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27 июня 2018, 04:35
Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

Автомобили снова дорожают: что будет с ценами к концу года?

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26 июня 2018, 11:02
Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

Накануне ЧМ-2018 на 10 млн рублей оштрафовали отели за завышение цен

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23 июня 2018, 07:03
Что происходит с ценами на бензин

Что происходит с ценами на бензин

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на годовом собрании акционеров компании признался, что расстроен ростом цен на топливо и объяснил происходящее повышением стоимости нефти на мировом рынке, увеличением затрат на транспорт и девальвацией рубля. Напомним, ценники на автозаправках начали переписывать в конце 

22 июня 2018, 12:38
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Закон о жилье для сирот предложили скорректировать

В Самаре депутаты губернской думы хотят скорректировать закон об обеспечении жильем детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. Сейчас все они могут рассчитывать на помощь государства в этом вопросе, но только в том случае, если другого жилья у них 

18 июня 2018, 12:28
В Самаре подорожало вторичное жилье

В Самаре подорожало вторичное жилье

Цены на недвижимость на вторичном рынке Самарской губернии за последний месяц весны выросли. Итоги мая подвел Самарский областной фонд жилья и ипотеки (СОФЖИ). По сравнению с апрелем текущего года средняя стоимость квадратного метра увеличилась на 6,25% или 2,5 тысячи рублей 
15 июня 2018, 08:01
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

Снизилась цена на вторичное жилье в Самаре

В Самаре снизилась средняя цена на вторичное жилье. По данным апрельского мониторинга, проведенного Самарским областным фондом жилья и ипотеки, средняя удельная цена одного квадратного метра во «вторичке» составила 55 тысяч 311 рублей. Квадратный метр в «однушке» в среднем стоит 56 

23 мая 2018, 02:52
В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

В Самаре власти хотят обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру

Администрация Самары намерена обязать застройщиков создавать по парковочному месту на каждую новую квартиру. Напомним, по темпам возведения жилья 63 регион сейчас входит в тройку лидеров среди субъектов Поволжья. В 2015 и 2016 годах в губернии возводилось по 2 миллиона квадратных 

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Застройщик жилого микрорайона

Застройщик жилого микрорайона "Березовка" под Тольятти банкротится

Застройщиком микрорайона "Березовка", что в 7 километрах от Автограда, выступает ООО "Инвестиционная компания "Недвижимость". Под залог земельного участка она брала кредит в "ФИА-банке". После отзыва лицензии финансового учреждения у фирмы возникли проблемы, стройка остановилась. Пока дольщики - участники госпрограммы "Жилье 

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ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

ФАС: самарской компании придется доказать звание «застройщика №1»

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В блогах: самарский пенсионер голодает из-за застройщика

В блогах: самарский пенсионер голодает из-за застройщика

Блогер div_samara рассказал, что на фасаде одного из домов на пересечении улиц Пушкина и Чкалова в Самаре появился плакат следующего содержания: «Выхода из дома нет! Вынуждены объявить голодовку. Факт произвола самарских властей». Читатели пишут, что на крайнюю меру пошел 
7 июня 2016, 08:57
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