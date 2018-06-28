Российские застройщики готовятся к повышению цен на квартиры в новостройках. В частности столичные эксперты начнут менять ценники уже с 1 июля, когда в силу вступит новый закон о долевом строительстве. Как уже рассказывала «ТЕРРА», он предполагает ужесточение контроля за девелоперами. Они должны будут иметь стаж не менее трех лет и им запретят иметь какие-то долги, кроме кредита на конкретное строительство. В результате до 15% застройщиков, по мнению экспертов, вынуждены будут покинуть этот рынок, так как не смогут найти деньги на возведение домов. В перспективе, это может привести к стабильному росту цен на новую недвижимость, как минимум на 5% в год. Подробности – в выпусках новостей на телеканале «ТЕРРА – РЕН ТВ».
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