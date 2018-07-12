В поселке Зубчаниновка прошла операция с участием группы быстрого реагирования. Один из коттеджей незаконно заняла многочисленная семья, из-за этого официальные владельцы не могли вселиться в дом в течение года.



Дом на улице Азовской в поселке Зубчаниновка бывшая …