Конкурсные управляющие банков, ликвидируемых в Самарской области, отчитались о своей работе в апреле. Общая задолженность Волжского социального банка перед кредиторами по состоянию на 1 мая составила 4 миллиарда 238 миллионов рублей, при этом из них 2 миллиарда 612 миллионов приходятся на кредиторов третьей очереди, чьи шансы вернуть свои деньги стремятся к нулю.
Волго-камский банк по-прежнему должен 5 миллиардов 833 тысячи рублей, 3 миллиарда 702 миллиона кредиторам первой очереди и 2 миллиарда 131 миллион - третьей. Самая большая сумма невозвращенных средств у ФИА-Банка, что понятно, он лишился лицензии последним из региональных кредитных учреждений. На нем висит долг в 17 миллиардов 139 миллионов, из них на 16 миллиардов претендуют кредиторы первой очереди и лишь чуть больше миллиарда - третьей.
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