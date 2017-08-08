  • Новости
    \/news
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Новости Самары
      \/news\/news_region
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Новости России
      \/news\/news_rus
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Новости мира
      \/news\/new_world
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Видео
    \/video
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Передачи
    \/programs
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Программа передач
    \/schedule
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Онлайн
    \/online
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Партнеры
    \/air
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • «Русское Радио»
      \/air\/rusradio
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Радио DFM
      \/air\/dfm
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Телеканал «ТЕРРА - РЕН ТВ»
      \/air\/terra
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Матч ТВ
      \/air\/matchtv
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Блоги
    \/blogs
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • О компании
    \/about
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Контакты
      \/contacts
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • История развития
      \/about\/history
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Награды
      \/about\/award
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Вакансии
      \/about\/vacancy
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Пресс-релизы
      \/about\/press
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Руководство компании
      \/about\/direction
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Акционерам
      \/about\/shareholder
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
  • Реклама
    \/advert
    /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Реклама на сайте
      \/advert\/advert\/site-price
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Прайс-лист
      \/advert\/price
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Руководители отделов
      \/advert\/advert\/direction
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Рейтинги
      \/advert\/node\/77
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
    • Заказать звонок
      \/call_terra
      /news/skandal-v-samarskoy-kolonii-zhenshchin-zastavlyali-rabotat-sverhnormy-i-po-nocham/08082017-1352
2
17
31
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 1 августа 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 7 августа 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам
14 + 2 =
Решите эту простую математическую задачу и введите результат. Например, для 1+3, введите 4.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?

Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?

В ГУФСИН по Самарской области объявили о запуске производства продукции в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года. Согласно сообщению ведомства, в проекте задействованы колонии №6, 10 и 13. Там будут выпускать металлические ограждения для внутридомовых территорий, цветочные 

20 июля 2017, 07:16
Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые

Международная группа исследователей в ходе экспериментов установила, что мужчины и женщины рассматривают людей по-разному. Такое умозаключение сделали психологи, проанализировав движения глаз представителей обоих полов при оценке того или иного человека.
К исследованиям были привлечены свыше 100 мужчин и женщин. Участникам 

19 июля 2017, 02:21
За серийные нападения на молодых женщин задержали 36-летнего самарца

За серийные нападения на молодых женщин задержали 36-летнего самарца

В Самаре задержан подозреваемый в серии уличных нападений на женщин. 36-летнего мужчину поймали по горячим следам за грабеж на улице Средне-Садовой. По данным полицейских, на счету грабителя не менее шести жертв. Все женщины, в возрасте от 26 до 35 лет. 

12 июля 2017, 02:49
За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

За что самарцев выгнали с ЕГЭ?

Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы 
5 июля 2017, 07:00
Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины

Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
Они проанализировали множество видеороликов с походкой представительниц прекрасного пола. Эксперты выясняли, насколько каждая из женщин активна в сексуальном плане и насколько удовлетворена своей 

4 июля 2017, 09:14
Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные

В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН 

22 июня 2017, 08:00
Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины

Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины

Британские ученые выяснили, какие размеры тела следует считать идеальными для женщин и мужчин. К следованию были привлечены 40 пар. Респонденты должны были дать ответ на вопрос, какие параметры тела их больше всего привлекают в противоположном поле, и какие размеры они 

5 июня 2017, 02:09
Рожденные в неволе

Рожденные в неволе

В доме ребенка на территории 15-й женской исправительной колонии дети живут с рождения. Всего их тут 35. Мама одного из малышей Ирина Белева осуждена за мошенничество. 21 раз брала у знакомой деньги в долг и ни разу их не возвращала. 

1 июня 2017, 05:09
Самарские лагеря признали опасными для детей

Самарские лагеря признали опасными для детей

1 июня отмечается международный день защиты детей, и сегодня же, в первый день лета, открылись детские лагеря. Почти половина путевок, а это 13 тысяч из 25 000, уже раскуплена. И тут не обошлось без скандала. Оказалось, что из 53 действующих 

1 июня 2017, 11:47
В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных

Ключевые требования осужденных к администрации - на плакатах. Переговоры с недовольными результатов не дали, поэтому в зону конфликта стягиваются силы спецназа и сотрудников исправительного учреждения. Такова легенда тактико-специальных учений областного управления службы исполнения наказаний и курсантов ведомственного института. Всего в 

22 мая 2017, 07:57
На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ

На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ

Почти 14 тысяч человек в этом году должны сдать Единый госэкзамен в Самарской области. В понедельник, 27 марта, прошла досрочная сдача ЕГЭ по русскому языку. Большинство участников - это выпускники прошлых лет. За проведением экзамена наблюдала съемочная группа телерадиокомпании «ТЕРРА».

Всего 

28 марта 2017, 03:09
В России водителей хотят лишать прав после 3 нарушений

В России водителей хотят лишать прав после 3 нарушений

Лишение водительских прав за три нарушения. В скором времени в России может начать действовать новый закон, ужесточающий ответственность автомобилистов за систематическое несоблюдение правил дорожного движения. Его уже одобрил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. По примеру зарубежных стран, предлагается 

7 октября 2016, 07:21
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна