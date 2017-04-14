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Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей
Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти …
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14 апреля 2017, 05:15
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Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода
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14 апреля 2017, 10:41
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Владельцы ТЦ "Караван" увернулись от налогов
Верховный суд отказался передавать кассационные жалобы Минимущества Самарской области и департамента управления имуществом Самары в судебную коллегию по экономическим спорам. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА» в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении …
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13 апреля 2017, 04:27
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Сотни автомобилистов Самары стали заложниками спора двух компаний
Владельцы базы «Мебельщик» на улице Олимпийской проиграли арбитражное дело «Волжско-Уральской транспортной компании». Заложниками стали сотни автолюбителей Самары, чьи гаражи регулярно оказываются вне зоны доступа.
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13 апреля 2017, 04:14
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В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине
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10 апреля 2017, 09:35
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В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника
Владимир Кадушников, начальник службы территориального отдела Росрыболовства по Самарской области, отстранен от должности. Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства с приставкой и. о. пока руководит Алексей Забурдаев.
Как уже рассказывала «ТЕРРА», в середине февраля глава федерального агентства по рыболовству Илья …
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29 марта 2017, 11:12
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В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки
Как стало известно «ТЕРРЕ», в территориальном подразделении федерального агентства по рыболовству произошли кадровые чистки. Претензии к руководству на местах у Москвы возникли после визита в Самару профильного заместителя министра сельского хозяйства России. Кроме того, уже этой весной рыболовов губернии ждут …
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28 марта 2017, 04:17
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Скандал в самарском рыболовстве
Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
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15 февраля 2017, 01:33
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В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом
Перед новогодними праздниками розничные цены на красную икру в России могут незначительно увеличиться. Таков прогноз руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, по информации российских СМИ.
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13 декабря 2016, 03:39
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На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками
В воскресенье, 23 октября, на Волге в районе Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками. Есть погибший, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.
«Темное время суток, неблагоприятные погодные условия и самодельное плавсредство, не соответствующее волновому режиму, послужили причиной трагедии. Пренебрежительное отношение к …
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24 октября 2016, 09:43
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В Самарской области действует запрет на рыбалку
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20 июня 2016, 04:01