Скандал в женской колонии №15, расположенной в поселке Кряж. Как выяснили сотрудники прокуратуры, отбывающих там наказание заставляли работать сверх нормы и даже по ночам. А за самовольный уход из местного швейного цеха, даже в положенный по закону перерыв, штрафовали. В адрес начальника исправительного учреждения направлено представление с требованием устранить нарушения.
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Что самарские заключенные будут выпускать для ЧМ-2018?
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20 июля 2017, 07:16
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Точка зрения: Мужчины и женщины по-разному рассматривают людей, узнали ученые
Международная группа исследователей в ходе экспериментов установила, что мужчины и женщины рассматривают людей по-разному. Такое умозаключение сделали психологи, проанализировав движения глаз представителей обоих полов при оценке того или иного человека.
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19 июля 2017, 02:21
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За серийные нападения на молодых женщин задержали 36-летнего самарца
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12 июля 2017, 02:49
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За что самарцев выгнали с ЕГЭ?
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5 июля 2017, 07:00
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Ученые выяснили, как по походке узнать все о сексуальной жизни женщины
Ученые утверждают, что насыщенная сексуальная жизнь отражается на манере женской походки. Результатами недавних исследований поделились бельгийские специалисты.
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4 июля 2017, 09:14
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Мягкую плитку для детских площадок будут выпускать самарские заключенные
В самарской исправительной колонии №26 освоили производство тротуарной плитки из резиновой крошки. Такое покрытие, в отличие от обычной кафельной плитки, считается травмобезопасным. Его укладывают на детских и спортивных площадках, используют для отделки дворов, дорожек и пандусов для инвалидов, сообщили ГУФСИН …
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22 июня 2017, 08:00
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Ученые выяснили идеальные параметры тела женщины и мужчины
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5 июня 2017, 02:09
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Рожденные в неволе
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1 июня 2017, 05:09
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Самарские лагеря признали опасными для детей
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1 июня 2017, 11:47
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В новокуйбышевской колонии №3 произошел массовый бунт заключенных
Ключевые требования осужденных к администрации - на плакатах. Переговоры с недовольными результатов не дали, поэтому в зону конфликта стягиваются силы спецназа и сотрудников исправительного учреждения. Такова легенда тактико-специальных учений областного управления службы исполнения наказаний и курсантов ведомственного института. Всего в …
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22 мая 2017, 07:57
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На какие уловки идут самарцы во время ЕГЭ
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28 марта 2017, 03:09
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В России водителей хотят лишать прав после 3 нарушений
Лишение водительских прав за три нарушения. В скором времени в России может начать действовать новый закон, ужесточающий ответственность автомобилистов за систематическое несоблюдение правил дорожного движения. Его уже одобрил комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству. По примеру зарубежных стран, предлагается …
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7 октября 2016, 07:21