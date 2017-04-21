"ТЕРРА" продолжает следить за скандалом, связанным с принятием закона о переводе бизнеса на онлайн-кассы. Напомним, уже с 1 июля предприниматели, использующие контрольно-кассовую технику, обязаны закупить оборудование, которое будет посредством сети интернет отправлять данные об оплате товаров и услуг в налоговую службу. В Самарской области под действие ФЗ попали около 48 тысяч организаций. Большинство из них категорически против новых правил, объясняя, что они грозят индивидуальным предпринимателям и небольшим компаниям банкротством. Проблему подняли на областном уровне - в губернской думе состоялся «круглый стол» с участием чиновников и депутатов.
В Самарской области работает 121 тысяча представителей малого и среднего бизнеса. Практически каждый второй должен до 1 июля установить в точках продажи товаров и оказания услуг онлайн-кассы.
Представители бизнес-сообщества региона просят о послаблениях. Ведь установка только одной онлайн-кассы может обойтись в сумму до 75 тысяч рублей. В то же время ее отсутствие грозит крупным штрафом. С ИП могут взыскать половину выручки, с ООО - от 75 до 100%.
Депутаты губернской думы поддержали инициативу увеличить срок перехода на применение онлайн-касс еще примерно на пять лет - до 2021 года. Правда речь только о тех предпринимателях, кто отчитывается по единому налогу на вмененный доход или приобрел патент. Рекомендации направят в федеральный парламент. Также коммерсанты предлагали ввести компенсацию 75% затрат на установку оборудования нового образца. Но решение по этому вопросу пока не принято.
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