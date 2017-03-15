7
53
21
Расширенный поиск

Новости

Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 14 марта 2017г 
Все видео
ЗАПОЛНИТЕ ФОРМУ и наш менеджер по рекламе перезвонит вам 
           888                      888                                     888 
           888                      888                                     888 
           888                      888                                     888 
  8888b.   888       88888b.d88b.   888       888  888  888  88888b.    .d88888 
     "88b  888       888 "888 "88b  888       888  888  888  888 "88b  d88" 888 
 .d888888  888       888  888  888  888       888  888  888  888  888  888  888 
 888  888  888       888  888  888  888       Y88b 888 d88P  888 d88P  Y88b 888 
 "Y888888  88888888  888  888  888  88888888   "Y8888888P"   88888P"    "Y88888 
                                                             888                
                                                             888                
                                                             888
Введите код, изображенный в стиле ASCII-арт.
ОАО "Телерадиокомпания ТЕРРА"

Материалы по теме:

В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре волейболиста ссадили с рейса

В Самаре случился скандал на борту самолета бюджетной авиакомпании "Победа". Волейболиста ново-уренгойского клуба "Факел" Александра Кимерова ссадили с рейса после того, как он поменялся местами с одной из пассажирок без разрешения стюардессы. Молодой человек с ростом 2 метра 15 сантиметров 

15 марта 2017, 11:53
Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана

Густой туман утром 9 марта стал причиной задержки рейсов в самарском аэропорту Курумоч. По официальной информации, не могут прибыть четыре воздушных судна. Задерживаются самолеты из Ижевска, Москвы, Уфы и Ташкента. Однако рейсы из Самары отправляются к пункту назначения без опозданий.

Между 

9 марта 2017, 11:37
Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло

Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло

Лайнер авиакомпании Hawaiian Airlines прервал полет по причине отказа 66-летнего пассажира заплатить 12 долларов за пользование одеялом. Другой пассажир заснял драку на борту воздушного судна, которая закончилась экстренной посадкой.
Все случилось вскоре после взлета. Мужчина попросил у бортпроводницы одеяло, поскольку 

9 марта 2017, 09:03
Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей

В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 
2 марта 2017, 11:29
Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы

Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы

Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь 

21 февраля 2017, 11:51
Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси

С 1 января 2017 года самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси. Напомним, в октябре 2016 года компания объявила тендер на долгосрочный договор с перевозчиком. Однако, торги так и не состоялись из-за отсутствия к ним интереса со стороны потенциальных 

20 января 2017, 04:34
Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь

По итогам 2016 года самарский аэропорт «Курумоч» обслужил 2 млн 092 тысячи пассажиров. Это на 100 тысяч человек - или на 5 процентов - меньше, чем было в 2015-м, сообщает пресс-служба компании. Из Самары чаще летали по внутрироссийским маршрутам (плюс 

16 января 2017, 05:29
Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154

Понедельник, 26 декабря, указом Президента России объявлен Днем траура. Государственные флаги приспущены, все развлекательные мероприятия и телепрограммы отменены.

Напомним, утром 25 декабря спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера разбился самолет ТУ-154 Министерства обороны России. Все находившиеся на борту 92 

26 декабря 2016, 11:24
Очередная победа телерадиокомпании

Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"

Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками.  В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с 

22 декабря 2016, 05:07
«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью

Первый отечественный лоукостер "Победа" может запустить рейсы в Турцию. Основным направлением на данный момент называется курортный город Аланья.
Как сообщают отечественные информагентства, существует большая вероятность того, что "Победа" будет отправлять воздушные суда в Турцию уже в 2017 году. По суждению 

7 июля 2016, 01:01
Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку

Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в  Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел 

23 июня 2016, 11:30
Три самарские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы золото, серебро и бронзу

Три самарские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы золото, серебро и бронзу

В Оренбурге прошли соревнования Кубка Европы по дзюдо. Самарскую область представляли 8 спортсменов. Три медали в копилку региона завоевали девушки - Анастасия Павленко, Дарья Межецкая и Валентина Костенко.

Межецкая, выступавшая в весе 57 килограммов, уступила Наталье Голомидовой в поединке 
16 мая 2016, 10:58
В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов

В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов

Вчера, 15 апреля, в одном из элитных самарских ресторанов произошел весьма удивительный и вызывающий инцидент.
 
Как передает портал 123ru.net, примерно во второй половине дня один из посетителей заказал пару блюд и напиток на сумму 2680 рублей. Когда ему 
16 апреля 2016, 04:57
Евгений Цыганов променял жену и семерых детей на актрису Юлию Снигирь

Евгений Цыганов променял жену и семерых детей на актрису Юлию Снигирь

Популярный киноактер Евгений Цыганов не устает удивлять публику. Буквально на днях он стал отцом седьмого ребенка, рожденного гражданской супругой Ириной Леоновой. И вот неожиданный поворот: любимец женщин покидает мать своих семерых детей и уходит к новой возлюбленной – молодой перспективной 
28 сентября 2015, 03:51
Легендарный Марадона подтвердил участие в выборах президента ФИФА

Легендарный Марадона подтвердил участие в выборах президента ФИФА

Экс-игрок сборной Аргентины Диего Марадона подтвердил свое желание побороться за пост главы ФИФА. Он заявил, что вернется к работе ради ФИФА и что народ поддерживает его решение.

Заявку кандидатам надо будет подать в течение следующих трех месяцев, выборы намечены 
29 июля 2015, 05:02
СМИ выложили в Сеть снимки британского лорда в женском нижнем белье

СМИ выложили в Сеть снимки британского лорда в женском нижнем белье

The Sun выложило в Интернет новые фотоснимки с очень откровенной вечеринки, в которой принимал активное участие вице-спикер Палаты лордов Джон Сьюэл. 69-летний политик, отец четверых детей, надел на себя яркий лиф со стразами и кожаную «косуху». Вероятно, эта одежда снята 
28 июля 2015, 03:02
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна