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«Бункер S» Эфир передачи от 6 марта 2018г 
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Материалы по теме:

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом

Сегодня, 9 марта, рано утром в самарском поселке Мехзавод случался крупный пожар. Там загорелся частный дом, информирует ГУ МЧС по Самарской области.

Пламя охватило территорию площадь в 60 квадратных метров. На тушение выезжало пожарное подразделение из человек 16 личного 
9 марта 2018, 03:40
Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб

Сегодня, 8 марта, утром в Самарской области произошло ДТП со смертельным исходом. В 8:30 на обводной дороге около поселка Красный Яр Красноярского района столкнулись фура Volvo и легковой автомобиль Toyota Camry.
 
По предварительной версии сотрудников полиции, водитель иномарки не 
8 марта 2018, 12:14
Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани

7 марта в Сызрани произошло ЧП с участием общественного транспорта. В 13:00 на пересечении улиц Свердлова и Победы прямо на ходу загорелся автобус ПАЗ. Машина шла с ремонта, поэтому пассажиров внутри салона не было. Огонь не распространился дальше моторного отсека, 
7 марта 2018, 02:49
Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре утром 5 марта произошел пожар в жилом доме номер 133 на улице Стара-Загора. Сгорела однокомнатная квартира на третьем этаже. Сотрудники МЧС успели остановить пламя, но пострадали соседние квартиры, а также магазин на первом этаже. «Витрины начало затапливать», - 
5 марта 2018, 03:30
Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре

Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй 
5 марта 2018, 02:32
Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре

В Самаре в пятиэтажке на улице Стара-Загора произошел пожар. Сообщения очевидцев и видео появились в социальной сети. По их словам, ЧП произошло в доме №133.

«Сейчас на пересечении Ново-Вокзальной и Стара-Загоры бушует пожар в пятиэтажке. Захвачено огнем несколько квартир», 
5 марта 2018, 10:43
СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре

В Самаре региональное управление Следственного комитета России начало доследственную проверку по факту обнаружения погибших на месте пожара в Куйбышевском районе. Как уже сообщала «ТЕРРА»,  в ночь на 1 марта на улице Большой Караванной около четырех часов ночи загорелся частный дом. 
1 марта 2018, 03:46
Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев

В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.

«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний 

1 марта 2018, 02:36
На экс-главу самарского филиала «Почты России» завели новое дело

На экс-главу самарского филиала «Почты России» завели новое дело

В Самаре в отношении бывшего директора самарского филиала «Почты России» Артура Игрушкина завели второе уголовное дело. По версии следствия, он продал своей супруге служебную машину – иномарку «Тойота Камри» по заниженной цене, за 180 тысяч рублей. Сумму ущерба, причиненного организации, 
22 февраля 2018, 01:41
Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре

В Самаре на Мехзаводе, в ночь на 22 февраля, произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, участником аварии стал пьяный водитель.

Трагедия случилась около полуночи. 24-летний автомобилист на иномарке Saab, ехавший по Московскому шоссе, в районе перекрестка с улицей Банной насмерть сбил 

22 февраля 2018, 09:57
12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары

В Самаре возбуждено уголовное дело в отношении директора ООО «СамараСтройСервис». Его подозревают в уклонении от уплаты налогов на сумму более 12,5 миллиона рублей, сообщает пресс служба регионального управления СК России.

По версии следователей, в период с марта 2014 по декабрь 2015 

21 февраля 2018, 05:15
Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе

Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе

В Кинельском районе водитель на иномарке Suzuki Grand Vitara насмерть сбил пешехода. ДТП произошло на трассе Кинель – Богатое – Борское в воскресенье, 18 февраля, примерно в 19:30. Машина ехала в сторону Самары.

«По предварительной информации полицейских, водитель совершил наезд на 

19 февраля 2018, 02:15
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