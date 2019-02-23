В Самарской области упали цены на яйца, зато подорожали овощи … В Самарской области уже несколько недель подряд растут цены на свежие овощи, говорится в отчете Самарастата. Так, по данным ведомства, с 11 по 18 февраля почти на 4 процента поднялись цены на репчатый лук и морковь, на 3 - помидоры,