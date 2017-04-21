Решение по количеству поездок на общественном транспорте для самарских льготников примут на следующей неделе. Сейчас областное правительство анализирует, как граждане укладываются в лимит 50 поездок. В марте это количество превысили около 19 процентов льготников.
44 процента из этого числа ездили по социальной необходимости - к родственникам, внукам, в больницы, церкви и т.д.. 45 процентов отправлялись с пересадками из-за отсутствия прямых маршрутов в Зубчаниновку, Толевый и тд. Были и неправомерные использования карты – например, ее передавали для использования друзьям или родственникам, хотя она именная.
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90% льготников в Самарской области получают компенсации за услуги ЖКХ
Об этом рассказала глава регионального министерства социально-демографической и семейной политики Марина Антимонова. Ведется точечная работа: каждый случай, когда человек имеет право на компенсацию за ЖКХ, но по каким-то причинам не получил ее, теперь рассматривается индивидуально. Если в январе суммы были …
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16 февраля 2017, 05:23
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