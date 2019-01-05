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Дмитрий Азаров вручил госнаграды выдающимся жителям региона
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров накануне вручил государственные награды России и Самарской области. 60 выдающихся жителей региона - врачи, энергетики, государственные служащие, социальные работники, общественные деятели и другие получили звания, медали и почетные знаки. Открывая торжественное мероприятие, Дмитрий Азаров подчеркнул, …
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27 декабря 2018, 03:30
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Дмитрий Азаров прокомментировал ситуацию с парком 60-летия Советской власти в Самаре
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6 декабря 2018, 12:54
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Александру Баландину предложили возглавить Нефтегорский район
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров предложил врио руководителя регионального Минстроя Александру Баландину поучаствовать в конкурсе по выбору главы Нефтегорского района. Глава региона отметил, что район отличается диверсифицированной экономикой. Там развито сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых и промышленное производство. Но из-за …
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28 ноября 2018, 02:54
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В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии
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12 ноября 2018, 10:23