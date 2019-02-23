Не все знают, что каждый гражданин нашей страны имеет право на так называемые социальные похороны. Правда, перечень услуг при этом предоставляется минимальный - без изысков. Самый простой гроб, доставка до кладбища и само захоронение - все это укладывается в 5 тысяч 700 рублей. Эти деньги можно получить и в виде компенсации постфактум. Похоронить умершего можно совершенно бесплатно. Это право каждому гражданину России гарантирует Федеральный закон "О погребении и похоронном деле". Перечень гарантированных услуг, которые должны оказываться на безвозмездной основе, есть уже в самом законе. Это оформление необходимых документов, предоставление гроба, транспортировка до кладбища и погребение умершего. Также за счет государства - место на погосте, катафалк и работа ритуальной бригады. Организацией бесплатных похорон в Самаре занимается муниципальное предприятие - "Спецкомбинат ритуальных услуг". Для этого родственники покойного предоставляют в МП ряд документов.
- Они предоставляют нам в обязательном порядке заявление, оно пишется на Дзержинского 27, если обращаются к нам. Кроме того, ппередается паспорт покойного. Если они уже получили свидетельство о смерти - то само свидетельство о смерти и справку о смерти формы 11. Она обязательна для получения гарантированного перечня. В настоящее время стоимость составляет 5701 рубль 31 копейка, согласно гарантированного перечня, - рассказала начальник юридического отдела МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» Евгения Захарова.
Если родственники оплачивают похороны самостоятельно, они также могут претендовать на компенсацию в 5700 рублей. Получить ее можно постфактум, обратившись сначала в ЗАГС за справкой о смерти, а затем за выплатой пособия - в пенсионный фонд, страховую компанию или к работодателю, если покойный на момент смерти являлся работающим человеком. Деньги выдадут в течение полугода. Если обратиться за помощью в частное ритуальное агентство, заплатить за все про все придется гораздо больше.
- Это может быть и самый обычный гроб. Грубо говоря, от 1900 начинается. Это может быть и хороший полированный. Там цены могут подниматься и выше 15 тысяч, это может стоить и 20. По транспорту – абсолютно так же, в зависимости от его вида. Это может быть и ПАЗ, и иномарка, специальный минивэн оборудованный. Там ценовая категория тоже может варьироваться. Чаще всего она с услугами специалистов идет, тоже они начинаются где-то от 8 тысяч и выше, - пояснила начальник юридического отдела МП «Спецкомбинат ритуальных услуг» Евгения Захарова.