Совещание, которое накануне провел в Самаре глава Росрыболовства Илья Шестаков, завершилось скандалом.
На собрание около 80 представителей отрасли из более чем 15 субъектов федерации пришли активисты из числа рыбаков-любителей. Рассказав о проблемах самарского рыбопромышленного комплекса, они обвинили руководителей рыбнадзора и чиновников в коррупции и сговоре с руководителями предприятий региона. По словам заместителя министра сельского хозяйства России, жесткий разговор не обойдется без последствий. В том числе кадровых.
Илья Шестаков, заместитель министра сельского хозяйства РФ – руководитель Федерального агентства по рыболовству: «Очень важно было выслушать позицию как рыбаков-любителей, так, конечно, и компаний, которые занимаются промышленным выловом. Мы должны найти сбалансированное, компромиссное решение с тем, чтобы и предприятия были не внакладе, и чтобы для рыбаков-любителей была возможность осуществлять промысел без каких-либо бюрократических препон. Ну и, конечно же, очень важный вопрос, который поднимался, – это борьба с браконьерством. Здесь будут приняты соответствующие кадровые решения в ближайшее время».
Рыбным промыслом в Самарской области занимаются 76 предприятий, которые в прошлом году почти вдвое увеличили выпуск продукции. Воспроизводству популяции в целях компенсации потерь водно-биологических ресурсов отдают мощности только четыре. В Самарской области решено разработать региональную программу поддержки отрасли аквакультуры. Кроме того, на совещании с главой Росрыболовства обсуждалась возможность унификации правил рыбной ловли, которые серьезно отличаются в различных регионах Поволжья.
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