загорелся частный дом. 
1 марта 2018, 03:46
Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Автоледи устроила ДТП с двумя пострадавшими в Чапаевске

Крупное ДТП произошло 28 февраля в Чапаевске. По информации ГУ МВД России по Самарской области, 31-летняя автоледи на ВАЗ-21099 ехала по улице Маяковского в сторону улицы Алексея Толстого. На одном из перекрестков женщина не пропустила «ГАЗель», двигавшуюся наперерез, и машины 

1 марта 2018, 03:35
Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Рабочий погиб при обвале грунта в Сызрани

Полицейские расследуют обстоятельства ЧП, которое произошло на одном из заводов в Сызрани. 27 февраля на предприятии на улице Астраханской при проведении земляных работ произошел обвал грунта. В результате происшествия погиб 23-летний бетонщик. По факту ЧП правоохранители проводят проверку, сообщает
28 февраля 2018, 02:08
Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

Поезд сбил насмерть женщину в районе станции «Жигулевское море»

26 февраля в Самарской области произошло ЧП на железной дороге. Примерно в 23:25 в Комсомольском районе Тольятти около станции «Жигулевское море» под колесами поезда оказалась 59-летняя женщина. От полученных травм она скончалась на месте до приезда врачей «скорой помощи». 
27 февраля 2018, 10:47
Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой

Три человека пострадали в столкновении 4 автомобилей под Самарой

Под Самарой в четверг, 22 февраля, произошло массовое ДТП. В столкновении четырех автомобилей пострадали три человека. Авария произошла в 9:30 на трассе Самара – Волгоград недалеко от Стромиловского кольца. Видео, снятое на месте аварии очевидцем, появилось в соцсети.

«Серьёзное 
22 февраля 2018, 03:12
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

СК и МВД сообщили подробности взрыва на ул. Димитрова в Самаре

Следственный комитет и МВД сообщили официальные данные о ЧП в жилом доме на улице Димитрова в Самаре. Как уже сообщала «ТЕРРА», днем в понедельник, 5 февраля, в жилом доме на улице Георгия Димитрова, по предварительным данным, взорвался газовый баллон. Местный 
5 февраля 2018, 05:19
В Тульской области на остановке были обнаружены три трупа

В Тульской области на остановке были обнаружены три трупа

11 июля недалеко от деревни Беликово (Тульская область) на остановке были найдены тела троих мужчин в полиэтиленовых пакетах.
16 июля 2015, 05:12
Предприниматели из Казани испортили 50 километров земли в Самарской области

Предприниматели из Казани испортили 50 километров земли в Самарской области

Уже 2 месяца компания ООО «Торговый дом «Локомотив» роет траншею на территории Волжского и Большеглушицкого районов. При этом разрушается плодородный слой почвы, что грозит сокращением урожайности. Стало известно, что рабочие извлекают из-под земли нефтяной трубопровод, который был сооружен на территории 

11 февраля 2015, 05:35
Новости самарских блогов 27.03.2014

Новости самарских блогов 27.03.2014

Блогер Виталий Ковригин сообщил, что в Борском районе прорвало нефтепровод. "В результате весь грунт на довольно приличной территории оказался пропитан нефтью. По идее, такую землю нужно вывозить на специальный полигон и там утилизировать. Однако местные дельцы уже давно не заморачиваются 
27 марта 2014, 05:54
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