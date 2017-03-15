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В Самаре волейболиста ссадили с рейса
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15 марта 2017, 11:53
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Авиарейсы в Самару задержаны из-за тумана
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9 марта 2017, 11:37
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Самолет в США прервал полет из-за отказа пассажира платить за одеяло
Лайнер авиакомпании Hawaiian Airlines прервал полет по причине отказа 66-летнего пассажира заплатить 12 долларов за пользование одеялом. Другой пассажир заснял драку на борту воздушного судна, которая закончилась экстренной посадкой.
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9 марта 2017, 09:03
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Пассажир из Хельсинки пытался тайком провезти в Самару драгоценностей на 4 млн рублей
В международном аэропорту Курумоч выявлены незадекларированные ювелирные изделия. Как сообщает Приволжское таможенное управление, после приземления самолета, завершившего рейс Хельсинки-Самара, один из пассажиров хотел проследовать зеленым коридором, не заявив о подлежащих декларированию товарах. В ходе досмотра его багажа были обнаружены 59 …
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2 марта 2017, 11:29
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Игроки ХК «Лада» чудом избежали авиакатастрофы
Стало известно об авиапроисшествии, случившемся 17 февраля в аэропорту Риги. Там в момент набора скорости за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился пассажирский Boeing 737. На его борту находилась тольяттинская хоккейная команда "Лада" - 43 спортсмена, плюс 7 членов экипажа. Они собирались лететь …
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21 февраля 2017, 11:51
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Самарский аэропорт «Курумоч» остался без официального партнера такси
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20 января 2017, 04:34
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Из Самары стали чаще летать в Сочи и Симферополь
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16 января 2017, 05:29
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Самарский «Авиакор» не обслуживал разбившийся самолет ТУ-154
Понедельник, 26 декабря, указом Президента России объявлен Днем траура. Государственные флаги приспущены, все развлекательные мероприятия и телепрограммы отменены.
Напомним, утром 25 декабря спустя несколько минут после вылета из аэропорта Адлера разбился самолет ТУ-154 Министерства обороны России. Все находившиеся на борту 92 …
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26 декабря 2016, 11:24
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Очередная победа телерадиокомпании "ТЕРРА"
Телерадиокомпания "ТЕРРА" стала победителем областного конкурса "Черное золото" Поволжья: от истории до современности". Его проводило АО "Самаранефтегаз". Награду "ТЕРРА" получила в номинации "Технолидер" за сюжеты об инновационных проектах, реализованных нефтяниками. В этом году ставший традиционным конкурс был посвящен 80-летию с …
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22 декабря 2016, 05:07
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«Победа» может открыть регулярные рейсы в турецкую Аланью
Первый отечественный лоукостер "Победа" может запустить рейсы в Турцию. Основным направлением на данный момент называется курортный город Аланья.
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7 июля 2016, 01:01
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Самарец выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку
Представитель Самарской области Максим Гоголев выиграл Кубок России по велоспорту-маунтинбайку. Соревнования в дисциплине кросс-кантри состоялись в Челябинской области. Всего участвовало более 150 велогонщиков из различных регионов Российской Федерации. Помимо золота Максима Гоголева в копилке Самарской области ещё три медали. Павел …
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23 июня 2016, 11:30
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Три самарские дзюдоистки завоевали на Кубке Европы золото, серебро и бронзу
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16 мая 2016, 10:58
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В Самаре мужчина испражнился на стол в одном из элитных ресторанов
Вчера, 15 апреля, в одном из элитных самарских ресторанов произошел весьма удивительный и вызывающий инцидент.
Как передает портал 123ru.net, примерно во второй половине дня один из посетителей заказал пару блюд и напиток на сумму 2680 рублей. Когда ему …
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16 апреля 2016, 04:57
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Евгений Цыганов променял жену и семерых детей на актрису Юлию Снигирь
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28 сентября 2015, 03:51
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Легендарный Марадона подтвердил участие в выборах президента ФИФА
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29 июля 2015, 05:02
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СМИ выложили в Сеть снимки британского лорда в женском нижнем белье
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28 июля 2015, 03:02