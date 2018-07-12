В Самаре набирает обороты очередной скандал с выселением граждан из ведомственного общежития. На этот раз освободить комнаты от двух десятков семей требует руководство Самарского государственного колледжа. При этом ранее некоторым из них уже удавалось отстоять право на жилье в судах.
Спор за квадратные метры в общежитии Самарского государственного колледжа по улице Гаражной, 17 вспыхнул с новой силой. Первый раз скандал с выселением людей из занимаемых ими помещений разгорелся в 2008, а затем в 2010 году. На этот раз поводом для разбирательств стала жалоба студентов на имя директора о том, что им негде жить. Сейчас суд Октябрьского района рассматривает более 20 исков от администрации учебного заведения, где она требует выселить тех, кто, по ее мнению, проживает в комнатах незаконно.
Одним из ответчиков стала София Апокатаниди. Первую комнату женщине дали еще в 2003 году как сотруднику колледжа и заключили договор сроком на 3 года. Но в 2005 году, уже после увольнения, переселили в другое помещение. Во время первой волны судебных разбирательств право на жилье ей удалось отстоять.
- В 2010 году было вынесено решение суда о признании права на проживание. А в этом году опять прислали уведомление о выселении. Первое слушание прошло, и мы его проиграли. Такое сложное дело, а суд шел всего полчаса, - рассказала жительница общежития Самарского государственного колледжа София Апокатаниди.
Администрация колледжа уверяет, что никаких прав на помещение у женщины нет. А тот факт, что она пенсионерка, с точки зрения закона роли не играет.
- Президиум нашего областного суда такую категорию рассмотрел и установил, что когда человека вселяют незаконно, то это не порождает никаких прав на помещение, и невозможно оставить льготу, - считает юрист Самарского государственного колледжа Сергей Кажаев.
Перспективы судебного разбирательства эксперты оценивают туманно. Дело в том, что у женщины есть взрослые дочь и сын с собственными квартирами, и аргумент о том, что ей негде жить, суд может таковым не посчитать. У Ксении Ложкиной, матери двоих детей, совершенно другая история. Более 10 лет назад заселиться в общежитие ей помог бывший свекр и экс-директор Самарского государственного колледжа. Когда руководство сменилось, женщину попросили освободить помещение.
- Сначала мне пришло предупреждение от директора колледжа Шалдыбиной Оксаны, о том, что если в течение 10 дней я не съеду, на меня подадут в суд на выселение. Другого жилья у меня и моих несовершеннолетних детей нет. Выселять на улицу нас нельзя. Сейчас я стою на очереди как малоимущая нуждающаяся в жилье, - объясняет ситуацию жительница общежития СГК Ксения Ложкина.
Колледж предложил женщине заключить мировое соглашение и разрешил остаться в общежитии до тех пор, пока ей не дадут социальное жилье. Однако Ксения отказалась.
- Могу посоветовать гражданам, которых уже выселили, обратиться в суд с заявлением о рассрочке и об отсрочке исполнения решения суда. Если им некуда идти, то суд может пойти навстречу и предоставить время на решение проблем, - рекомендует юрист Марина Жирова.
Мировые соглашения с колледжем уже подписала половина тех, кого собирались выселить. Часть исков учреждения суд все-таки удовлетворил, но пока граждане остаются в комнатах. Дату заседания по делу Ксении Ложкиной должны назначить в ближайшее время. "Терра" продолжит следить за развитием событий.