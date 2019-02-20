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Самарская область стала 18-й в рейтинге качества жизни
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18 февраля 2019, 12:42
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В России рекордно подорожала курица
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8 февраля 2019, 11:13
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Самарская область вошла в ТОП-10 регионов России по доступности «вторички»
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8 февраля 2019, 10:22
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Самара вошла в десятку самых коррумпированных городов страны
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4 февраля 2019, 12:25
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Эксперты рассказали, насколько в Самаре выросли цены на автомобили из-за повышения НДС
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15 января 2019, 07:13
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Зарубежный отдых для самарцев подорожает
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11 января 2019, 10:45
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Эксперты рассказали, что происходит с ценами на бензин
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11 января 2019, 08:53
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Эксперты рассказали, сколько стоит самая дорогая «вторичка» в Самаре
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10 января 2019, 04:11
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Эксперты рассказали, что ждет самарцев после введения эскроу-счетов
Президент Владимир Путин сегодня подписал закон, корректирующий правила долевого строительства. С 1 июля 2019 года стройку можно будет вести только на банковские кредиты, а не на средства самих дольщиков. Все средства последних до завершения работ будут аккумулироваться на специальных эскроу-счетах. …
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26 декабря 2018, 01:24
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В Самаре запретили шуметь с часу до трёх дня
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25 декабря 2018, 05:50
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В России ужесточат правила продажи квартир в новостройках
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19 декабря 2018, 01:28
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Forbes составил рейтинг самых жутких мест во Вселенной
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2 ноября 2018, 02:57
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Самарцы оказались одними из главных трезвенников страны
Маркетинговое агентство Zoom Market составило рейтинг самых пьющих городов России. В исследовании приняли участи жители 25 регионов. Респондентам предлагалось ответить на три вопроса: Вы употребляете алкоголь? Как часто Вы употребляете алкоголь? Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)? Возраст участников опроса …
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24 октября 2018, 10:31
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570 сирот из Самарской области получат свое жилье в этом году
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19 июля 2018, 02:06
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Подорожание квартир в новостройках прогнозируют в Самарской области
Уже к осени жильё на первичном рынке Самарской области подорожает на 10%. Такие неутешительные прогнозы дают крупнейшие отечественные кредитные учреждения. Причина - ужесточение законодательства. С 1 июля строительные компании смогут привлекать средства дольщиков одномоментно лишь на один дом. И это …
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6 июня 2018, 02:18
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