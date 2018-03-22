В Самаре следователи возбудили уголовное дело о вовлечении несовершеннолетних в занятие проституцией. Подозреваемый – 21-летнний парень, житель Самарской области. Потерпевшие – две несовершеннолетние девушки. Одна 2000 года рождения, другая - 2001-го. Обе – жительницы Самарской области. По версии силовиков, подозреваемый насильно привез их в Самару и «принуждал заниматься проституцией в арендованной квартире», - сообщили в СУ СК России по Самарской области.
По данным полицейских, мужчина познакомился с потерпевшими через социальные сети.
«Вначале он предложил девушкам просто встретиться, а затем, при общении воочию, предложил им высокооплачиваемую работу. Далее события развивались следующим образом: по прибытии на территорию областного центра предполагаемый злоумышленник оказывал на потерпевших психологическое воздействие и шантажировал», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Силовики установили места возможного появления подозреваемого и задержали его. Подозреваемый проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.
«В настоящее время в отношении подозреваемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражей», - сообщили в СК.
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