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Материалы по теме:

Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни

Самарская область заняла 18 место среди регионов России по качеству жизни за 2018 год, исследование опубликовало РИА Рейтинг. Годом ранее область занимала 20 место. Тройка лидеров - Москва, Санкт-Петербург и Московская область, замыкают рейтинг Забайкальский край, Карачаево-Черкесия и Тыва. Из 

18 февраля 2019, 12:42
В России рекордно подорожала курица

В России рекордно подорожала курица

В России зафиксировано резкое подорожание мяса курицы. По данным Росстата, средняя цена на этот продукт за год выросла на 22%. При этом сейчас больше половины белкового рациона жителей страны составляет именно курятина. Повышение оптовых цен на курицу по итогам января 
8 февраля 2019, 11:13
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»

Самарская область вошла в десятку регионов России по доступности жилья на вторичном рынке. В 2018 году средняя стоимость квадратного метра в 63-м регионе увеличилась на пол процента - до 38 тысяч 700 рублей. Это отвечает всероссийскому тренду повышения цен. К 
8 февраля 2019, 10:22
Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны

Самара вошла в ТОП-10 самых коррупционных городов России. Его составило агентство ZOOM MARKET. Его эксперты анализировали не количество уголовных дел по соответствующим статьям, а провели опрос граждан. Всего в нем приняли участие 3600 респондентов в возрасте от 23 до 67 

4 февраля 2019, 12:25
Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС

Дилеры ведущих мировых автопроизводителей уже переписали ценники в своих автосалонах. По данным Автостата, подорожание составило от 1,4 до 4%. Причина в выросшем с нового года с 18 до 20% НДС. При этом вилка роста на автомобили эконом-класса и люксовых марок 
15 января 2019, 07:13
Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Зарубежный отдых для самарцев подорожает

Волна всеобщего подорожания в ближайшие месяцы накроет и туристическую сферу. В предстоящем летнем сезоне зарубежный отдых для россиян вырастет в цене, как минимум, на 20 %. В предстоящем летнем сезоне стоимость туристических путевок практически по всем направлениям вырастет на 20-30 
11 января 2019, 10:45
Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин

Купить бензин по предновогодним ценам в Самаре еще можно. Правда, далеко не везде. На большинстве заправок топливо подорожало примерно на рубль за 1 литр. Данный факт привлек внимание антимонопольщиков. Впрочем, проведенная в нашем регионе проверка показала, что рост цен на 
11 января 2019, 08:53
Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре

Стало известно, сколько стоит самая статусная квартира на вторичном рынке областной столицы. За шестикомнатное «гнездышко» потенциальному владельцу придется отдать 32 млн рублей.

На втором месте по цене двухуровневая квартира площадью 221 м² в доме клубного типа. Она состоит из 
10 января 2019, 04:11
Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов

Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. 
26 декабря 2018, 01:24
В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня

В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня

Депутаты Самарской Губернской Думы приняли решение о внесении изменений в "закон о тишине". Теперь у себя дома нельзя будет шуметь с часу до трёх днём. Запрещается громко слушать музыку или смотреть телевизор. Более того, штрафовать будут даже за сигнализацию автомобиля, 

25 декабря 2018, 05:50
В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках

В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках. Госдума одобрила во втором чтении новые поправки в закон о долевом участии в строительстве жилья. В частности, они предполагают изменение принципов расчетов. Согласно документу, с 1 июля 2019 года застройщики будут обязаны 

19 декабря 2018, 01:28
Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной

Журнал Forbes опубликовал рейтинг самых жутких мест во Вселенной. Самым пугающим местом в космосе авторы исследования посчитали туманность SH2-136. Она находится на расстоянии 1200 световых лет от земли. Из-за сложного процесса формирования звезд там образовались пылевые облака разных форм и 

2 ноября 2018, 02:57
Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны

Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса 

24 октября 2018, 10:31
570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году

В этом году жильем должны обеспечить 570 сирот в нашем регионе. На это выделено более 723 млн рублей из областного и федерального бюджетов. В частности, 62 молодых человека из Тольятти справят новоселье.

В среду, 18 июля, ключи от своих 
19 июля 2018, 02:06
Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области

Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это 

6 июня 2018, 02:18
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