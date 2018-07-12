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Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

Общежитие за 65,5 млн рублей построят полицейским в Самаре

4-этажное здание на 300 человек возведут в Управленческом.
21 июня 2018, 03:31
Страсбургский суд заступился за жителей самарского общежития

Страсбургский суд заступился за жителей самарского общежития

Страсбургский суд вступился за жителей самарской пятиэтажки, но точка в скандальном деле еще не поставлена. В среду начался очередной этап борьбы 133 самарцев за комнаты, которые они приобрели в общежитии по адресу Юных Пионеров, 61.

В коридорах суда Промышленного района не 

11 января 2018, 08:03
СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

СМИ рассказали о планах выселить студентов из общежитий перед ЧМ-18

Минобрнауки и оргкомитет «Россия-2018» по подготовке и проведению мирового футбольного первенства в Российской Федерации дали рекомендации университетам ряда городов—участников ЧМ выселить студентов из общежитий до старта международных состязаний, рассказывает «Коммерсантъ».
Как отмечается, в ряде крупнейших вузов ознакомились с предписанием убрать 

10 ноября 2017, 10:02
«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

«Сделайте потише!»: в Тольятти парня пырнули ножом за замечание о громкой музыке

Инцидент произошел в Автозаводском районе Автограда в холле одного из общежитий. По предварительным сведениям полицейских, компания молодых людей слушала громкую музыку ночью, тем самым не давая жильцам спать.

Один из жильцов сделал замечание: «Сделайте потише!». В ходе возникшего конфликта 
22 октября 2017, 05:42
Самарчанку требуют выселить из города за долги по квартплате

Самарчанку требуют выселить из города за долги по квартплате

Телерадиокомпания "ТЕРРА" продолжает следить за ситуацией в коммунальной сфере. Напомним, самарцев, накопивших долги по квартплате, начали выселять из занимаемых ими муниципальных квартир через суд. Фигурантом очередного такого иска стала жительница Железнодорожного района, которая не платила за свое жилье с апреля 

6 марта 2013, 10:25
Самарские приставы выселили из дома 15 человек

Самарские приставы выселили из дома 15 человек

В поселке Зубчаниновка прошла операция с участием группы быстрого реагирования. Один из коттеджей незаконно заняла многочисленная семья, из-за этого официальные владельцы не могли вселиться в дом в течение года.

Дом на улице Азовской в поселке Зубчаниновка бывшая 
5 марта 2013, 11:33
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