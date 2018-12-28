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Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице
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28 декабря 2018, 12:21
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В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже
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28 декабря 2018, 11:48
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Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла
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28 декабря 2018, 11:03
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В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе
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28 декабря 2018, 10:27
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Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей
Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от …
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28 декабря 2018, 09:59
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В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях
На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2.
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27 декабря 2018, 08:57
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Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного
Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать …
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26 декабря 2018, 04:17
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С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега
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26 декабря 2018, 02:20
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Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани
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18 декабря 2018, 10:20
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В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура
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17 декабря 2018, 11:51
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Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора
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13 декабря 2018, 09:26
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Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани
5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».
Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого …
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5 декабря 2018, 10:14