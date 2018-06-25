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Водителю «Лады» стало плохо из-за жары в Тольятти, и машина влетела в столб
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25 июня 2018, 03:45
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Спасатели предупредили о слишком холодной воде на пляжах Самары
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25 июня 2018, 02:42
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Жара до +33 придет в выходные в Самару
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21 июня 2018, 01:15
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Резкое ухудшение погоды ожидается 20 июня в Самаре
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20 июня 2018, 12:46
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МЧС предупредило об усилении ветра в Самарской области
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19 июня 2018, 03:43
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Похолодание к выходным ожидается в Самарской области
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19 июня 2018, 11:23
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Пришла летняя погода: жара за +30 ожидается в Самаре
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18 июня 2018, 12:26