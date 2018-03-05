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Крупный пожар на Мехзаводе: сгорел частный дом
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9 марта 2018, 03:40
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Под Самарой водитель Toyota влетел под грузовик и погиб
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8 марта 2018, 12:14
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Пассажирский автобус загорелся на ходу в Сызрани
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7 марта 2018, 02:49
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Несколько квартир и магазин пострадали при пожаре на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 03:30
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Уголовное дело заведено на поставщика РКЦ «Прогресс» в Самаре
Сотрудники ФСБ и таможенники из Самары уличили фирму «Самарская торговая компания – Экспорт 2002», поставлявшую оборудование на РКЦ «Прогресс», в уклонении от уплаты таможенных платежей, передает samru.ru. Сумма ущерба составила около 15 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по части второй …
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5 марта 2018, 02:32
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Появилось видео пожара в пятиэтажке на улице Стара-Загора в Самаре
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5 марта 2018, 10:43
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СК начал проверку по факту гибели 3 человек на пожаре в Самаре
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1 марта 2018, 03:46
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Более 1,3 млн рублей собрали медики-мошенники с обманутых самарцев
В Самаре полицейские задержали представителей медицинской фирмы, подозреваемых в мошенничестве. Всего в деле больше 40 потерпевших. Жертвами обмана становились в основном пожилые самарцы. Общая сумма ущерба превысила 1,3 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.
«Злоумышленники убеждали потерпевших в наличии у них опасных заболеваний …
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1 марта 2018, 02:36
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На экс-главу самарского филиала «Почты России» завели новое дело
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22 февраля 2018, 01:41
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Пьяный водитель насмерть сбил человека на Московском шоссе в Самаре
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22 февраля 2018, 09:57
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12,5 млн рублей утаил от налоговиков директор стройфирмы из Самары
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21 февраля 2018, 05:15
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Suzuki Grand Vitara насмерть сбила 55-летнего пешехода в Кинельском районе
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19 февраля 2018, 02:15