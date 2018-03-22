5
43
03
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 20 марта 2018г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 21 марта 2018г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
                  888888       888  888                 8888888b.            
                    "88b       888  888                 888  "Y88b           
                     888       888  888                 888    888           
 88888b.d88b.        888   .d88888  888       888  888  888    888   8888b.  
 888 "888 "88b       888  d88" 888  888       888  888  888    888      "88b 
 888  888  888       888  888  888  888       Y88  88P  888    888  .d888888 
 888  888  888       88P  Y88b 888  888        Y8bd8P   888  .d88P  888  888 
 888  888  888       888   "Y88888  88888888    Y88P    8888888P"   "Y888888 
                   .d88P                                                     
                 .d88P"                                                      
                888P"
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Пожар с погибшим в Самаре мог произойти из-за тлеющего окурка

Стало известно процессуальное решение СК по смертельному пожару в жилом доме на улице Мориса Тореза в Самаре. Как уже рассказывала «ТЕРРА», трагедия произошла 17 февраля 2018 года.

Предположительно, в одной из квартир 46-го дома загорелись домашние вещи. Не исключено, 
15 марта 2018, 12:42
За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

За экстремистские посты и видео будут судить 22-летнего парня из Самары

В Самаре 22-летний парень предстанет перед судом по обвинению в экстремистских призывах и разжигании вражды на национальной почве. По версии следствия в 2014-2015 годы молодой человек публиковал в Интернете экстремистские тексты и видео. В этих материалах эксперты установили «психолингвистические признаки 

14 марта 2018, 04:46
СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

СК начал проверку по гибели братьев на пожаре в частном доме в Сызрани

В Сызрани сотрудники местного отдела СК начали проверку по факту обнаружения на месте пожара двух тел. В ведомстве подтвердили: погибшие – братья. Одному было 50 лет, второму 59. Как уже рассказывала «ТЕРРА», пожар произошел в понедельник, 12 марта, в 21:34. 
13 марта 2018, 11:47
Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

Взятку в 400 тысяч рублей пытались дать полицейскому из Самары

В Самаре полицейский отказался от крупной взятки. Подозреваемый в покушении на дачу взятки задержан. Сумма незаконного вознаграждения должна была составить 400 тысяч рублей «за дачу указаний о непривлечении к уголовной ответственности подозреваемого по делу о мошенничестве», указано в сообщении СУ 
12 марта 2018, 12:05
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК завел уголовное дело по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре сотрудники регионального управления СК России возбудили уголовное дело по факту гибели троих человек. Их тела  были найдены 1 марта в Куйбышевском районе на месте пожара - в сгоревшем частном доме на улице Большая Караванная. Погибли 59-летний хозяин дома и 
5 марта 2018, 01:49
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
На экс-главу самарского филиала «Почты России» завели новое дело

На экс-главу самарского филиала «Почты России» завели новое дело

В Самаре в отношении бывшего директора самарского филиала «Почты России» Артура Игрушкина завели второе уголовное дело. По версии следствия, он продал своей супруге служебную машину – иномарку «Тойота Камри» по заниженной цене, за 180 тысяч рублей. Сумму ущерба, причиненного организации, 
22 февраля 2018, 01:41
Опекун, сажавшая приемного сына на цепь, отделалась штрафом в 7 тысяч рублей

Опекун, сажавшая приемного сына на цепь, отделалась штрафом в 7 тысяч рублей

Такой приговор Оксане Гавюк сегодня вынес мировой суд Красноармейского района. ТЕРРА первой рассказывала о факте жестокого обращения с ребенком. В июле прошлого года съемочная группа застала 9-летнего Кирилла в кандалах. Тогда приемная мать поясняла, что была вынуждена пойти на такую 

26 мая 2017, 07:23
В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

В Самаре в ряды волонтеров для ЧМ-2018 привлекут трудных подростков

Летом 2018 года в Самаре будут работать 2600 добровольцев. Из них ровно половину - 1300 человек -  задействуют на стадионе «Самара Арена» и тренировочных базах, остальных — на улицах города, пишет «Волга Ньюс».
 
В ряды городских волонтеров региональные 
6 мая 2017, 05:50
Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек

Житель Самарской области осужден за развращение пяти девочек

Суд города Жигулевска вынес приговор местному жителю, который признан виновным по делу о преступлениях сексуального характера в отношении детей. Согласно материалам уголовного дела, мужчина развращал несовершеннолетних девочек во возрасте от 11 до 15 лет на улицах города. По данным следователей, 

30 марта 2017, 12:56
В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

В Сызрани детям продали пиво в банках, бутылках и на розлив

Вчера, 18 марта, в Сызрани активисты "Скорой молодежной помощи" выявили два факта реализации спиртного несовершеннолетним. Как пишет «КТВ Луч», нарушения были зафиксированы в кафе "Царь-печка" и магазине «Продукты», расположенных по улице Фридриха Энгельса.
Общественники вызвали на место сотрудников полиции. Стражи 
19 марта 2017, 02:04
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г.
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04
Наверх