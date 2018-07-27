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В блогах: 100 лет комсомолу в самарских вузах
Блогер Игорь Кондратьев пишет про 100-летие комсомола. "А вы знаете, что в октябре этого года в вузах, в которых вы учились (если, конечно, это было до 1991 года), будут проходить торжественные собрания, а затем и «сабантуи» по поводу 100-летия …
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24 июля 2018, 06:38
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Видео: семейство кабанов принимает грязевые ванны в Жигулевском заповеднике
Сотрудники Жигулевского заповедника засняли, как семейство кабанов принимает грязевые ванны. Животные не просто релаксируют - они защищаются от паразитов, насекомых, жары и жажды.
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24 июля 2018, 05:01
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Самарский медуниверситет подписал соглашение с Уральским оптико-механическим заводом
Без тесного взаимодействия научных институтов и промышленности разработка новых технологий невозможна. Во время рабочего визита в регион депутата Государственной думы, первого вице-президента Союза машиностроителей России Владимира Гутенева было подписано соглашение о сотрудничестве между Уральским оптико-механическим заводом и Самарским государственным медицинским …
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22 июля 2018, 10:41
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Молодые специалисты представляют Самарскую область на форуме "Инженеры будущего"
В четверг, 12 июля, в Ульяновской области открылся седьмой молодежный промышленный форум "Инженеры будущего". Его организаторами выступают "Союз машиностроителей России", госкорпорация "Ростех", правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодежи, Лига содействия оборонным предприятиям.
Главная цель мероприятия - популяризация …
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13 июля 2018, 09:42
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Испытания специального дрона прошли в Тольятти
8 июля в акватории Волжского бассейна в Тольятти прошли первые испытания специального дрона. Этот прибор сможет определять степень загрязнения водоемов. Разработка - плод сотрудничества исследовательского центра «Аиралаб Рус» и студенческой команды опорного Тольяттинского государственного университета Togliatti Solar Team.
Информация о состоянии …
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11 июля 2018, 04:41
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Военные кафедры при вузах заменят на единые учебные центры
Правительство России предложило принципиально поменять структуру военной подготовки в вузах. Вместо специальных кафедр могут появиться единые учебные центры. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму. Новелла направлена на повышение эффективности процесса обучения студентов военному делу. В конце мая министр обороны …
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6 июня 2018, 05:50
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Стикеры с Дмитрием Азаровым создали студенты из Самары
В Самаре студенты самарского «Политеха» (СамГТУ) разработали набор «стикеров» для мессенджеров. Героем иллюстраций стал врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров. 3 июня он пришел на встречу выпускников этого вуза. Напомним, Дмитрий Азаров сам когда-то учился там на факультете автоматики и …
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4 июня 2018, 01:29
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Студенты магистратуры получили право отсрочки от службы в армии
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21 апреля 2018, 06:29