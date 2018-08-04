Почти в половине росийских школ не хватает учителей. К таким выводам пришли активисты Общероссийского народного фронта после мониторинга этих учебных учреждений. Самарская область в исследовании не участвовала, но в региональном штабе организации отмечают, что ситуация от общероссийской кардинально не отличается. При этом в местном Минобре информацию общественников практически полностью опровергают.
Активисты Общероссийского народного фронта провели мониторинг зарплат и нагрузки педагогических кадров в 82 регионах. Они опросили 3000 респондентов и выяснили, что полностью укомплектована лишь половина школ. При этом в 38 % учреждений не хватает 1-2 преподавателей. Самарская область в исследовании не участвовала, но в местном отделении ОНФ отмечают, что сильно ситуация от общероссийской не отличается. По оценкам сопредседателя регштаба Павла Покровского, как минимум одного учителя не хватает в 25 % школ. В целом по России профильное ведомство говорит о дефиците кадров на уровне 1%, в Самарской области порядка 3%, но по мнению общественников реальные цифры гораздо больше. По мнению Павла Покровского дело в том, что учителям приходится брать больше нагрузки, чем они должны. Это общественники выявили в ходе отдельного мониторинга школ в прошлом году.
- Зачастую нагрузка превышаетположенные 18 часов в неделю и доходит до 58, до 48 часов. То есть в 3 раза превышает, - говорит сопредседатель штаба ОНФ в Самарской области Павел Покровский. - Мы понимаем, что здесь получается. Отсутствие педагога — закрытая вакансия. Она закрыта педагогом, который ведет два начальных класса. Вы можете себе представить, что такое — педагог начальной школы, который берет 2 класса по 27, по 25 человек и их ведет.
В региональном Министерстве образования с доводами Общероссийского народного фронта не согласны, и отмечают положительную динамику притока педагогических кадров.
- За последние несколько лет доля педагогов со стажем работы в школе до 5 лет увеличилась почти до 15 %. Кстати, это очень хороший показатель, который демонстрирует, что кадры в школе обновляются, приходят молодые, энергичные педагоги, - заявила руководитель управления реализации общеобразовательных программ Министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова. - Кроме того, сохраняется достаточное количество опытных, мудрых учителей, которые являются их наставниками.
Неверными в Минобре считают и выводы ОНФ по превышению нагрузки учителей до 48 часов в неделю. Даже если педагог будет вести по 7 уроков в день, то за пятидневку получится только 35 часов. При этом в учреждениях, где нет нужного преподавателя, его заменяет непрофильный.
- Но это тоже не критичная ситуация, - считает руководитель управления реализации общеобразовательных программ Министерства образования и науки Самарской области Оксана Чуракова. - Я думаю, что все знают, что есть и педагогические специальности, например, учитель химии и физики. Человек значится в трудовой книжке педагогом по должности «учитель физики», но он же может вести и уроки химии. Это абсолютно нормально.
Между тем, на сайте регионального Минобра открыто несколько сотен вакансий. Наибольшая потребность в учителях иностранных языков, объявлений только для специалистов по английскому насчитывается 46. Есть недостаток и в преподавателях русского и литературы — 15 преподавателей ждут в Сызрани и Октябрьске. В Тольятти нехватает 12 педагогов по математике. В Жигулевске специалистам готовы даже оплачивать квартиру, а в Борском районе обещают выделить муниципальную.
- Проблема эта, конечно, очень острая. Понятно, что главное в школе — это педагоги, от этого все зависит, комментирует ситуацию директор МБОУ СОШ ОЦ села Лопатино Ольга Ускова. - Каждый директор, каждый родитель хочет, чтобы работал высококвалифицированный учитель. Но я думаю, что в настоящее время, опять же, общаясь с другими учителями или другими директорами, самая большая проблема — это проблема нехватки учителей технической направленности.