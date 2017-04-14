7
00
18
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 11 апреля 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 13 апреля 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
3 + 4 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Самарского адвоката и экс-полицейского будут судить за мошенничество на 3 млн рублей

Следственный комитет региона завершил расследование уголовного дела в отношении адвоката и экс-полицейского, которых обвиняют в мошенничестве на 3 миллиона рублей. По версии следствия, Александр Силуянов из коллегии "Пульс Времени" и бывший инспектор Управления МВД по Самаре Андрей Попов требовали эти 

14 апреля 2017, 05:15
Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода

Агрессор, избивший самарского врача, освободится уже через полгода

В Самаре вынесен приговор мужчине, избившему хирурга больницы имени Семашко. Самарца обвинили в хулиганстве и причинении медику травм средней тяжести. Его виновность признали доказанной только по второй статье. В итоге Промышленный районный суд приговорил мужчину к лишению свободы на один 
14 апреля 2017, 10:41
Владельцы ТЦ

Владельцы ТЦ "Караван" увернулись от налогов

Верховный суд отказался передавать кассационные жалобы Минимущества Самарской области и департамента управления имуществом Самары в судебную коллегию по экономическим спорам. Напомним, как уже сообщала «ТЕРРА» в феврале 2016 года ООО «Караван» просил служителей Фемиды признать недействительными решения фискалов о доначислении 

13 апреля 2017, 04:27
Сотни автомобилистов Самары стали заложниками спора двух компаний

Сотни автомобилистов Самары стали заложниками спора двух компаний

Владельцы базы «Мебельщик» на улице Олимпийской проиграли арбитражное дело «Волжско-Уральской транспортной компании». Заложниками стали сотни автолюбителей Самары, чьи гаражи регулярно оказываются вне зоны доступа.
 «Терра» неоднократно рассказывала о ноу-хау железнодорожников, которые перекрывают составом единственную дорогу к базе и гаражному массиву 

13 апреля 2017, 04:14
В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В Тольятти четверых рыбаков унесло на дрейфующей льдине

В воскресенье, 9 апреля, на Волге под Тольятти оторвало от берега льдину, на которой находились четверо рыбаков. Инцидент произошел в Ставропольском районе, на участке реки между селами Хрящевка и Висла. Льдину площадью четыре квадратных метра сносило к правому берегу Волги. 
10 апреля 2017, 09:35
В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника

В самарском подразделении Росрыболовства остранили начальника

Владимир Кадушников, начальник службы территориального отдела Росрыболовства по Самарской области, отстранен от должности. Средневолжским территориальным управлением Росрыболовства с приставкой и. о. пока руководит Алексей Забурдаев.

Как уже рассказывала «ТЕРРА», в середине февраля глава федерального агентства по рыболовству Илья 
29 марта 2017, 11:12
В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки

В самарском подразделении Росрыболовства прошли кадровые чистки

Как стало известно «ТЕРРЕ», в территориальном подразделении федерального агентства по рыболовству произошли кадровые чистки. Претензии к руководству на местах у Москвы возникли после визита в Самару профильного заместителя министра сельского хозяйства России. Кроме того, уже этой весной рыболовов губернии ждут 

28 марта 2017, 04:17
Скандал в самарском рыболовстве

Скандал в самарском рыболовстве

Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
На собрание около 80 представителей отрасли из более чем 15 субъектов федерации пришли активисты из числа рыбаков-любителей. Рассказав о проблемах самарского рыбопромышленного комплекса, они обвинили руководителей рыбнадзора и 

15 февраля 2017, 01:33
В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом

В Росрыболовстве допустили повышение цен на красную икру перед Новым годом

Перед новогодними праздниками розничные цены на красную икру в России могут незначительно увеличиться. Таков прогноз руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова, по информации российских СМИ.
Глава ведомства сказал, что речь идет о возможных ценовых колебаниях, связанных с отсутствием товара в той или 

13 декабря 2016, 03:39
На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками

На Волге у Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками

В воскресенье, 23 октября, на Волге в районе Тольятти перевернулась лодка с тремя рыбаками. Есть погибший, сообщили в поисково-спасательной службе Самарской области.

«Темное время суток, неблагоприятные погодные условия и самодельное плавсредство, не соответствующее волновому режиму, послужили причиной трагедии. Пренебрежительное отношение к 

24 октября 2016, 09:43
В Самарской области действует запрет на рыбалку

В Самарской области действует запрет на рыбалку

Добывать рыбу и раков в Самарской области до первого июля запрещено практически всеми известными способами.
Любителям речного лова оставили единственную возможность поймать рыбку - на одну удочку с одним крючком. Обычно срок запрета устанавливается до 15 июня. Продление на сей 

20 июня 2016, 04:01
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна