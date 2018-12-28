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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Цифры. Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Под Сызранью «Ниву» занесло под грузовик: шофер в больнице

Поздно вечером в четверг, 7 декабря, произошла авария в Сызранском районе. В 19:20 34-летний водитель ехал на своем ВАЗ-2121 по 23 километру трассы Обход Сызрани со стороны Саратова. Во время снегопада «Ниву» занесло и она оказалась на встречке, где столкнулась 
28 декабря 2018, 12:21
В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут усатого разбойника в камуфляже

В Самаре ищут мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на магазин. 19 декабря неизвестный мужчина зашел в магазин на улице Гагарина. Угрожая предметом, похожим на нож, он похитил 15 тысяч рублей. Полицейские осмотрели место происшествия, изъяли необходимые улики, записи с 
28 декабря 2018, 11:48
Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Под Тольятти Lada Kalina врезалась в пикап: автоледи погибла

Накануне в Ставропольском районе области произошла автокатастрофа - один водитель находится в тяжелом состоянии, а второй погиб. По данным полицейских, 27 декабря в 10:00 42-летняя автоледи ехала по трассе Тольятти - Хрящевка на своем ВАЗ-111740. Примерно на 9-м километре автодороги 

28 декабря 2018, 11:03
В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В Тольятти двое малышей пострадали в ДТП на заснеженной трассе

В четверг, 27 декабря, в дорожной аварии в Тольятти пострадали двое маленьких детей. По данным полиции, 32-летняя женщина во время снегопада двигалась на Citroen С4 по жилой зоне. По пути она столкнулась с Lada Kalina с 33-летней автоледи за рулем, 
28 декабря 2018, 10:27
Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти: энергетикам задолжали примерно 550 млн рублей

Коммунальный скандал в Тольятти. Прокуратура города направила мэру Автограда Сергею Анташеву предупреждение о недопустимости срыва подачи тепла жителям. В надзорном ведомстве считают, что горадминистрация принимает недостаточно мер по организации обеспечения надежного теплоснабжения потребителей в связи с отказом "Т Плюс" от 
28 декабря 2018, 09:59
В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

В Самаре возможны утечки из-за гидроудара на водопроводных сетях

На электрических и водопроводных сетях областной столицы произошла нештатная ситуация. В среду, 26 декабря, в 16:20 зафиксировали кратковременное отключение электричества в системе, от которой производится электроснабжение насосно-фильтровальных станций № 1 и № 2. 
 
- Это привело к отключению трёх агрегатов, 
27 декабря 2018, 08:57
Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Квитки за электричество самарцам доставят позже обычного

Стало известно, что квитанции для оплаты электроэнергии за декабрь жителям Самарской области принесут позже обычного - после 9 января следующего года. Сроки сдвинулись из-за новогодних праздников, отметили в ПАО «Самараэнерго». Между тем это будут последние квитки, которые население будет оплачивать 
26 декабря 2018, 04:17
С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С улиц Самары вывезли 81 тысячу тонн снега

С начала зимнего сезона на полигоны отправили 81 331 тонну снежных масс. Причем, в понедельник, 24 декабря утилизировали 6233,4 тонны, а накануне - уже 7722,3. По словам первого заместителя главы Самары Владимира Василенко, за смену задействуют до 300 машин, дорожные 
26 декабря 2018, 02:20
Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

Мальчик на санках влетел в проезжающий автомобиль в Сызрани

16 декабря в Сызрани произошло ДТП с участием ребенка. 8-летний мальчик катался с горки в районе улицы Старая Слободка. Одна из поездок закончилась неудачно: парнишка на полном ходу врезался в проезжавший мимо автомобиль. В результате ДТП он получил незначительные травмы 
18 декабря 2018, 10:20
В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

В ситуацию с отоплением в Сызрани может вмешаться Генпрокуратура

ОАО "ЭнергосбыТ Плюс" обратилось с просьбой к депутатам Госдумы взять под контроль отопительный сезон в Сызрани. Дело в том, что плату за тепло и горячую воду с жителей города сейчас собирает ООО «Энергетик», которое не заключало никаких договоров с поставщиком 

17 декабря 2018, 11:51
Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Генпрокурор России назначил Сызранского транспортного прокурора

Приказом Генерального прокурора России Юрия Чайки от 10 декабря 2018 года № 1474-к Сызранским транспортным прокурором Приволжской транспортной прокуратуры назначен Владислав Торопов. Он будет занимать этот пост в течение пяти лет.

Напомним, Владислав Торопов после окончания в 2004 году 
13 декабря 2018, 09:26
Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

Водитель «Гранты» не заметил, как сбил 10-летнюю девочку в Сызрани

5 декабря в Сызрани случилось ДТП с участием ребенка. Все произошло на перекрестке улиц Советской и Володарского. 10-летняя девочка пересекала дорогу по пешеходному переходу. Буквально в одном шаге от тротуара ее сбила «Гранта».

Как сообщает КТВ-Луч, у предполагаемого 
5 декабря 2018, 10:14
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