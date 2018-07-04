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Фото в блогах: что австралийцы оставили хозяину самарской квартиры
Самарец сдал квартиру австралийским болельщикам и уже после их отъезда обнаружил, что квартиранты кое-что забыли. Фото находки опубликовала на своей странице в «Фейсбуке» Ольга Кардашевская: «Как вас зовут?» (2 раза); …
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4 июля 2018, 02:48
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Появилось фото нового арт-объекта ЧМ, созданного болельщиками в Самаре
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4 июля 2018, 12:23
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Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре
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4 июля 2018, 10:12
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Названы участники последней игры ЧМ-2018 на «Самара Арене»
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4 июля 2018, 09:34
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Градус «боления» на ЧМ-2018 ставит рекорды
Ставит рекорды градус «боления» на ЧМ-2018 по футболу, который проходит в России. Накануне Самара стала эпицентром латиноамериканских страстей, когда на местном стадионе, 45-тысячнике, в битве 1/8 плей-офф сошлись 5-кратные чемпионы мира бразильцы и команда Мексики.
Победа России в матче 1/8 финала …
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3 июля 2018, 06:01
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Самарская фан-зона стала девятой в рейтинге посещаемости площадок Фестиваля болельщиков.
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3 июля 2018, 03:16
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Карнавал на улице Куйбышева в Самаре повторят в День города
В Самаре карнавальные шествия, состоявшиеся в выходные, устроят также в День города в сентябре, пообещали в мэрии. В субботу и воскресенье по улице Куйбышева прошли колонны уличных артистов, барабанщиков, музыкантов - карнавал был с бразильско-мексиканским акцентом. Парад получился по-настоящему ярким, …
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3 июля 2018, 12:50
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Пельмени и расстегаи полюбили иностранные болельщики в Самаре
В Самаре рассказали о гастрономических предпочтениях иностранных болельщиков в местной фан-зоне ЧМ. На фестивале болельщиков, который одновременно с ЧМ-2018 проходит на площади Куйбышева, работают 40 основных точек общепита. Наиболее распространенный фастфуд – хот-доги и бургеры. Но иностранцев, по словам организаторов, …
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3 июля 2018, 10:27
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2500 болельщиков на поездах прибыли на матч Бразилия – Мексика в Самару
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2 июля 2018, 02:22
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Рекорд посещаемости установил бункер Сталина в Самаре
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28 июня 2018, 12:47
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Первый шар над памятником модерна запустили в Самаре
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21 июня 2018, 11:39
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20 тысяч россиян отдыхали в Генуе в прошлом году
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23 мая 2018, 08:20
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По 25 тысяч туристов ждут на каждый матч ЧМ-2018 в Самаре
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5 апреля 2018, 04:53