За право провести матч Премьер-лиги на стадионе "Самара Арена" после окончания Мундиаля клубу "Крылья Советов" придется выкладывать немалые суммы - по 5-7 миллионов рублей. Спортивный объект будет принадлежать компании "Спорт Ин" до 2019 года, пока не завершатся некоторые работы на территории спорткомплекса. Напомним, что сейчас самарские футболисты находятся на втором учебно-тренировочном сборе в Австрии. Первая игра в Премьер-лиге запланирована на 31 июля. На стадионе «Самара Арена» волжане встретятся со столичным ЦСКА.
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