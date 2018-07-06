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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 03 июля 2018г 
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Цифры. Эфир передачи от 03 июля 2018г  
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Материалы по теме:

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

Коза Забияка предсказала, кто победит в матче 1/4 финала ЧМ-2018 в Самаре

В субботу, 7 июля, на стадионе «Самара Арена» сразятся за путевку в полуфинал ЧМ-2018 сборные Англии и Швеции. На матче за свои команды будут болеть около 9 тысяч иностранных болельщиков — 5,5 тысяч шведов и 3,5 тысяч англичан. Игра начнется 
6 июля 2018, 03:55
4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

4 место по объему турпотока занимает Самара среди 11 городов-организаторов

Сейчас Самара находится на 4 месте среди городов-организаторов по числу туристов, приехавших на матчи ЧМ-2018. Данные были опубликованы Федеральным агентством по туризму. За первые две недели Мундиаля турпоток в Самару составил 224 тысячи человек. В среднем, рост турпотока по 11 
6 июля 2018, 10:41
На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

На второй сбор в Австрию вылетели самарские «Крылья Советов»

В четверг, 5 июля, игроки и тренерский штаб «Крыльев Советов» собрались в Москве, а затем вылетели на второй летний учебно-тренировочный сбор в Австрию. Самарская команда остановится в местечке Гайнбург и сыграет четыре контрольных матча. 
 
- Готовиться к сезону в Австрии «Крылья 
6 июля 2018, 08:35
Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция

Стало известно, когда откроется вход на стадион «Самара Арена» в день матча Англия-Швеция

В субботу, 7 июля, вход на стадион «Самара Арена» откроется в 15:00. Напомним, что в этот день в нашем городе пройдет последняя, шестая игра Мундиаля - матч четвертьфинала ЧМ-2018. За победу на поле сразятся сборные Швеции и Англии. Поддержать свою 

5 июля 2018, 02:32
За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

За «Факел» будет выступать экс-защитник самарских «Крыльев Советов»

В среду, 4 июля, в воронежский «Факел» перешел защитник Сергей Божин, сообщили представители клуба. Он выступал за основной и молодежный составы самарских «Крыльев Советов» с 2011 года. В основном составе команды футболист провел 35 матчей и забил один гол.
5 июля 2018, 12:24
2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

2-3 новичка скоро появятся в самарских «Крыльях Советов»

В ближайшее время самарские «Крылья Советов» собираются подписать 2-3 новичков для укрепления основного состава. 
 
- Трансферная кампания не окончена, окно открыто до 1 сентября, - заявил врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин. 
 
Напомним, что ранее клуб заключил новые контракты 
5 июля 2018, 09:17

"Крылья Советов" одержали волевую победу над "Факелом" в первом матче на стадионе "Самара Арена"

28 апреля "Крылья Советов" сыграли первый тестовый матч на стадионе "Самара Арена". Игра проходила в рамках 35 тура первенства ФНЛ, соперником волжан стал воронежский "Факел*.
 
Матч начался для "КС" неудачно, на 2-й минуте Максим Кузьмин вывел воронежцев вперёд. Отыгрались самарцы только 
28 апреля 2018, 09:31
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