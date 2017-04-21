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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 18 апреля 2017г 
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Цифры. Эфир передачи от 21 апреля 2017г 
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Ночью изменится схема движения по Южному мосту

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Блогеры обнаружили в Самаре остановку «Мусорные баки»

«Главное, что знак есть, а уж с каким комфортом ожидают маршрутных средств пассажиры дело десятое», - написала у себя в ЖЖ блогер hooligan-girl63. Необычная инновационная остановка (верхнее фото) была обнаружена на Пикабу в городе Пенза.
 
«А Самара то 
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Скоростного трамвая к ЧМ-2018 в Самаре не будет

Как стало известно «ТЕРРЕ» из собственных источников, линия трамвая, которая свяжет «Самара Арену» и улицу Ташкентскую не будет скоростной, как это ранее заявляли чиновники. Ходить по тоннелю к улице Дальней станут обыкновенные вагоны. Общая протяженность путей составит около 1 километра 

10 марта 2017, 04:12
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В Минтрансе региона обосновали введение лимита в 50 поездок по льготным соцкартам

Согласно заявлению ведомства, ограничение затронуло интересы только 8-9 тысяч человек.
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Самарские депутаты просят министра труда РФ об увеличении финансирования больных-льготников

Норматив затрат для расчета льготного лекарственного обеспечения в Самарской области установлен на уровне 807 рублей 20 копеек на человека в месяц. Этого недостаточно ни для лечения, ни для профилактики, считают парламентарии. Только на льготников, страдающих сахарным диабетом, онкологией, психиатрией и 

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Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

Самарцы собирают подписи против отмены безлимитных проездных для льготников

С 1 февраля льготники Самарской области смогут совершать не более 50 поездок в месяц по социальным картам. Решение регионального правительства вызвало волну недовольства в социальных сетях. Петицию против отмены в губернии безлимитных проездных на сайте change.org подписали уже более 1500 

1 февраля 2017, 01:47
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