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Бункер S

«Бункер S» Эфир передачи от 2 мая 2017г 
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Материалы по теме:

Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

Семь килограммов смерти: на Печерской в логове 22-летнего наркодилера изъяли «синтетику»

22-летнего самарца подозревают в покушении на сбыт запрещенных веществ в особо крупном размере. У него дома, на улице Печерской, нашли почти семь килограммов синтетических наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

По сообщению областной прокуратуры, владелец жилья намеревался сбыть наркотики через «закладки». Но сделать 

4 мая 2017, 11:20
Троим россиянам за пытки в полиции присудили 95 тысяч евро

Троим россиянам за пытки в полиции присудили 95 тысяч евро

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) присудил троим гражданам РФ — Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову — компенсацию в 95 тыс. евро за пытки в полиции. Об этом решении информируют российские агентства со ссылкой на портал суда.
Как 

3 мая 2017, 09:45
Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарских водителей снова будут ловить на ручные радары

Самарским инспекторам ДПС вновь разрешили использовать ручные радары при фиксации нарушений правил дорожного движения. Приказ подписал временно исполняющий обязанности руководителя областной полиции Алексей Гринь.

Запрет на использование ручных приборов в регионе ввели в июле 2016 года. В МВД это аргументировали необходимостью 

27 апреля 2017, 01:27
Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Полиция Новокуйбышевска ищет 29-летнюю Алену Морунову

Она ушла из дома на улице Островского в понедельник утром, 24 апреля. Повела сына в школу. Потом планировала зайти домой, переодеться и пойти на встречу с подругой. Последняя Алену так и не дождалась.
Пропавшая была одета  в короткую  бежевую куртку,  

25 апреля 2017, 05:07
Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

Полиции могут разрешить стрелять в толпе для предотвращения теракта

В Госдуму внесен законопроект, принятие которого даст возможность полицейским применять оружие при большом скоплении людей. Об этом рассказывают российские СМИ.
Авторы инициативы ратуют за то, чтобы разрешить правоохранителям стрелять в толпе при угрозе терактов, освобождении заложников и отражении массовых нападений 

12 апреля 2017, 09:57
Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Сотрудники ФСБ нашли в Самаре подпольный склад боеприпасов

Схему незаконного оборота боеприпасов пресекли сотрудники самарского управления Федеральной Службы Безопасности в частном предприятии по подготовке охранников.
Обязательное условие лицензирования сотрудников структур безопасности - обучение практической стрельбе. Фактически зачеты для курсантов не проводились. Патроны не выдавались, но раздаточные ведомости с 

27 марта 2017, 10:08
68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

68-летний самарец изготовлял самодельное оружие, как в фильме «Брат-2»

Самарские полицейские подвели итоги десятидневной операции «Арсенал». Силовики искали у жителей региона незаконное оружие и боеприпасы. Всего изъяли 141 единицу незарегистрированного оружия и около 500 патронов. Заведено 42 уголовных дела, подозреваемыми по которым стали 34 человека.

В Исалинском районе задержали двух 

10 марта 2017, 02:47
В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре сотрудники ФСБ задержали подпольных оружейников

В Самаре ликвидирован подпольный цех по производству огнестрельного оружия. Оперативникам регионального управления Федеральной службы безопасности стало известно, что двое умельцев в столице губернии занимаются переделкой массогабаритных макетов в боевые единицы. Двоюродные братья, один из которых трудился рабочим на станции технического 

18 января 2017, 09:46
Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники ФСБ нашли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда

Сотрудники областного управления ФСБ изъяли оружие и боеприпасы в помещении военно-патриотического отряда «Слава Отечеству», расположенного на территории Советского района Самары. Силовики нашли там пулемет Дегтярева и винтовку Мосина калибра 7,62, четыре затвора для нее, пистолет-пулемет Шпагина, револьвер системы Наган, гранату 

11 января 2017, 02:39
На территории

На территории "Тольяттиазота» нашли оружие и экстремистскую литературу

В одном из офисных помещений "Тольяттиазота" сотрудники полиции нашли при обыске экстремистскую литературу, оружие и боеприпасы, передает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах Автограда.

В частности, была обнаружена сумка, в которой оказались гранатомет РПГ-18 "Муха", приклад 
15 декабря 2016, 11:03
В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель»

В России разработали уникальную планирующую авиабомбу «Дрель»

Авиационная бомба «Дрель» с дальностью планирования 30 км создана в России. Ее государственные испытания могут завершиться до конца года. Об этом проинформировал журналистов гендиректор НПО «Базальт» Владимир Порхачев.
Как сказал руководитель, ни в одной стране мира нет аналогов тому, что 

7 сентября 2016, 01:24
Полиция Сызрани: у 27-летнего мужчины нашли марихуану и патроны

Полиция Сызрани: у 27-летнего мужчины нашли марихуану и патроны

Сызранские полицейские пресекли незаконный оборот наркотиков и боеприпасов. Их изъяли у 27-летнего мужчины, задержанного участковыми на улице Декабристов за распитие алкоголя в общественном месте. Нарушителя доставили в отдел полиции для составления протокола.

Выяснилось, что задержанный в прошлом судим за 
21 сентября 2015, 09:30
В Самаре у ранее судимого мужчины нашли патроны калибра 5,6 мм

В Самаре у ранее судимого мужчины нашли патроны калибра 5,6 мм

Сотрудники полиции в ходе операции «Арсенал» изъяли боеприпасы. Пакет, в котором находилось 6 патронов калибра 5,6 миллиметра, нашли в кармане куртки мужчины, задержанного около дома на 18-м километре Московского шоссе. Экспертиза показала, что патроны пригодны для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
18 мая 2015, 02:39
В Самаре у пьяного мужчины на Красноармейской нашли патроны

В Самаре у пьяного мужчины на Красноармейской нашли патроны

Самарские полицейские сообщили об изъятии боеприпасов у правонарушителя, задержанного на ул. Красноармейской. Мужчина был пьян и нецензурно выражался. Его доставили в отдел полиции для составления протокола. При досмотре у задержанного нашли сверток, в котором находилось 5 патронов калибра 7,62 мм. 
30 марта 2015, 04:48
В Самаре полицейские нашли у пьяного мужчины 5 патронов

В Самаре полицейские нашли у пьяного мужчины 5 патронов

52-летнего самарца задержали за нарушение общественного порядка на ул. Ставропольской.
12 февраля 2015, 10:53
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