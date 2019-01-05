В Самаре эвакуировали авто, припаркованные меломанами у Филармонии



… В воскресенье, 11 ноября, в Самарской филармонии прошел юбилейный концерт Сергея Войтенко. Но после его завершения у примерно 10 зрителей эвакуировали автомобили. Проблему разрешил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, который тоже присутствовал на шоу и стал свидетелем инцидента.