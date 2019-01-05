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«Бункер S» Эфир передачи от 25.12.2018 
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Материалы по теме:

Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона

Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, 

27 декабря 2018, 03:30
Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал оценку ситуации с парком 60-летия Советской власти в Самаре. Напомним, что возможная застройка места отдыха вызвала волну негодования у общественности, люди протестуют и обращаются в различные инстанции для прояснения вопроса.
 
- Без привязки к 
6 декабря 2018, 12:54
Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за 

28 ноября 2018, 02:54
В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии

В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии

В воскресенье, 11 ноября, в Самарской филармонии прошел юбилейный концерт Сергея Войтенко. Но после его завершения у примерно 10 зрителей эвакуировали автомобили. Проблему разрешил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тоже присутствовал на шоу и стал свидетелем инцидента.
12 ноября 2018, 10:23
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