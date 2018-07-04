Из-за перерыва в ЧМ снова остановлен фестиваль болельщиков в Самаре В Самаре снова приостановлен фестиваль болельщиков ЧМ-2018. Фан-площадка на площади Куйбышева не будет работать два дня 4 и 5 июля, так как матчей чемпионата в этот день тоже не будет. Они возобновятся только в пятницу, 6 июля: Уругвай – Франция …