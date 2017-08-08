За что самарцев выгнали с ЕГЭ? Удалили в этом году с единого госэкзамена 14 человек. Большинство нарушений - использование сотовых телефонов и шпаргалок. 9 нарушителей сдавали обязательные предметы. Это значит, что в этом году они не получат дипломы. И уже начала работать процедура апелляции. Времени, чтобы …