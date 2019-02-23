2
08
09
Расширенный поиск

Новости

Актуальные темы

Сегодня
Неделя
Месяц

СМОТРИТЕ ТЕРРУ

На 32 кнопке Дом.Ру 
Все видео

Бункер S

Новости о потребительской корзине, просроченных продуктах, уменьшении размеров дорожных знаков, судьбе кондукторов после введения валидаторов в Самаре и коррупции в регионе – весело и со смыслом. 
Все видео

Цифры

Цифры. Эфир передачи от 20.02.2019 
Все видео
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: ВКонтакте Facebook Twitter Instagram

Материалы по теме:

В Сети появилось видео, на котором неизвестные заталкивают прохожего в багажник у «Авроры»

В Сети появилось видео, на котором неизвестные заталкивают прохожего в багажник у «Авроры»

Самарцы обсуждают в соцсетях странное видео, снятое около торгового центра «Аврора». На записи видно, как мужчины в масках, передвигающиеся на дорогом автомобиле, схватили прохожего и затолкали его в багажник машины . Запись вызвала беспокойство у пользователей, полицейские передали материалы следователям. 
22 февраля 2019, 05:37
Самарский космонавт заснял Луну, заходящую за горизонт Земли

Самарский космонавт заснял Луну, заходящую за горизонт Земли

Космонавт из Самары Олег Кононенко сделал серию удивительных снимков Луны, которая заходит за горизонт Земли. Из-за того, что планета видна через атмосферу, создается впечатление, что она «растворяется», не доходя до кромки Земли. 
 
- Такое явление можно увидеть только с борта Международной 
21 февраля 2019, 04:45
В Самарской области упали цены на яйца, зато подорожали овощи

В Самарской области упали цены на яйца, зато подорожали овощи

В Самарской области уже несколько недель подряд растут цены на свежие овощи, говорится в отчете Самарастата. Так, по данным ведомства, с 11 по 18 февраля почти на 4 процента поднялись цены на репчатый лук и морковь, на 3 - помидоры, 
19 февраля 2019, 08:00
Пробка тянется от Зеленовки: на трассе М-5 столкнулись иномарка и грузовики

Пробка тянется от Зеленовки: на трассе М-5 столкнулись иномарка и грузовики

Во вторник утром, 19 февраля, произошла авария на 986 километре федеральной трассы М-5 «Урал» в районе Зеленовки. Столкнулись три транспортных средства: иномарка Toyota, грузовики «ГАЗ» и «Валдай». Они двигались в попутном направлении со стороны областной столицы в Тольятти. Травмы получил 
19 февраля 2019, 02:22
© ТРК «ТЕРРА», 2002-2015. Все права защищены.
При использовании материалов сайта активная ссылка на www.trkterra.ru обязательна
Сетевое издание Медиапортал "ТЕРРА". Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 71080 от 13 сентября 2017 г., выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель и главный редактор: Камбарова Н.Н., адрес электронной почты редакции: seo@trk-terra.ru, телефон редакции: (846) 341-11-04

Мы Вам перезвоним!

Наверх