За 8 дней полицейские Самарской области изъяли у граждан 87 единиц нелегального оружия. Подведены итоги профилактической операции "Арсенал".
По информации главного управления МВД 63 региона, также изъято 665 патронов различного калибра и 0,5 кг взрывчатых веществ. Стражи порядка выявили 34 лица, подозреваемых в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, его хранением и изготовлением. Возбуждено 28 уголовных дел.
В частности, в селе Приволжье задержан гражданин, который планировал за 8 тысяч рублей продать пистолет и 6 патронов мелкого калибра. Оперативники приехали к продавцу под видом покупателей и арестовали злоумышленника в момент совершения сделки. Позднее было установлено, что оружие газовое. Подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за убийство.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает, что жители добровольно сдавшие оружие, находящееся в незаконном обороте, освобождаются от уголовной ответственности.
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